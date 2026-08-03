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El ‘cementerio espacial’ del Golfo de México: La plaga de basura de cohetes que contamina el ecosistema del Caribe

Ambientalistas advierten sobre la presencia de restos espaciales en Playa Bagdad y posibles riesgos para la biodiversidad y comunidades costeras

Cohete espacial blanco con sección naranja impactando una superficie gris craterizada. Genera fuego, humo y escombros. Fondo oscuro con estrellas.
Restos de Starship generan preocupación ambiental en las costas mexicanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los lanzamientos del cohete Starship de SpaceX, realizados desde la base Starbase en Boca Chica, Texas, han colocado nuevamente al Golfo de México en el centro de la discusión ambiental.

Organizaciones ecologistas denuncian que fragmentos de propulsores y otros residuos espaciales continúan llegando a aguas y playas mexicanas, principalmente en la zona de Playa Bagdad, en Matamoros, donde advierten riesgos para la biodiversidad y las comunidades costeras.

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La preocupación ha llevado a que activistas describan la región como un posible “cementerio espacial”, debido a la acumulación de restos provenientes de las misiones de la empresa aeroespacial fundada por Elon Musk.

Misiones de SpaceX, empresa de Elon Musk, generan preocupación por residuos en el Golfo. ALLISON ROBBERT/Pool vía REUTERS/
Misiones de SpaceX, empresa de Elon Musk, generan preocupación por residuos en el Golfo. ALLISON ROBBERT/Pool vía REUTERS/

Los ambientalistas sostienen que los desechos representan una amenaza para especies marinas, pescadores y ecosistemas considerados de alto valor ecológico.

Gobierno de México apuesta por la coordinación con Estados Unidos

Ante las denuncias, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, por ahora, el Gobierno mexicano mantiene la vía del diálogo con Estados Unidos y con SpaceX, descartando una demanda mientras los mecanismos de coordinación continúen dando resultados.

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Las autoridades explicaron que dependencias como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Agencia de Transformación Digital, la Agencia Federal de Aviación Civil y la Secretaría de Marina trabajan en conjunto para monitorear cada lanzamiento y evaluar posibles riesgos.

México mantiene coordinación con Estados Unidos ante denuncias por residuos de SpaceX. EFE/Isaac Esquivel
México mantiene coordinación con Estados Unidos ante denuncias por residuos de SpaceX. EFE/Isaac Esquivel

De acuerdo con el Gobierno federal, el vuelo más reciente no dejó residuos en territorio ni en aguas mexicanas, aunque aseguró que se mantendrán los protocolos de notificación y vigilancia ambiental.

Conibio Global denuncia contaminación en Playa Bagdad

La postura oficial contrasta con las denuncias de organizaciones como Conibio Global, cuyos integrantes realizaron protestas tanto en Playa Bagdad como en embarcaciones cercanas al sitio del lanzamiento para alertar sobre la presencia de residuos en el Golfo de México.

Según la organización, existen al menos tres propulsores sumergidos frente a las costas tamaulipecas y una franja aproximada de 40 kilómetros donde se han documentado restos espaciales.

Playa Bagdad
Conibio Global denuncia presencia de residuos espaciales en Playa Bagdad. (Foto: Secretaría de Seguridad Pública Tamaulipas)

Los ambientalistas también solicitaron estudios técnicos para determinar la composición de los materiales, ya que desconocen si contienen sustancias potencialmente peligrosas para la fauna marina.

¿Qué denuncian los ambientalistas?

  • Presencia de restos de cohetes en playas y aguas mexicanas.
  • Posible contaminación por metales y otros materiales utilizados en los lanzamientos.
  • Riesgos para tortugas marinas, delfines, peces y otras especies del Golfo de México.
  • Afectaciones potenciales a las comunidades pesqueras de la región.
  • Exigencia de evaluaciones ambientales independientes y mayor vigilancia.

Impacto ambiental preocupa a científicos y organizaciones civiles

Especialistas y colectivos advierten que algunos residuos podrían permanecer durante largos periodos en el mar y ser transportados por las corrientes hasta las costas mexicanas.

Cohete Starship blanco y gris en plataforma de lanzamiento metálica. Nubes de vapor blanco rodean la base. Cielo azul despejado
Residuos espaciales generan preocupación por su posible impacto ambiental. (X: SpaceX)

También señalan que ciertos materiales empleados en la industria aeroespacial podrían incorporarse a la cadena alimenticia si son ingeridos por organismos marinos.

Además de la contaminación física, las organizaciones han expresado preocupación por las ondas de choque, el ruido generado durante los lanzamientos y las posibles afectaciones a especies que habitan una zona reconocida por la conservación de tortugas marinas y delfines.

Investigaciones continúan mientras crece el debate ambiental

Semarnat confirmó que mantiene inspecciones y evaluaciones sobre los residuos encontrados, mientras Profepa participa en el seguimiento de los posibles impactos ambientales. Sin embargo, los resultados de las investigaciones aún no se han hecho públicos.

Investigaciones sobre los residuos de Starship continúan mientras crece el debate ambiental. EFE/David de la Paz
Investigaciones sobre los residuos de Starship continúan mientras crece el debate ambiental. EFE/David de la Paz

Al mismo tiempo, el caso mantiene abierto el debate sobre el crecimiento de la industria espacial y la necesidad de establecer mayores controles ambientales en regiones fronterizas.

Mientras SpaceX continúa desarrollando su programa Starship para futuras misiones espaciales, organizaciones civiles insisten en que el avance tecnológico debe ir acompañado de medidas que garanticen la protección de los ecosistemas del Golfo de México y del Caribe, evitando que las costas mexicanas se conviertan en un destino permanente para la basura espacial.

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