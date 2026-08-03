Canadá presume operaciones en México donde fueron arrestados 10 criminales vinculados al narco: destaca a Ryan Wedding

Las detenciones se llevaron a cabo como parte de la colaboración en materia de seguridad con México y Estados Unidos para combatir al crimen organizado transnacional. (Crédito: Real Policía Montada de Canadá)

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Las autoridades de Canadá informaron que 10 de sus fugitivos fueron detenidos en México durante los últimos 12 meses, como parte de la colaboración en materia de seguridad con México y Estados Unidos para combatir al crimen organizado transnacional.

En un informe reciente, la Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés) destacó que el fortalecimiento de la cooperación con ambos países ha permitido ampliar su capacidad para localizar y detener a personas buscadas por delitos de alto impacto, entre ellos narcotráfico, homicidio, fraude, contrabando y delincuencia organizada.

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“Esto le proporciona una mayor capacidad para combatir el crimen organizado y perseguir las amenazas criminales que afectan a Canadá junto con sus socios”, señaló la corporación en el documento.

Entre los casos más relevantes se encuentra el de Ryan Wedding, exsnowboarder olímpico canadiense identificado como uno de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses lo señalan como presunto líder de una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína y responsable de ordenar diversos asesinatos.

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La lista también incluye a Maxime Paquette, considerado uno de los fugitivos más buscados de la provincia de Quebec por fraude y tráfico de información, cuya captura fue reportada el pasado 16 de julio.

Asimismo, la Policía Montada destacó las detenciones de Adham Haouili, acusado de tráfico de cocaína; Denis Iviziku, buscado por delitos relacionados con armas de fuego y drogas, y Maxime Favreau, investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico.

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El comisario de la Real Policía Montada de Canadá, Michael Duheme, durante un evento en el que se informó sobre la captura de Ryan Wedding, el pasado 23 de enero. (Crédito: X |@CommrRCMPGRC)

Los fugitivos capturados en México

El informe también incorpora detenciones realizadas durante 2025, entre ellas la de Andrew Clark, identificado por las autoridades como uno de los principales colaboradores de Ryan Wedding; Daniel Tomassetti, requerido por Italia por el asesinato de un presunto jefe de la mafia; Martin Bessette, buscado por contrabando de tabaco, y Juan Manuel Rueda Salud, quien también era requerido por la justicia canadiense.

De acuerdo con la RCMP, estas capturas forman parte de una estrategia de cooperación internacional para desarticular organizaciones criminales que operan en distintos países y facilitar la localización de personas con órdenes de captura vigentes.

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Aunque el informe resalta los resultados obtenidos en territorio mexicano, las autoridades canadienses no detallaron en qué estados fueron capturados los 10 fugitivos ni precisaron el estado de los procesos de extradición para cada uno de ellos.

Las operaciones con las que Canadá golpeó al crimen organizado

Además de reportar la captura de 10 fugitivos canadienses en México durante los últimos 12 meses, la RCMP aseguró que reforzó su estrategia internacional contra el crimen organizado mediante operaciones coordinadas con autoridades de México, Estados Unidos y otros países.

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La corporación también destacó que, gracias a la cooperación con agencias de Colombia, Qatar, España y Francia, se concretaron nuevas detenciones de fugitivos canadienses fuera de su territorio, como parte de una red internacional para perseguir a integrantes de organizaciones criminales.

Ryan Wedding, exsnowboarder olímpico canadiense señalado por las autoridades de Estados Unidos como presunto líder de una red de tráfico de cocaína vinculada a homicidios, fue escoltado por agentes del FBI tras su llegada al Aeropuerto Internacional de Ontario, California, el 23 de enero de 2026. (Reuters)

La RCMP explicó que su Programa Federal Internacional trabajó junto con las cuatro regiones policiales federales de Canadá y con autoridades estadounidenses para desarticular organizaciones dedicadas al tráfico de drogas hacia ese país. Como resultado de estas acciones, las autoridades aseguraron más de 5.6 toneladas de cocaína y metanfetamina antes de que los cargamentos llegaran a comunidades canadienses.

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Uno de los operativos fue la Operación Hard Ball, enfocada en la organización de Lawrence Bishnoi y otros grupos del crimen organizado transnacional con origen en India, señalados por extorsión, narcotráfico, homicidios selectivos y otros delitos graves. La investigación derivó en la imputación de 34 personas.

Otra de las investigaciones fue la Operación Giant Slalom, dirigida contra la estructura encabezada por Ryan Wedding, exsnowboarder olímpico canadiense e identificado como uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. La RCMP señaló que la organización mantenía vínculos con cárteles de la droga y operaba una red de tráfico de cocaína y metanfetamina, lavado de dinero y actos de violencia en Norteamérica. El operativo permitió la detención de 40 personas y afectó la capacidad operativa de la organización.

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La tercera investigación, denominada Operación Mano Muerta, estuvo enfocada en integrantes de redes de narcotráfico vinculadas con cárteles mexicanos, entre ellos Roberto Scoppa y Guramrit Sidhu. Según la policía canadiense, la pesquisa desmanteló una estructura dedicada al tráfico transfronterizo de cocaína y metanfetamina hacia Canadá y derivó en la imputación de 19 personas.

La RCMP recordó que, a principios de este mes, Guramrit Sidhu fue sentenciado en Estados Unidos a 20 años de prisión federal tras ser identificado como uno de los líderes de esa organización criminal.

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Para las autoridades canadienses, los resultados obtenidos durante el último año reflejan el fortalecimiento de la cooperación internacional con organismos de seguridad de América y Europa, una estrategia con la que buscan combatir el crimen organizado transnacional, impedir el tráfico de drogas y localizar a personas requeridas por la justicia canadiense.