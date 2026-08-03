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Marina asegura lanchas con más de 4 toneladas de cocaína y detiene a 16 personas en el Pacífico mexicano

En acciones distintas, elementos navales localizaron un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetamina y fueron agredidos a balazos

El video muestra un operativo de vigilancia aérea y persecución marítima que culminó con el aseguramiento de una pequeña embarcación con un cargamento de presunta cocaína. Video: Gabinete de Seguridad
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Cuatro lanchas con cargamentos de más de 4 toneladas de presunta cocaína fueron aseguradas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en aguas del Océano Pacífico.

Las acciones se llevaron a cabo por elementos en funciones de Guardia Costera, quienes también lograron la detención de 16 personas que trasladaban los cargamentos de presunta droga en costas de Chiapas y Oaxaca.

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Dos de las embarcaciones fueron ubicadas cuando navegaban de manera sospechosa frente a las costas de Oaxaca, por lo que se llevó a cabo una inspección por parte de los marinos. El resultado fue el aseguramiento de 127 bultos y 42 tabiques que contenían presunta cocaína, los cuales tenían un peso aproximado de 3 toneladas.

Lancha asegurada en Oaxaca por la Marina
Aseguramiento realizado en Oaxaca. Foto: Gabinete de Seguridad

En la embarcación también se localizaron seis motores fuera de borda y se detuvo a 10 personas.

Otra de las acciones se registró en costas de Chiapas, donde los elementos navales aseguraron dos embarcaciones menores: una que transportaba 24 bultos con presunta cocaína con peso aproximado de mil 423 kilos, así como más de 2 mil litros de combustible.

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En la lancha se transportaban seis personas, quienes fueron detenidas.

Lancha asegurada en Chiapas
Decomiso y detenciones realizadas en Chiapas. Foto: Gabinete de Seguridad

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo han sido decomisadas más de 80 toneladas de cocaína en costas mexicanas, lo que contribuye a detener el flujo de drogas.

De ser agredidos a balazos a ubicar un narcolaboratorio: las otras acciones realizadas por la Marina

La Secretaría de Marina informó que en una acción distinta realizada en el estado de Nayarit fueron atacados a balazos cuando realizaban recorridos terrestres en el municipio de Bahía de Banderas, específicamente en el poblado Aguamilpa.

Los marinos respondieron el ataque, dejando como saldo un elemento herido y un agresor abatido. Asimismo, fueron aseguradas un arma de fuego, cargadores y cartuchos.

Una tercera acción, llevada a cabo en el poblado Península de Villamoros del municipio de Culiacán en Sinaloa, culminó con el hallazgo de un laboratorio clandestino con aproximadamente 300 litros de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina.

Narcolaboratorio hallado en Sinaloa por la Marina
Narcolaboratorio localizado en Sinaloa. Foto: Gabinete de Seguridad

Las 16 personas detenidas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para que se determine su situación jurídica.

Sin embargo, las autoridades informaron que el peso total de la presunta droga se encuentra pendiente por determinarse para ser posteriormente integrado a las estadísticas oficiales de los aseguramientos realizados por la Marina.

"Con estas acciones, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, en coordinación con la SSPC y FGR, refrenda su compromiso de fortalecer las operaciones de vigilancia marítima para inhibir las actividades de la delincuencia organizada, combatir el tráfico ilícito de drogas y contribuir al mantenimiento del Estado de derecho y la seguridad de las y los mexicanos", detalló en un comunicado.

CJNG y Cártel de Sinaloa concentran el tráfico de droga en el Pacífico

Cocaína Acapulco Semar
Decomiso de cocaína realizado en el mes de marzo Foto: Marina

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa son las principales organizaciones criminales que han sido afectadas por decomisos de droga en el Pacífico mexicano.

Así lo confirmó el Almirante Raymundo Pedro Morales, titular de la Secretaría de Marina, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al ser cuestionado sobre los aseguramientos realizados en altamar, el funcionario reiteró que han sido decomisadas más de 80 toneladas de presunta cocaína durante la actual administración y reveló que las organizaciones criminales modificaron su forma de operar.

De acuerdo con el secretario, los grupos delictivos introducen personas sin documentos a bordo de buques de carga con la instrucción de arrojar la droga al agua durante su travesía, esto con el objetivo de que embarcaciones menores la recojan de manera posterior.

El secretario de Marina en la conferencia mañanera de este 31 de julio. Crédito: Presidencia
El secretario de Marina en la conferencia mañanera de este 31 de julio. Crédito: Presidencia

El almirante precisó que la Marina concentró su despliegue en el Pacífico Sur y el Pacífico Oriental, con las Islas Revillagigedo —archipiélago frente a las costas de Colima y Jalisco— como punto de alerta temprana para detectar cargamentos antes de que se aproximaran a tierra.

Chiapas es el estado que más aseguramientos ha registrado, ya que en menos de tres semanas han ocurrido al menos tres hallazgos de lanchas con presunta droga.

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