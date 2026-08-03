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Autoridades aseguran casi 250 mil botellas de refresco robadas en un operativo conjunto en el Estado de México

La fiscalía halló los envases en dos predios de Tultitlán y Teoloyucan tras una denuncia que apuntó a una sustracción desde la propia empresa con unidades de distribución

Autoridades aseguran casi 250 mil botellas de refresco robadas en un operativo conjunto en el Estado de México Crédito: FGJEM
Autoridades aseguran casi 250 mil botellas de refresco robadas en un operativo conjunto en el Estado de México Crédito: FGJEM
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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Tultitlán ejecutaron cateos en dos inmuebles de los municipios de Tultitlán y Teoloyucan el 3 de agosto de 2026, donde recuperaron 249 mil 217 botellas de refresco de diversas presentaciones sustraídas a una empresa privada. En el operativo también fueron asegurados dos vehículos y un montacargas, y cinco personas quedaron detenidas.

La acción fue resultado de una investigación iniciada tras la denuncia de una empresa refresquera que reportó el robo de cajas con envases de distintas presentaciones. Según la FGJEM, los productos habrían sido sustraídos directamente desde las instalaciones de la compañía, utilizando sus propios vehículos de reparto.

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Por qué se catearon esos inmuebles

A partir de esa denuncia, la FGJEM abrió una línea de investigación que permitió identificar los predios donde presuntamente se resguardaban los envases robados.

Autoridades aseguran casi 250 mil botellas de refresco robadas en un operativo conjunto en el Estado de México Crédito: FGJEM
Autoridades aseguran casi 250 mil botellas de refresco robadas en un operativo conjunto en el Estado de México Crédito: FGJEM

Con esa información, la fiscalía solicitó y obtuvo de la autoridad judicial las órdenes de cateo correspondientes para dos inmuebles: uno en Tultitlán y otro en Teoloyucan. La intervención se llevó a cabo con el respaldo operativo de la Guardia Nacional (GN) y la Policía Municipal de Tultitlán.

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Qué encontraron en cada inmueble

El primer cateo se realizó en un predio ubicado en la calle Ahuehuetes, colonia Lázaro Cárdenas, en Tultitlán. Allí, las autoridades hallaron las 247 mil 778 botellas de diferentes presentaciones: 184 mil 632 se encontraban vacías y 64 mil 144 con líquido en su interior.

Autoridades aseguran casi 250 mil botellas de refresco robadas en un operativo conjunto en el Estado de México Crédito: FGJEM
Autoridades aseguran casi 250 mil botellas de refresco robadas en un operativo conjunto en el Estado de México Crédito: FGJEM

Al concluir la diligencia, el predio quedó asegurado para dar continuidad a las investigaciones.

El segundo operativo se desplegó en la colonia Santa María Caliacac, en el municipio de Teoloyucan. En ese lugar, las autoridades recuperaron 441 envases de refresco vacíos de distintas presentaciones.

Cinco detenidos con cargos por robo y encubrimiento

Durante los cateos fueron arrestadas cinco personas. La FGJEM las identificó con los nombres parciales de Giovanni “N”, Vicente “N”, Omar Missael “N”, Isabel “N” y Silvana Jasmín “N”.

Autoridades aseguran casi 250 mil botellas de refresco robadas en un operativo conjunto en el Estado de México Crédito: FGJEM
Autoridades aseguran casi 250 mil botellas de refresco robadas en un operativo conjunto en el Estado de México Crédito: FGJEM

Los cinco quedaron vinculados por su probable participación en robo, delitos contra el consumo y encubrimiento por receptación. Tras su detención, fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde permanecen a disposición de un juez.

Será la autoridad judicial quien determine la situación jurídica de cada uno de los imputados. La FGJEM precisó que, conforme a derecho, los detenidos deben ser considerados inocentes hasta que un juez emita una sentencia de condena en su contra.

Una modalidad de robo que involucra los propios vehículos de reparto

El caso expone una modalidad particular de sustracción: según la denuncia que originó la investigación, los envases no habrían sido robados en un asalto externo, sino que fueron retirados de las instalaciones de la empresa en sus propias unidades de distribución.

Esta circunstancia habría orientado desde el inicio las pesquisas hacia personas con acceso o conocimiento de la operación logística de la compañía afectada. La investigación continúa abierta, y el aseguramiento del predio en Tultitlán forma parte de las diligencias en curso.

Robo a negocios en Tultitlán: contexto de una zona de alta incidencia

Tultitlán figura en el séptimo lugar estatal por robo a negocios: entre enero y abril de 2026, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 202 denuncias por ese delito en la demarcación, de las cuales 71 fueron cometidas con violencia, según datos del SESNSP. A nivel estatal, ese delito acumuló 4 mil 322 denuncias en el mismo periodo, es decir, un promedio de 36 casos diarios, aunque con una reducción del 8.1% frente a 2025.

Teoloyucan, el otro municipio involucrado en el operativo, registró 12 carpetas de investigación por delitos de alto impacto durante todo 2025, una incidencia notablemente menor, de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano.

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