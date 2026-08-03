América vs San Diego: cuánto cuestan los boletos para el ver el partido de la Leagues Cup en el Estadio Banorte

América debutará en la Leagues Cup en el Estadio Banorte (X@ClubAmerica)

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El Club América hará su debut en la Leagues Cup hará el próximo jueves 6 de agosto en el Estadio Banorte donde enfrentará al San Diego FC de la MLS.

Las Águilas volverán a disputar consecutivamente un partido en casa tras haber vencido al Santos Laguna 3 goles a 0 en lo que correspondió a la jornada número 3 del Apertura 2026 de la Liga MX.

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Ahora, motivado tras esta victoria contundente, el conjunto que dirige Guillermo Almada comenzará su camino en el torneo internacional que reúne a equipos de la Liga Mx y MLS.

El delantero del América fue terriblemente abucheado por la afición al dar un mal partido ante el Atlante. (TikTok / @Fraankgol1)

Precios para el América vs San Diego en el Estadio Banorte

La venta general de boletos para el partido de la Leagues Cup entre América y San Diego en el Estadio Banorte se realiza por internet en fanki.com.mx. Los precios varían según la zona del estadio y están sujetos a cargos por servicio y disponibilidad.

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Lista de precios por zona:

Zonas 400, 500 y 600 cabecera: 200 pesos Zonas 500 y 600 lateral: 250 pesos Zona 300 preferente: 400 pesos Zona 400 lateral: 400 pesos Zona 300 cabecera: 550 pesos Zona 100 cabecera: 550 pesos Zona 100 Plus: 700 pesos Zona 300 lateral: 800 pesos Zona 100 lateral: 800 pesos Zona 200 platea: 950 pesos Palcos Club: 1,500 pesos

La venta general de boletos para el partido de la Leagues Cup entre América y San Diego en el Estadio Banorte se realiza por internet en fanki.com.mx (X@ClubAmerica)

Los boletos están sujetos a disponibilidad y los precios pueden incluir cargos por servicio aplicados por el operador de boletos.

Leagues Cup 2026: un torneo que le hace falta al América

América ha disputado cinco ediciones de la Leagues Cup sin conseguir el título. En 2019 llegó a Semifinales, donde Tigres lo eliminó en penales. No participó en 2021. En 2023 y 2024 avanzó a fases finales, pero fue eliminado en octavos y cuartos de final, respectivamente, también en tanda de penales. En 2025, América volvió a quedar fuera sin alcanzar la final, sumando otra eliminación a su historial en el torneo.

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El desempeño de los de Coapa en la Leagues Cup ha estado marcado por eliminaciones en instancias clave y definiciones desde el punto penal. Aunque el club ha mostrado regularidad para avanzar a rondas finales, no ha logrado consolidarse como protagonista ni levantar el trofeo en ninguna de sus participaciones.

El cierre de la tercera jornada del Apertura 2026 tuvo como protagonista a Alejandro “Coco” Cárdenas, quien con solo 19 años vivió una jornada que marcará su carrera en la primera división (Cortesía Club América)

A pesar de contar con planteles competitivos y clasificar como uno de los mejores equipos de la Liga MX, la escuadra azulcrema no ha podido romper la racha negativa en el certamen binacional. Cada edición representa una nueva oportunidad para el club, aunque la búsqueda del campeonato sigue pendiente.

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El conjunto americanista conquistó su último título internacional al ganar la Campeones Cup 2024 el 25 de septiembre, tras vencer al Columbus Crew de la MLS en el Lower.com Field de Ohio. El encuentro terminó 1-1 en tiempo regular, con anotación de Víctor Dávila para las Águilas al minuto 68 y empate de Malte Amundsen al 77. El campeonato se definió en tanda de penales, donde América se impuso 5-4 y sumó un nuevo trofeo a sus vitrinas.