Terence Crawford se sorprende con el rendimiento un nuevo campeón mexicano: “Mira su movimiento”

Terence Crawford se sorprendió con el rendimiento y la victoria de William “Camarón” Zepeda luego de que el mexicano se convirtiera en nuevo campeón mundial tras vencer a Lamont Roach Jr. el fin de semana pasado.(REUTERS)

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Terence Crawford se sorprendió con el rendimiento y la victoria de William “Camarón” Zepeda luego de que el mexicano se convirtiera en nuevo campeón mundial tras vencer a Lamont Roach Jr. el fin de semana pasado.

Durante una transmisión de DAZN-TNT, Crawford señaló que la victoria de Zepeda ante Roach Jr. lo tomó por sorpresa, ya que esperaba a un peleador frontal, pero desde el primer round advirtió la inteligencia táctica de Zepeda. Crawford destacó su movimiento, manejo de la distancia, ángulos, amagues, jab y capacidad de contragolpe, factores que le permitieron controlar la pelea. El estadounidense también afirmó que, cuando el Camarón comenzó a atacar al cuerpo, anticipó un giro en el combate y reconoció que ese cambio definió la noche a favor del boxeador del Estado de México.

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“Me tomó por sorpresa. No estaba preparado para eso. Estaba buscando a un peleador que viniera directo hacia adelante, pero desde el primer round le dije a Tim: ‘Mira su movimiento, mira su juego de pies, su distancia, su rango, sus ángulos, sus amagues, su jab, su capacidad de contragolpe, su colocación de golpes’. Así es como estaba controlando la pelea. Dije: ‘Va a ser una mala noche’. Una vez que empezó a ir al cuerpo, íbamos a ver un cambio diferente y cuando empezó a ir al cuerpo, dije: ‘Ahí viene’.”

El boxeo mexicano celebra un nuevo logro internacional, tras la consagración de William “Camarón” Zepeda como nuevo campeón mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo (captura de pantalla)

Bud Crawford se ha dedicado a ser analista de boxeo desde su retiro, el norteamericano se despidió del boxeo con un récord invicto de 42 victorias (31 por la vía del nocaut), 0 derrotas y ningún empate. Además, dejó los cuatro cinturones de las 168 libras vacantes luego de derrotar a Saúl Canelo Álvarez.

El campeón de los supermedianos que derrotó a Canelo presumió de sus habilidades para tocar la tambora con una banda sinaloense. Crédito:IG/ fighthubtv

Camarón Zepeda nuevo campeón del mundo

Camarón Zepeda venció a Lamont Roach el sábado pasado por decisión unánime luego de que los tres jueces lo vieran ganar con tarjetas 117-111, 117-111 y 118-110 y se convirtió en el nuevo dueño del cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de peso ligero.

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El oriundo de San Mateo Atenco, Estado de México, impuso su estilo intenso tirando golpes durante los 12 asaltos y consiguió por primera vez un cinturón mundial. Además, llegó a un récord casi impecable de e 34 victorias, 27 de ellas por la vía del nocaut, una sola derrota.

Camarón Zepeda se convirtió en nuevo campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)

La victoria de Zepeda sobre Roach no solo representa un título, sino una reivindicación deportiva tras su revés frente a Stevenson el año pasado.

Origen de William Zepeda

El mexicano William “Camarón” Zepeda nació el 4 de junio de 1996 en San Mateo Atenco, Estado de México. Zepeda compite en la categoría de peso ligero y ha ganado reconocimiento por su estilo agresivo y la capacidad de sostener un ritmo intenso en cada combate.

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Desde su debut profesional en 2015, el “Camarón” se había mantenido invicto hasta su derrota el año pasado con Shakur Stevenson, sobresaliendo por su potencia, su resistencia y una técnica depurada sobre el cuadrilátero.

Durante su trayectoria, Zepeda ha enfrentado a contrincantes de alto nivel y ha sumado títulos regionales, lo que le ha permitido avanzar en los rankings internacionales. Su desempeño ha despertado el interés de aficionados y especialistas, quienes lo ven como una de las figuras más prometedoras del boxeo mexicano en el ámbito mundial.

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Las expectativas en torno a Zepeda lo proyectan hacia combates titulares y una eventual consagración como campeón mundial en los años venideros.