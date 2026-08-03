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EN VIVO | Clima en CDMX y el resto de México hoy 3 de agosto

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua mantienen este lunes 3 de agosto monitoreo en tiempo real de las condiciones en la Ciudad de México y el resto del país.

Sigue en este en vivo el minuto a minuto las alertas, los pronósticos y cualquier fenómeno que pueda afectar tu día.

06:40 hsHoy

Las últimas previsiones para Ciudad de México: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un paraguas, el reporte meteorológico es un instrumento que se ha vuelto fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

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