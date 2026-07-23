México

¿Pilates o pesas? Esta es la mejor forma de tonificar el músculo y tener cuerpazo sin “crecer mucho”

Ambas disciplinas trabajan de forma diferente, una de ellas es la ideal para la recomposición corporal de las mujeres

Guardar
Google icon
Una fotografía que muestra a una joven con aspecto magro y preocupantemente delgada, enfrentando problemas relacionados con la alimentación y la nutrición, como la anorexia nerviosa y la bulimia. El contexto es uno de reflexión y comprensión sobre estos trastornos, mostrando la necesidad de atención y apoyo para mejorar la calidad de vida de aquellas que padecen. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El ejercicio de fuerza en mujeres produce cuerpos tonificados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejercicio de fuerza en un gimnasio y los pilates son dos disciplinas muy distintas entre sí; sin embargo, sus practicantes tienen un objetivo en común: el de la transformación del cuerpo.

Sabemos que el entrenamiento de fuerza con pesas produce masa muscular; el pilates, por su parte, pese a que parece más popular que nunca, no lleva los músculos al fallo mecánico y no genera hipertrofia significativa.

PUBLICIDAD

Esta realidad parece no ser importante para algunos usuarios de pilates, quienes buscan un objetivo distinto al de tener un físico lleno de músculos: el de la simple “tonificación” del cuerpo.

Pero hay un detalle que vale la pena conocer acerca de la “tonificación”. Lo que popularmente se llama “tonificar” es, en términos fisiológicos, aumentar masa muscular, y eso solo ocurre levantando cargas progresivas. Es decir, que el pilates, pese a que se cree lo contrario, tampoco es un ejercicio que tenga como resultado una transformación corporal significativa. El “cuerpo tonificado”, no es otra cosa que un cuerpo con masa muscular y poca grasa corporal.

PUBLICIDAD

En 2023, el pilates superó al entrenamiento de fuerza como la clase con más reservas en ClassPass, con un aumento del 92%. En 2024 volvió a liderar, con un alza del 84%. “Su popularidad no refleja necesariamente sus beneficios”, advierte la fisióloga Dra. Stephanie Estima en Women’s Health.

Pilates vs pesas: una única vía para “tonificar”

Una mujer de cabello corto y canoso, vestida con ropa deportiva, realiza un ejercicio de pilates en una máquina reformer en un estudio con ventanas.
Una mujer de 60 años se concentra en su rutina de pilates utilizando una máquina reformer en un estudio luminoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“A través de ejercicios de pilates buscamos influir más sobre la musculatura profunda”, explica Enrique Fraga, vocal del Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física de Galicia, en La Voz de Galicia.

El pilates sí aporta beneficios reales en movilidad, postura, estabilidad del core y salud del suelo pélvico, pero no son lo ideal para un cambio físico, ni para “tonificar” el cuerpo.

Cuando se trabaja como en pilates, no se alcanza el efecto sobre la fuerza máxima que produce el trabajo con sobrecargas, precisa Fraga al mismo medio. Para desarrollar músculo se necesita tensión mecánica y fallo muscular: empujar y tirar pesos hasta el límite. El cuerpo reconstruye esas fibras durante la recuperación y produce músculos más fuertes y más grandes.

La sensación de ardor en pilates no equivale a crecimiento muscular

Imagen dividida. Mujer en reformer de madera con aro de Pilates. Hombre haciendo plancha en máquina de resistencia negra. Ambos en estudio luminoso.
Una mujer tonifica sus piernas con un aro en un reformer, mientras un hombre fortalece su torso en una máquina de resistencia de Pilates en un luminoso estudio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La quemazón que se siente en una clase de pilates se debe a la acumulación de ácido láctico, propia de actividades de alta repetición y baja resistencia. Eso desarrolla resistencia muscular, no hipertrofia. “Pilates no suele llevar los músculos al fallo mecánico y, por lo tanto, no aumenta el tamaño muscular”, señala la Dra. Estima en Women’s Health.

Los cambios visibles que produce el pilates en personas sin actividad previa existen, pero son mínimos. Se explican por el paso del sedentarismo al movimiento, no por un estímulo de crecimiento muscular. Una vez que el cuerpo se adapta a esa carga baja, las adaptaciones se detienen.

Las mujeres no pueden “crecer demasiado” como un hombre

Nataliya Kuznetsova, la mujer más musculosa del mundo, es furor en redes sociales
Nataliya Kuznetsova, la mujer más musculosa del mundo, es furor en redes sociales.

El auge del pilates no responde solo a sus beneficios comprobados. “Al final confluyen la divulgación de los métodos, el mayor conocimiento que existe sobre ellos y el márketing”, dice Óscar Viaña, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en La Voz de Galicia. La sensación agradable tras cada sesión, el bajo impacto articular y la estética de sus espacios lo hacen atractivo.

Ese público responde también a un miedo persistente: levantar pesas y terminar con el físico de un culturista. “Muchas nos dicen: ‘No quiero levantar pesas porque me voy a poner como aquel chico de ahí’. Cuando no es así“, explica Viaña.

