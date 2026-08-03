Cerveza de mantequilla y palomitas mágicas: esto cuesta el increíble menú temático de Harry Potter en cines mexicanos

(Warner Bros.)

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Los fanáticos del universo de Harry Potter tendrán la oportunidad de regresar al inicio de la aventura con una experiencia especial en Cinépolis. La cadena de cines anunció el reestreno de Harry Potter y la piedra filosofal en funciones seleccionadas, acompañado de un menú temático que busca transportar al público al mundo mágico.

Como parte de la celebración por los 25 años de magia, la cadena de cines confirmó que la película volverá a la pantalla grande del 27 de agosto al 2 de septiembre de 2026 en salas VIP. Además, la preventa de boletos iniciará el 10 de agosto, aunque la experiencia contará con cupo limitado.

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Bajo el mensaje “¡Revive una historia legendaria con una experiencia exclusiva!”, la empresa dio a conocer que el paquete incluirá el boleto para la función, un menú inspirado en la película y dos bebidas sin alcohol. De acuerdo con precios estimados publicados por Chic Magazine, el costo de la experiencia oscilaría entre 500 y 700 pesos, aunque Cinépolis no ha confirmado oficialmente el precio final.

¿Qué incluye el menú temático de Harry Potter en Cinépolis?

(Instagram)

La experiencia fue diseñada para que los asistentes disfruten la película con alimentos inspirados en el universo de Hogwarts. Entre los elementos que más expectativa han generado se encuentran la tradicional cerveza de mantequilla y unas palomitas temáticas, además de otros platillos preparados exclusivamente para estas funciones especiales.

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Cinépolis informó que el paquete contempla el acceso a una sala VIP, un menú inspirado en Harry Potter y la piedra filosofal y dos bebidas sin alcohol, por lo que podrá ser disfrutado por personas de todas las edades.

La empresa también aclaró que, al tratarse de un evento especial, no se aceptarán cambios en los alimentos ni devoluciones, recordando a los asistentes que el cupo será limitado para cada una de las funciones disponibles durante la semana del reestreno.

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La película que abrió la puerta al fenómeno mundial de Harry Potter

26/11/2020 Imagen de Harry Potter y la Piedra Filosofal CULTURA WARNER BROS.

Harry Potter y la piedra filosofal marcó el inicio de una de las franquicias cinematográficas más exitosas de todos los tiempos. Estrenada en 2001, la cinta presentó por primera vez a Harry, Hermione Granger y Ron Weasley, además de llevar a millones de espectadores a conocer Hogwarts, el Callejón Diagon y personajes que se convertirían en íconos de la cultura popular.

La película no solo dio comienzo a una saga de ocho filmes, sino que también impulsó una comunidad de seguidores que continúa creciendo más de dos décadas después. Para muchos fanáticos, representa el primer contacto con el universo mágico y conserva un fuerte valor nostálgico.

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Su regreso a las salas coincide con la celebración de los 25 años de la historia, motivo por el que este reestreno adquiere un significado especial para quienes crecieron acompañando las aventuras del joven mago desde su primera visita al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

Uno de los reestrenos más esperados por los seguidores de la saga

(Instagram)

El regreso de Harry Potter y la piedra filosofal a la pantalla grande ha despertado entusiasmo entre los seguidores de la franquicia, quienes desde hace tiempo esperaban una nueva oportunidad para vivir la experiencia cinematográfica de la primera entrega.

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A diferencia de una proyección convencional, esta celebración incorpora una propuesta temática que busca recrear parte del ambiente del mundo mágico mediante alimentos inspirados en la historia. La combinación entre la película y el menú especial ha convertido el anuncio en uno de los eventos más comentados por los aficionados.

Con la preventa programada para el 10 de agosto y funciones limitadas entre el 27 de agosto y el 2 de septiembre, todo apunta a que será uno de los reestrenos más atractivos del año para quienes desean volver a cruzar las puertas de Hogwarts, esta vez con una cerveza de mantequilla y un menú diseñado especialmente para la ocasión.

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