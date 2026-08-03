Aldo Rendón revela que el pódcast de Jair Sánchez lo hizo viral

Aldo Rendón reconoció que su paso por el pódcast de Jair Sánchez fue el detonante que lo volvió viral y le abrió la puerta a nuevos proyectos en televisión. (La Casa de los Famosos México)

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Una charla entre Aldo Rendón, Memo Schutz y Yahir en La Casa de los Famosos México dejó al descubierto el inesperado giro que vivió el estilista tras participar en el pódcast de Jair Sánchez.

“Si no hubiera ido a ese pódcast de ese niño, no me hubiera hecho viral”, reconoció Rendón durante la conversación.

El encuentro sucedió en el reality, donde ambos analizaron las claves para conectar con nuevas generaciones y el impacto de los medios digitales en sus carreras.

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Rendón explicó que fue su joven colaborador quien lo convenció de asistir al podcast de Jair. La experiencia, según sus palabras, marcó un antes y un después en su presencia mediática.

En el diálogo, Rendón confesó que inicialmente no comprendía del todo el formato: “¿Y que yo qué voy a hacer en un pódcast? Cero, ni me gustan ni los veo, no sé qué”. Sin embargo, admitió que ya seguía el contenido de Jair y le parecía divertido.

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El impulso viral a través de Jair Sánchez

Memo Schutz apuntó que la visita al pódcast fue “lo más viral”. Rendón reforzó la idea: “Si no me hubiera hecho viral, pues no me hubieran invitado nunca”. Relató que recibir la invitación a La Casa de los Famosos México se debió directamente a esa notoriedad repentina.

El estilista detalló que su popularidad fue la llave de entrada: “Me hablaron cuando era popular. Al final de cuentas, es La casa de los famosos”, subrayó mientras recordaba que ya había participado en dos temporadas en el foro.

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“Si no hubiera ido a ese pódcast de ese niño, no me hubiera hecho viral”, reconoció Rendón durante la conversación. (La casa de los famosos México)

La importancia de las nuevas generaciones y los formatos digitales

Durante la conversación, ambos coincidieron en la dificultad de adaptarse a las tendencias digitales. Memo Schutz lo resumió así: “O sea, eh, conectar con las nuevas generaciones, güey, porque ya no sabes cómo–”.

Rendón admitió que sin el consejo de su colaborador de veintinueve años, nunca habría acudido al pódcast. “Yo si no hubiera ido al pódcast de Jair, que si el chavo que trabaja conmigo no tuviera veintinueve años y me dijera: ‘Ve’, no hubiera ido nunca”, relató.

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El diálogo entre Memo y Aldo evidenció que la exposición en nuevos medios puede transformar carreras, incluso para quienes no se sienten identificados con esos formatos. La viralidad, en este caso, fue el puente hacia nuevas oportunidades dentro de la televisión mexicana.

Jair Sánchez: creador irreverente y fenómeno viral

Jair Sánchez se ha consolidado como una figura influyente en el ecosistema digital mexicano. Con más de un millón de suscriptores en YouTube y 12 millones de seguidores en TikTok, su contenido abarca desde la sátira social hasta la parodia de situaciones cotidianas.

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Su forma de abordar temas controversiales, a menudo en tono directo y sin filtros, lo ha colocado en el centro de debates públicos y lo ha distinguido por un humor que divide opiniones.

Caracterizado por una mezcla de ironía y provocación, Jair ha sabido mantener una audiencia fiel que defiende su estilo.

Rendón admitió que sin el consejo de su colaborador de veintinueve años, nunca habría acudido al pódcast de Jair Sánchez. (Redes)

El pódcast “Guácala qué rico” y las colaboraciones con Jair Sánchez

El momento que catapultó a Aldo Rendón al centro de la conversación digital surgió tras su participación en un episodio del pódcast “Guácala qué rico” de Jair Sánchez.

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Bajo el título “De Prada to Nada” y publicado en diciembre de 2025, la emisión alcanzó gran notoriedad gracias a los intercambios espontáneos y sarcásticos entre ambos creadores.

En el episodio, ambos exploran temas de moda, cultura pop y cocina, siempre marcados por el humor ácido que los caracteriza.

Desde entonces, Aldo y Jair han sumado varias colaboraciones en distintos espacios, destacándose por la autenticidad y la química que logran en cada encuentro.

El momento que catapultó a Aldo Rendón al centro de la conversación digital surgió tras su participación en un episodio del pódcast “Guácala qué rico” de Jair Sánchez. (Captura de video)

Impacto viral y repercusiones en la carrera de Aldo Rendón

De acuerdo con las recientes declaraciones de Aldo Rendón, su participación en el pódcast de Jair Sánchez representó un verdadero punto de inflexión en su trayectoria.

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La viralidad del episodio llevó su personalidad y sus opiniones a una audiencia mucho más amplia, y el propio Aldo reconoce que esta exposición fue clave para recibir invitaciones a proyectos televisivos de alto perfil, como La Casa de los Famosos México.

La experiencia de Aldo Rendón demuestra cómo la exposición en formatos digitales puede transformar carreras y ampliar horizontes, consolidando colaboraciones que resuenan tanto en redes como en la televisión.

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