México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

América vs San Diego: cuánto cuestan los boletos para el ver el partido de la Leagues Cup en el Estadio Banorte

El conjunto de Guillermo Almada llegará motivado tras haber goleado al Santos Laguna

América debutará en la Leagues Cup en el Estadio Banorte (X@ClubAmerica)
América debutará en la Leagues Cup en el Estadio Banorte (X@ClubAmerica)
Guardar

El Club América hará su debut en la Leagues Cup hará el próximo jueves 6 de agosto en el Estadio Banorte donde enfrentará al San Diego FC de la MLS.

Las Águilas volverán a disputar consecutivamente un partido en casa tras haber vencido al Santos Laguna 3 goles a 0 en lo que correspondió a la jornada número 3 del Apertura 2026 de la Liga MX.

PUBLICIDAD

Ahora, motivado tras esta victoria contundente, el conjunto que dirige Guillermo Almada comenzará su camino en el torneo internacional que reúne a equipos de la Liga Mx y MLS.

El delantero del América fue terriblemente abucheado por la afición al dar un mal partido ante el Atlante. (TikTok / @Fraankgol1)

Precios para el América vs San Diego en el Estadio Banorte

La venta general de boletos para el partido de la Leagues Cup entre América y San Diego en el Estadio Banorte se realiza por internet en fanki.com.mx. Los precios varían según la zona del estadio y están sujetos a cargos por servicio y disponibilidad.

PUBLICIDAD

Lista de precios por zona:

  1. Zonas 400, 500 y 600 cabecera: 200 pesos
  2. Zonas 500 y 600 lateral: 250 pesos
  3. Zona 300 preferente: 400 pesos
  4. Zona 400 lateral: 400 pesos
  5. Zona 300 cabecera: 550 pesos
  6. Zona 100 cabecera: 550 pesos
  7. Zona 100 Plus: 700 pesos
  8. Zona 300 lateral: 800 pesos
  9. Zona 100 lateral: 800 pesos
  10. Zona 200 platea: 950 pesos
  11. Palcos Club: 1,500 pesos
La venta general de boletos para el partido de la Leagues Cup entre América y San Diego en el Estadio Banorte se realiza por internet en fanki.com.mx (X@ClubAmerica)
La venta general de boletos para el partido de la Leagues Cup entre América y San Diego en el Estadio Banorte se realiza por internet en fanki.com.mx (X@ClubAmerica)

Los boletos están sujetos a disponibilidad y los precios pueden incluir cargos por servicio aplicados por el operador de boletos.

Leagues Cup 2026: un torneo que le hace falta al América

América ha disputado cinco ediciones de la Leagues Cup sin conseguir el título. En 2019 llegó a Semifinales, donde Tigres lo eliminó en penales. No participó en 2021. En 2023 y 2024 avanzó a fases finales, pero fue eliminado en octavos y cuartos de final, respectivamente, también en tanda de penales. En 2025, América volvió a quedar fuera sin alcanzar la final, sumando otra eliminación a su historial en el torneo.

El desempeño de los de Coapa en la Leagues Cup ha estado marcado por eliminaciones en instancias clave y definiciones desde el punto penal. Aunque el club ha mostrado regularidad para avanzar a rondas finales, no ha logrado consolidarse como protagonista ni levantar el trofeo en ninguna de sus participaciones.

El cierre de la tercera jornada del Apertura 2026 tuvo como protagonista a Alejandro “Coco” Cárdenas, quien con solo 19 años vivió una jornada que marcará su carrera en la primera división (Cortesía Club América)
El cierre de la tercera jornada del Apertura 2026 tuvo como protagonista a Alejandro “Coco” Cárdenas, quien con solo 19 años vivió una jornada que marcará su carrera en la primera división (Cortesía Club América)

A pesar de contar con planteles competitivos y clasificar como uno de los mejores equipos de la Liga MX, la escuadra azulcrema no ha podido romper la racha negativa en el certamen binacional. Cada edición representa una nueva oportunidad para el club, aunque la búsqueda del campeonato sigue pendiente.

