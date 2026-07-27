La Casa de los Famosos 2026: ¿Cómo fue la prueba de líder hoy lunes 27 de julio?

En esta Cuarta Temporada habrá varios cambios en las dinámicas que prometen más picardia entre los habitantes. (Infobae/Jenifer Nava)

Guardar

Este lunes 27 de julio se llevó a cabo la primer prueba de líder de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, con una dinámica en la que los habitantes compitieron para sumar puntos en unos simuladores de realidad virtual, patrocinado por una marca de autos.

La primera dinámica definió a los semifinalistas de la prueba, y la segunda arrojará a los finalistas, en donde ya espera la actriz Gema Garoa al tener pase directo. Además de los beneficios del líder semanal, el habitante ganador se llevará como premio un vehículo del año.

PUBLICIDAD

La razón por la que Gema Garoa pasó directamente a la final de la prueba de líder fue por una dinámica del domingo, en los primeros instantes del encierro, Cynthia Klitbo decidió que Gema Garoa se convirtiera en la primera finalista.

¿Cuáles son los beneficios del líder semanal de La Casa de los Famosos 2026?

El logo tridimensional del programa de televisión La Casa de los Famosos México se muestra con letras azules y un fondo difuminado de tonos pastel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prueba del líder es una de las más importantes de la semana en La Casa de los Famosos, ya que da inmunidad de cara a la noche de nominación del miércoles, es decir, se salvará de ser expulsado esa semana al no recibir puntos durante la nominación.

PUBLICIDAD

Inmunidad: no podrá ser nominado por sus compañeros. Acceso a la suite presidencial: habitación privada con cama King Size, jacuzzi, comida exclusiva y comodidades. Además, podrá invitar a otro habitante a la suite. Salvación: tendrá el privilegio de salvar a uno de sus compañeros nominados y sacarlo de la placa de eliminación, aunque deberá defender ese privilegio en el “Robo de salvación”.

¿Cómo fue la prueba de líder hoy lunes 27 de julio en La Casa de los Famosos México 4?

Las dinámicas de la prueba se llevan a cabo a lo largo del día de hoy lunes 27 de julio, la primera de ellas definió a los semifinalistas y compitieron todos los habitantes excepto Gema Garoa, quien ya estaba instaurada en la final.

La prueba consistió en una simulación de conducción en la que los habitantes utilizaban lentes para mover un auto dentro del videojuego, con la finalidad de evitar obstáculos y sumar puntos; en cada dinámica participaron tres habitantes, el que hiciera más puntos clasificaba a la semifinal.

PUBLICIDAD

Tres participantes de La Casa de los Famosos compiten en un simulador de manejo utilizando visores de realidad virtual, con pantallas verticales que muestran el progreso del juego de carreras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Yanet García, Ernesto Laguardia, Mariana Ochoa, Moisés Peñaloza, Flor Vigna y Fede Vigevani fueron los semifinalistas, luego de que estos seis habitantes hicieran más puntos durante la primer dinámica.

Semifinalistas de la prueba del líder:

Habitación Ibiza:

Yanet García - 12 mil puntos

Ernesto Laguardia: 12 mil 700 puntos

Habitación Tulum:

Mariana Ochoa: 12 mil 500 puntos

Moisés Peñaloza: 13 mil 700 puntos

Habitación Malibú:

Flor Vigna: 13 mil puntos

Fede Vigevani: 13 mil 800 puntos

Posteriormente estos semifinalistas competirán de nueva cuenta en una nueva dinámica, y los ganadores se unirán a Gema Garoa en la final por el liderazgo de la semana 1 de La Casa de los Famosos México.

PUBLICIDAD

(Captura de pantalla mejorada) (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién es el líder de la semana hoy lunes 27 de julio en La Casa de los Famosos México 4?

El ganador y líder de la semana se sabrá hasta la Gala Diaria conducida por Odalys Ramírez y Diego de Erice, la cual arranca a las 22:00 horas del centro de México. Los fans podrán ver la transmisión de las galas diarias en el Canal 5, además de la pregala y la postgala a través de ViX.

Cronograma de actividades de La Casa de los Famosos México 2026

Lunes: Prueba de Líder.

Martes: Inicio de la prueba semanal, Noche de Cine, Vida en Fotos y Cabina de las Tentaciones.

Miércoles: Noche de Nominación.

Jueves: Prueba de Salvación, final de la prueba semanal, Moneda o Caja del Destino y Cena de Nominados.

Viernes: Robo de Salvación y Fiesta Temática.

Sábado: Compra de despensa.

Domingo: Posicionamiento, Sinceramiento y Gala de Eliminación.