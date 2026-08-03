México vs. Guatemala Sub-23: ¿cómo va el partido de los Centroamericanos y del Caribe 2026?

La Selección Mexicana Sub 23 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (Redes Sociales)

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Este lunes 3 de agosto la Selección Mexicana Sub 23 está empatando 1-1 ante su similar Guatemala en la Jornada 3 de la Fase de Grupos, dentro de la competencia de futbol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El seleccionado azteca se había visto sorprendido en los primeros minutos con un gol de vestidor de los chapines, pero Tahiel Jiménez empató a los 15 minutos. El partido se mantiene empatado.

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México busca de nueva cuenta el oro en estos juegos, y en caso de vencer a Guatemala, se afianzarían en el liderato del Grupo A y obtendrían su pase a la siguiente ronda. Los dirigidos por Eduardo Arce se mantiene invictos, aunque han dejado algunas dudas en sus primeros dos compromisos.

¿Cómo llega México Sub-23 al partido de hoy?

La Selección Mexicana Sub-23 llega a este partido invicta y como líder del Grupo A con 4 unidades, luego de sumar una victoria y un empate en sus primeros dos partidos de la competencia; el Tri venció a Venezuela en su debut con un gol de Joaquín Moxica hasta el minuto 87.

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La Selección Mexicana Sub-23 enfrenta su primer batalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 ante Venezuela. (X/ @miseleccionsubs)

Pese a esa victoria, México dejó dudas al mostrar falta de contundencia y generación de juego, ya que la Vinotinto se quedó con 10 jugadores en gran parte del juego.

En su segundo partido, la Selección Mexicana se midió ante República Dominicana en un partido sufrido para el conjunto azteca, que empató el juego en los minutos finales gracias a un tanto de Jonathan Pérez.

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El paso de Guatemala en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Por su parte, los guatemaltecos llegan a este partido ante México sin ningún tipo de presión, ya que no tienen posibilidades matemáticas de avanzar tras no sumar una sola unidades en la competencia. Guatemala Sub 23 perdió 0-1 ante República Dominicana y 3-1 con Venezuela.

Los chapines se quieren despedir del certamen dando una campanada ante la Selección Mexicana y complicarle su clasificación a semifinales.

La alineación de México Sub 23 vs Guatemala

Selección Mexicana Sub 23 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Estos son los jugadores elegidos por Eduardo Arce para enfrentar a Guatemala Sub 23 en la Jornada 3 de la Fase de Grupos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026:

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E. Ochoa

J. Mendoza

D. Ochoa

R. Pachuca

R. González

I. Tello

B. Parra

J. Uribe

T. Jiménez

J. Serrato

M. Levy

¿A qué hora juega México vs Guatemala Sub 23?

El partido entre la Selección Mexicana Sub 23 y su similar de Guatemala, correspondiente a la Jornada 3 del futbol masculino dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe arrancará en punto de las 17:00 horas del Centro de México de este lunes 3 de agosto.