El conjunto americanista conquistó su último título internacional al ganar la Campeones Cup 2024 el 25 de septiembre, tras vencer al Columbus Crew de la MLS en el Lower.com Field de Ohio. El encuentro terminó 1-1 en tiempo regular, con anotación de Víctor Dávila para las Águilas al minuto 68 y empate de Malte Amundsen al 77. El campeonato se definió en tanda de penales, donde América se impuso 5-4 y sumó un nuevo trofeo a sus vitrinas.

Temas Relacionados

Club AméricaSan Diego FCLeagues Cup 2026Estadio Banorteboletosmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios reciben su pago mañana 4 de agosto

La dispersión del apoyo económico continúa con una nueva jornada organizada por la inicial de cada estudiante beneficiario

Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios reciben su pago mañana 4 de agosto

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Karina Torres y Ernesto Laguardia no participarán en esta prueba de líder

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Karina Torres y Ernesto Laguardia no participarán en esta prueba de líder

¿Peligro en tu cama? Cómo saber si es un piquete de chinche o mosquito

El patrón de las ronchas, el horario y la zona del cuerpo afectada permiten identificar si el piquete fue de chinche o de mosquito, según el ISSSTE y la UNAM

¿Peligro en tu cama? Cómo saber si es un piquete de chinche o mosquito

Encuentro histórico de Sheinbaum: la presidenta podría reunirse en México con la primera ministra de Japón

El canciller Roberto Velasco señala que se busca concretar una visita de la jefa del gobierno japonés al país, aunque todavía no hay día oficial

Encuentro histórico de Sheinbaum: la presidenta podría reunirse en México con la primera ministra de Japón

Avanzan investigaciones por delitos sexuales contra menores en Puebla: hay dos vinculaciones a proceso y una detención

Los imputados son investigados por los delitos de violación agravada, estupro y abuso sexual cometidos presuntamente en los municipios de Puebla, San Pedro Cholula y Tlahuapan

Avanzan investigaciones por delitos sexuales contra menores en Puebla: hay dos vinculaciones a proceso y una detención
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de agosto: EEUU emite alerta nivel 4 y pide a sus ciudadanos no viajar a Michoacán por bloqueos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de agosto: EEUU emite alerta nivel 4 y pide a sus ciudadanos no viajar a Michoacán por bloqueos

Las veces que Valeria Márquez temió por su vida: Harfuch confirmó varias amenazas previas a su feminicidio

Embajada de EEUU lanzó alerta nivel 4 a sus ciudadanos para advertir no viajar a Michoacán

Marina asegura lanchas con más de 4 toneladas de cocaína y detiene a 16 personas en el Pacífico mexicano

Canadá presume operaciones en México donde fueron arrestados 10 criminales vinculados al narco: destaca a Ryan Wedding

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Karina Torres y Ernesto Laguardia no participarán en esta prueba de líder

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Karina Torres y Ernesto Laguardia no participarán en esta prueba de líder

Maxine Woodside desmiente separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay tras rumores de infidelidad

Cerveza de mantequilla y palomitas mágicas: esto cuesta el increíble menú temático de Harry Potter en cines mexicanos

Gala Montes explota contra señalamientos por presunto consumo de sustancias: “Me meto lo que quiera”

La polémica de Fede Vigevani: su confesión sobre las mamás de seguidores revive tras su momento con Ximena Herrera

DEPORTES

Romina Hinojosa concluye en el lugar 85 tras la etapa 3 del Tour de Francia 2026

Romina Hinojosa concluye en el lugar 85 tras la etapa 3 del Tour de Francia 2026

Terence Crawford se sorprende con el rendimiento un nuevo campeón mexicano: “Mira su movimiento”

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos este 3 de agosto

Acereros de Monclova y Toros de Tijuana llegan a los golpes en la Liga Mexicana de Beisbol

Playoffs Liga Mexicana de Beisbol 2026: qué equipos ya están clasificados a falta de una serie por disputarse