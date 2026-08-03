Embajada de EEUU lanzó alerta nivel 4 a sus ciudadanos para advertir no viajar a Michoacán

En la zona del municipio michoacano e inmediaciones se registraron bloqueos e incendio de vehículos. Crédito: Redes sociales

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La Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de nivel 4 para no viajar a Michoacán después de que la detención de Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho” o “La Quiringua”, desató bloqueos carreteros e incendios de vehículos en la región de Los Reyes y Peribán, en una reacción atribuida a integrantes del Cártel de Los Reyes.

La representación diplomática advirtió que las fuerzas de seguridad locales permanecieron en alerta y que en la entidad se registraron bloqueos y actividad delictiva con riesgo de escalar. La recomendación recordó a los ciudadanos estadounidenses que la advertencia del Departamento de Estado para Michoacán se mantuvo en el nivel más alto: no viajar.

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El episodio ocurrió después de que el Ejército Mexicano detuviera el sábado 1 de agosto en Michoacán a Alfonso Fernández Magallón. Las autoridades mexicanas lo identificaron como líder del Cártel de Los Reyes, una facción que formó parte de Cárteles Unidos en la entidad.

La captura de “Poncho” provocó bloqueos e incendios en Los Reyes y Peribán

ARCHIVO – Un soldado monta guardia frente a un vehículo en llamas tras ser incendiado en Cointzio, Michoacán, México, el 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, también conocido como "El Mencho." (AP Foto/Armando Solis, Archivo)

Tras el arresto, integrantes de esa organización criminal respondieron con narcobloqueos e incendios de vehículos en los municipios de Los Reyes y Peribán. En uno de los accesos a Peribán se reportó la quema de un camión de pasajeros.

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La alerta consular describió un escenario de seguridad inestable en el estado y pidió a los ciudadanos estadounidenses evitar las zonas cercanas a operaciones policiales. También recomendó reducir desplazamientos innecesarios y buscar refugio en caso de detectar señales de disturbios.

Entre las medidas incluidas en el aviso figuraron mantenerse atentos al entorno, evitar aglomeraciones y seguir las instrucciones de las autoridades locales. La embajada también pidió dar seguimiento a las posibles interrupciones en carreteras, aeropuertos y eventos.

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Harfuch confirmó en sus redes la captura de La Quiringua. Crédito: X - @OHarfuch

La representación estadounidense añadió que sus connacionales debían mantener informados a familiares y amigos sobre su ubicación y estado de salud por llamadas, mensajes de texto y redes sociales. En caso de emergencia, indicó llamar al 911 o solicitar asistencia directa a la embajada y a sus consulados en México.

Estados Unidos ofrecía <b>USD 5 millones</b> por información para capturarlo

“Poncho” tenía una orden de aprehensión en México por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín. Además, el gobierno de Estados Unidos ofrecía hasta USD 5 millones por información que condujera a su captura, debido a diversos cargos por narcotráfico que enfrentaba en ese país.

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La detención fue confirmada esa noche por el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, a través de su cuenta de X. Con ello quedó oficializado un operativo que ya había generado tensión en distintos puntos de la zona occidente de Michoacán.

El Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, identificado por sus siglas HSI, también ubicaba a Fernández Magallón como jefe del grupo criminal. Esa referencia reforzó el interés de las autoridades estadounidenses en el seguimiento del caso y en la emisión de advertencias para sus ciudadanos.

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Ficha de recompensa de EEUU por "La Quiringua". Crédito: DOS

La alerta no sólo reiteró la condición de no viajar al estado. También insistió en la necesidad de inscribirse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes, conocido como STEP, para recibir avisos y facilitar la localización de ciudadanos en situaciones de riesgo.

Dentro de las recomendaciones operativas, la embajada señaló que los estadounidenses debían evitar zonas con presencia de fuerzas del orden, permanecer bajo resguardo si observaban indicios de violencia y limitar cualquier traslado que no fuera indispensable. El objetivo de esas medidas fue reducir la exposición ante hechos que podían agravarse en poco tiempo.

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Durante el desarrollo del operativo también se reportó la presunta detención de Luis Enrique Barragán Chávez, alias “El R5” o “El Wicho”. Autoridades de Estados Unidos lo habían señalado como uno de los líderes de Cárteles Unidos.

Ese señalamiento no fue presentado en el texto como confirmación oficial definitiva, por lo que la captura de Barragán Chávez permaneció en el terreno de lo presunto. Aun así, su nombre apareció ligado al mismo contexto de violencia que siguió al operativo contra Fernández Magallón en Michoacán.

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La secuencia de hechos dejó una consecuencia inmediata para la movilidad y la seguridad en la región: carreteras bloqueadas, vehículos incendiados y vigilancia reforzada por parte de las autoridades locales. Bajo ese escenario, la advertencia de viaje para Michoacán se mantuvo en el nivel 4 de no viajar.

La Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de nivel 4 para no viajar a Michoacán por bloqueos carreteros y actividad delictiva con riesgo de escalada.

La detención de Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho”, provocó narcobloqueos e incendios de vehículos en Los Reyes y Peribán.

Estados Unidos ofrecía hasta USD 5 millones por información para capturar a “Poncho”, quien enfrentaba cargos por narcotráfico en ese país.