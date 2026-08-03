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Las veces que Valeria Márquez temió por su vida: Harfuch confirmó varias amenazas previas a su feminicidio

La influencer fue asesinada en mayo de 2025 durante una transmisión en vivo en TikTok; solo hay una persona detenida por su feminicidio

Redes de Valeria Márquez se llenan de mensajes en contra del narcotráfico en Jalisco y las relaciones de jóvenes con capos (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
Redes de Valeria Márquez se llenan de mensajes en contra del narcotráfico en Jalisco y las relaciones de jóvenes con capos (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
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El feminicidio de Valeria Márquez ha comenzado a tener avances a poco más de un año de cometerse el crimen en Zapopan, Jalisco, y de que quedó registrado durante una transmisión en vivo que realizaba a través de TikTok.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que el principal sospechoso del asesinato de la influencer es Francisco Álvarez Solorio, hijo de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1″, líder de la célula de “Los Rs” vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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De acuerdo con el funcionario, la línea de investigación que mantienen es que el hijo del líder criminal habría solicitado a su padre cometer el feminicidio, ya que de manera previa también había amenazado a la joven de 23 años.

Además, indicó que el hijo de “El R1″ mantuvo una relación sentimental con Valeria Márquez, aunque no detalló cuánto tiempo duró, pero explicó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de dar a conocer la información en próximos días debido a que se integra en la investigación contra el líder criminal, detenido en días pasados en Atotonilco el Alto, Jalisco.

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Omar García Harfuch habla sobre el feminicidio de Valeria Márquez

Valeria mostró que temía por su vida en transmisiones previas

Antes de ser asesinada, Valeria Márquez mostró temor ante la llegada de personas desconocidas a su salón de belleza, ubicado en Zapopan, Jalisco.

Un video que circula en redes sociales muestra a la joven sentada en una de las características sillas rosas que tenía en su estética, vistiendo una playera sin mangas color negro y mientras transmitía en sus redes sociales.

Ante la llegada de un coche Camaro que se estaciona frente al salón de belleza, se observa a Valeria mirando con atención el vehículo y preguntar en voz alta de quién sería.

“¿Y ese Camaro? Son dos muchachos ¿no?, ¡Ay, no!“, dijo la joven influencer mientras se observaba nerviosa. En la misma transmisión recibió una llamada en la que preguntaban por otra persona.

La influencer asesinada en vivo no parecía tener confianza en la situación Crédito: ValeriaMarquez/IG

Un segundo momento ocurrió el 13 de mayo de 2025, el mismo día de su asesinato y a pocos minutos de que una persona ingresara a su estética para dispararle en al menos cuatro ocasiones.

Mientras transmitía en TikTok, la joven recibió varios mensajes de su amiga Vivián en los que le decía que no se fuera porque le entregarían regalos de su parte.

Aunque Valeria Márquez insistía en que debía irse y que después los recogería, su amiga le decía que esperara porque quería ver su reacción; sin embargo, la joven mostró nerviosismo debido a que la trabajadora le comentó que ya había ido un presunto repartidor preguntando por ella.

En el material se escuchaba a la mujer decirle que habían solicitado entregárselo a Márquez de manera personal porque era un regalo muy caro, por lo que regresarían más tarde para dárselo.

Mujer joven con cabello rubio rizado y top fucsia, sentada, sostiene un cerdo de peluche rosa mientras mira hacia la derecha en una habitación iluminada
Valeria Márquez sostiene un cerdo de peluche rosa, un obsequio recibido poco antes de su ejecución, en esta imagen que capta un momento previo a la tragedia. (Captura de pantalla: X)

La situación provocó que Valeria mostrara nerviosismo y que incluso dijera “a lo mejor me iban a matar o algo” e incluso pensar que la iban a secuestrar, pero decidió quedarse para recibir los envíos de su amiga.

Pese a su preocupación, la joven recibió un par de bebidas y un peluche de cerdito, pero minutos después una tercera persona ingresó al establecimiento y le disparó hasta matarla.

Valeria acusó a uno de sus exnovios como el responsable de lo que le sucediera

Previo a su muerte, la influencer también realizó publicaciones en sus redes sociales en las que acusó a un exnovio de lo que le sucediera a ella o su familia, aunque no dio ningún nombre.

La publicación volvió a circular en redes, en las que una cuenta atribuida a la joven denunció que recibió amenazas cuando se encontraba en un bar “porque no le gustó al muñeco que yo llegara a divertirme. Y me dijeron ‘por favor salte, porque no sabes cómo se pone él, no me quiero meter en problemas con él’”.

Valeria Márquez con un peluche con el apellido "Álvarez" en la espalda. (Redes sociales)
Valeria Márquez con un peluche con el apellido "Álvarez" en la espalda. (Redes sociales)

Luego de su muerte, una mujer que no quiso brindar su nombre pero que se identificó como amiga de Márquez, dijo a medios de comunicación que la influencer había sido amenazada en el bar y que recibía comentarios intimidantes de personas que le aseguraban “tu muerte está cerca de ti. Ten cuidado, fíjate con quién te relacionas”, aunque desconocía la razón.

Actualmente las redes sociales de Valeria Márquez o cuentan con pocas imágenes de ella o fueron eliminadas, los materiales que han sido recuperados se debe a usuarios que la seguían y conservaron fragmentos.

Las investigaciones continúan luego de que este fin de semana fue detenido Iván Martín “N”, presunto coautor material del feminicidio de Valeria Márquez; el único arrestado hasta el momento.

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