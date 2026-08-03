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La Wanders Lover demandará a Ana Show tras llegar a los golpes afuera de La Casa de Óscar Burgos

La actriz compartió su versión de lo ocurrido con la comediante, y advirtió acciones legales tras la fuerte pelea tras el show de Guerra de Chistes

El video muestra a Yered Licona, conocida como La Wanders Lover. La comediante comparte su versión de los hechos tras un altercado con Ana Show, ocurrido a las afueras de un evento de Guerra de Chistes en Santa Catarina, Monterrey. La artista también comunica su intención de iniciar acciones legales, haciendo referencia a la posible agresión a su hermana durante el incidente.

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La Wanders Lover rompió el silencio tras protagonizar una fuerte pelea con la comediante Ana Show, luego de que se encontraran a las afueras de La Casa de Óscar Burgos, tras terminar un evento de Guerra de Chistes.

Yered Licona, nombre real de La Wanders, compartió un video en sus redes sociales en el que dio su versión de lo ocurrido en Santa Catarina, Monterrey, luego de las imágenes difundidas en redes sociales donde se le ve enfrascada en una fuerte pelea con la comediante Ana Show.

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La Wanders aseguró que iniciará acciones legales tras la fuerte pelea en la que, presuntamente, salió agredida también su hermana, así lo relató en un video que subió a sus redes sociales.

El altercado tras Guerra de Chistes y los videos que se viralizaron

(Foto: Instagram @wandersloveroficial)

El encontronazo entre La Wanders y Ana Show ocurrió el pasado sábado 1 de agosto en las afueras de La Casa de Óscar Burgos, que se encuentra en Santa Catarina, Monterrey. Al terminar el evento de Guerra de Chistes, Ana confrontó entre gritos e insultos a Yared.

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El momento escaló muy rápido y empezaron los jaloneos entre ambas, lo que provocó que otras personas tuvieran que intervenir, entre ellas, el comediante Radamés de Jesús, quien estaba visiblemente alterado y pidió al público que dejara de grabar.

De acuerdo a la versión de la integrante de Guerra de Chistes, logró subir al vehículo que la esperaba y no reportó algún golpe, sin embargo, aseguró que su hermana si resultó herida por esta trifulca.

La Wanders demandará a Ana Show tras la pelea

Wanders Lover
Foto: Instagram @wandersloveroficial

Yared Licona compartió un video en sus redes sociales tras el altercado dando su versión de lo ocurrido, y en él, aseguró que emprenderá acciones legales en contra de Ana Show, principalmente por el golpe que recibió su hermana.

“Quiero hacer este video porque el día de hoy trabajamos en la madrugada en la casa de Óscar Burgos en Santa Catarina y en Monterrey. Radamés, el Borrego Casazola y yo. Y al querer salir del lugar, había un escándalo organizado por la señora Ana. Ana no sé qué. Esta vez rebasó muchísimas líneas y me voy a ir legalmente”, señaló en el video La Wanders.

“Ya estoy harta de pasarle muchísimas cosas que no había necesidad. Cada quien forja su camino como quiere. Y esta vez le pegaron a mi hermana por los forcejeos, por todo lo que se alborotó, pero le pegaron a mi hermana, mi hermana que trabaja con nosotros”, agregó.

¿Cómo inició el pleito entre La Wanders Lover y Ana Show?

Wanders Lover
Foto: Instagram @wandersloveroficial

De acuerdo con diferentes medios, el inicio de este roce entre las comediantes ocurrió durante un show de Guerra de Chistes semanas atrás, La Wanders aseguró que no conocía a Ana Show porque no era buena, lo que provocó la molestia de la comediante originaria de Monterrey, Nuevo León.

“Comediante de Monterrey... donde viniste a trabajar. Acá, en Óscar Burgos, son mis bares”, respondió Ana Show cuando La Wanders Lover aseguró que no la conocía y luego esta última contestó: “No te conocía porque a lo mejor no eres buena”.

Desde entonces, el conflicto entre ambas ha crecido hasta llegar a los golpes el pasado sábado a las afueras de La Casa de Óscar Burgos. Y parece que continuará o culminará por la vía legal.

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