Las mujeres, por ejemplo, no pueden “crecer demasiado” debido a un tema biológico, y la apariencia masculina se consigue únicamente con alteraciones hormonales con ayuda de fármacos.

Una mujer que hace gimnasio alcanzará musculatura “de mujer”, que es muchas veces, lo que las personas entienden por “cuerpo tonificado”.

Desarrollar músculo es lo que más le conviene a la salud de las mujeres

Una mujer de cabello recogido, con top gris y leggings negros, realiza sentadillas sosteniendo dos mancuernas en un gimnasio con ventanales.
Una mujer hace sentadillas sosteniendo dos mancuernas en un gimnasio moderno con amplios ventanales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento de fuerza con carga progresiva mejora la masa muscular, la densidad ósea y la salud metabólica. Es especialmente relevante en la perimenopausia, cuando esa pérdida se acelera. “El entrenamiento con pesas de pesos cada vez más pesados es crucial para la preservación muscular, la salud ósea y el aumento de fuerza en mujeres mayores de 40 años”, afirma la Dra. Estima en Women’s Health.

El pilates sí aporta beneficios reales, lo que no hace es construir el músculo que protege las articulaciones, el esqueleto y el metabolismo. “Lo ideal es combinar ambos métodos, porque si hablamos de prevención de lesiones y mejora de salud metabólica, el entrenamiento con pesas nos puede aportar una serie de beneficios que solo con el pilates, no se alcanzan”, concluye Viaña en La Voz de Galicia.

Temas Relacionados

PilatesGimnasioEjercicioSaludPesasMúsculosPasa Muscularmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La millonaria cifra que recibirá Tigres por Ángel Correa si se cumple el acuerdo con River Plate

El equipo argentino habría llegado a un acuerdo con los Felinos para adquirir al futbolista, quien firmaría un contrato válido hasta diciembre del 2029

La millonaria cifra que recibirá Tigres por Ángel Correa si se cumple el acuerdo con River Plate

Clara Brugada rinde cuentas sobre la CDMX como sede del Mundial 2026 y asegura que fue un éxito

La jefa de Gobierno agradeció a instituciones, secretarías y dependencias de la Ciudad de México por “garantizar” el éxito del Mundial

Clara Brugada rinde cuentas sobre la CDMX como sede del Mundial 2026 y asegura que fue un éxito

Ante tensiones por T-MEC, Roberto Velasco llama a mirar “ventana de oportunidad” en Asia

Las negociación comercial con Estados Unidos se encuentra estancada ante las peticiones del gobierno de Donald Trump

Ante tensiones por T-MEC, Roberto Velasco llama a mirar “ventana de oportunidad” en Asia

Sedena envía 100 soldados de élite a Zacatecas tras la masacre que dejó 10 muertos en tres municipios

El refuerzo llega tras el hallazgo de 10 hombres asesinados y se suma a otros 400 elementos enviados esta semana para operar en Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo con patrullajes y reconocimientos terrestres

Sedena envía 100 soldados de élite a Zacatecas tras la masacre que dejó 10 muertos en tres municipios

Martí Batres se reúne con CNTE Michoacán mientras sigue la disputa por la reforma al ISSSTE

La reunión abordó mejoras en servicios médicos e infraestructura, mientras la Coordinadora exige cambios al sistema de pensiones

Martí Batres se reúne con CNTE Michoacán mientras sigue la disputa por la reforma al ISSSTE
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de julio: asesinan a balazos al periodista Alejandro Leyva en Oaxaca

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de julio: asesinan a balazos al periodista Alejandro Leyva en Oaxaca

Riña en penal de Aguaruto deja un interno muerto por arma blanca

Fiscalía CDMX lleva más de 59 mil intervenciones en siete años con las Unidades Criminalísticas de Proximidad

Gritos de auxilio revelan secuestro en Tijuana y dejan siete detenidos, cinco de ellos menores de edad

Caen dos supuestos miembros de “La Unión Tepito” con marihuana, cocaína y cristal en la Venustiano Carranza

ENTRETENIMIENTO

Esta es la única pantalla IMAX en México que proyecta La Odisea de Nolan al 100%

Esta es la única pantalla IMAX en México que proyecta La Odisea de Nolan al 100%

Wendy Guevara asegura que Adrián Marcelo no se le antoja aunque él esté obsesionado con ella

Aldo Rendón y su conflicto con Mariana Ochoa, posible habitante sorpresa de La Casa de los Famosos 2026

Así reaccionó Faitelson a la presentación de Memo Schutz en el reality La Casa de los Famosos

Chiquis Rivera rofrece taller de Sanación por 8 mil pesos y recibe críticas

DEPORTES

América está interesado en David Vázquez, promesa de la MLS

América está interesado en David Vázquez, promesa de la MLS

Quién es Antonio Portales, mexicano que disputará la Champions League tras fichar en Europa

La millonaria cifra que recibirá Tigres por Ángel Correa si se cumple el acuerdo con River Plate

Óscar “Conejo” Pérez cuenta cómo le quitó el puesto a Memo Ochoa en el Mundial 2010

Estos son los partidos de la Leagues Cup que se jugarán en México