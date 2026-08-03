EN VIVO | Clima en CDMX y el resto de México hoy 3 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua mantienen este lunes 3 de agosto monitoreo en tiempo real de las condiciones en la Ciudad de México y el resto del país.
Sigue en este en vivo el minuto a minuto las alertas, los pronósticos y cualquier fenómeno que pueda afectar tu día.
06:40 hsHoy
Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un paraguas, el reporte meteorológico es un instrumento que se ha vuelto fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.