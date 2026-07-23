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¿Cómo le fue a Isaac del Toro hoy 23 de julio? Así quedó en la etapa 18 del Tour de Francia 2026

El ciclista mexicano volvió a superar una exigente jornada de montaña y continúa entre los protagonistas de la clasificación general

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(REUTERS/Stephanie Lecocq)
(REUTERS/Stephanie Lecocq)

El mexicano Isaac del Toro volvió a completar una sólida actuación en el Tour de Francia 2026, luego de finalizar en la posición 17 de la etapa 18, un recorrido de alta montaña entre Voiron y Orcières-Merlette de 185.2 kilómetros.

El resultado le permitió conservar el tercer lugar de la clasificación general, además de mantenerse como el mejor ciclista joven de la competencia.

La jornada también estuvo marcada por la victoria del ecuatoriano Richard Carapaz, quien cruzó la meta en solitario para adjudicarse el triunfo de etapa, mientras que el esloveno Tadej Pogacar continúa como líder absoluto de la carrera.

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Isaac del Toro conserva el tercer lugar del Tour de Francia

(REUTERS/Stephanie Lecocq)
(REUTERS/Stephanie Lecocq)

El ciclista del UAE Team Emirates, de apenas 22 años, registró un tiempo de 4 horas, 30 minutos y 56 segundos, suficiente para terminar en el lugar 17 de la etapa y mantenerse entre los mejores de la clasificación general.

El triunfo del día fue para Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), quien completó el recorrido en 4:26:21, seguido por el suizo Mauro Schmid (Jayco AlUla) y el neerlandés Matteo Jorgenson (Soudal Quick-Step).

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Previo al cierre de la etapa, el UAE Team Emirates informó el abandono del estadounidense Brandon McNulty, quien dejó la competencia tras no poder recuperarse físicamente.

Así marcha la clasificación general tras la etapa 18

Infografía del Tour de Francia. Muestra ciclistas en carretera, montañas y el Arco del Triunfo. Contiene datos sobre etapas, kilómetros, participantes, maillots y premios económicos.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Con tres etapas por disputarse, Isaac del Toro permanece en el tercer puesto de la clasificación general, a 5 minutos y 50 segundos del líder Tadej Pogacar, quien continúa al frente del Tour de Francia 2026.

Top 10 de la clasificación general

(REUTERS/Jeff Pachoud)
(REUTERS/Jeff Pachoud)

1. Tadej Pogacar (Eslovenia) – 64:35:13

2. Remco Evenepoel (Bélgica) – +4:32

3. Isaac del Toro (México) – +5:50

4. Paul Seixas (Francia) – +7:11

5. Juan Ayuso (España) – +9:22

6. Mattias Skjelmose (Dinamarca) – +10:14

7. Lenny Martinez (Francia) – +12:50

8. Tom Pidcock (Reino Unido) – +12:58

9. Jordan Jegat (Francia) – +14:04

10. Richard Carapaz (Ecuador) – +21:00

El mexicano afrontará las últimas jornadas del Tour con la misión de defender su lugar en el podio y conservar el maillot blanco, distintivo que reconoce al mejor ciclista joven de la competencia.

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