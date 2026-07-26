Suman 3 detenidos por el feminicidio de Dafne Zapata: quién es Estrellita “N” y cuál era su papel en la academia militarizada Doenitz

Dafne Zapata Quintos murió de asfixia por sumersión cuando se encontraba bajo los cuidados de la Academia Marina Doenitz. (Captura de pantalla)

Estrellita “N”, encargada de la Academia Militarizada Marina Doenitz, fue detenida la madrugada de este domingo en Altamira, Tamaulipas, por su presunta implicación en el feminicidio de la adolescente Dafne Zapata, ocurrido el 16 de julio al interior de la institución.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) informó que la detención de la mujer se llevó a cabo como parte de trabajos de investigación en la carpeta de investigación por el delito de feminicidio, y en cumplimiento a una orden de aprehensión por su probable participación en los hechos.

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De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), Estrellita “N” fue arrestada a las 00:40 horas de este domingo en la calle Las Flores, colonia Monte Alto de Altamira, Tamaulipas, por elementos de la Policía Ministerial.

Su detención se suma a la de Jorge Luis “N”, director de la academia militarizada, por su probable implicación en la muerte de la adolescente de 13 años de edad, así como a la de Danna Yanina “N”, joven de 18 años identificada como exalumna del plantel que actuaba como auxiliar del área femenil al momento de los hechos.

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Jorge Luis "N" fue detenido por el feminicidio Dafne Tamaulipas. (especial)

Con esto, suman tres detenidos por el feminicidio de Dafne Zapata, quien murió por asfixia por sumersión, de acuerdo con la necropsia realizada por la Fiscalía de Tamaulipas. Los resultados contradicen la versión que sostuvieron tanto Jorge Luis “N” como Estrellita “N” al asegurar que la adolescente se desvaneció mientras se bañaba y que ya no se había podido hacer nada por ella.

¿Cuál era el papel de Estrellita “N” dentro de la academia militarizada?

Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata, señaló a Estrellita “N” como la principal responsable de los cuidados de los adolescentes dentro de la Academia Militarizada Marina Doenitz.

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De acuerdo con la mujer, toda la información relacionada con su hija se la proporcionaba Estrellita “N” a través de mensajes o llamada durante los cuatro días que permaneció en el campamento.

En ese tiempo, recibió diversos reportes en los que la encargada le dijo que su hija vomitaba la comida que no le gustaba, que había sufrido una caída leve que le provocó lesiones en la cara (con la evidencia de un video en el que Dafne Zapata se observa acostada en una cama y saluda a su madre), así como que había sido llevada con un médico y que se encontraba bien.

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(Crédito: Facebook | Alejandra Quintozz)

Alejandra Quintos mencionó que a pesar de los reportes, la mujer insistía en preguntarle si se animaría a inscribir a su hija a los cursos regulares, pero fue la noche del 16 de julio cuando la situación empeoró.

Ese día, la madre de Dafne fue notificada que un malestar que su hija presentaba y de su traslado a un médico; sin embargo, horas después Estrellita “N” le llamó y le dijo que debía trasladarse a la academia porque la adolescente se había desvanecido en el baño y le pasó el teléfono a una persona que no se identificó, quien le informó que ya lo joven ya no tenía signos vitales y había muerto.

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En su relato, Alejandra Quintos también mencionó que Estrellita “N” le dijo que tuvo que bañar a Dafne el mismo día que presentó malestares, una acción que se realizó sin su consentimiento al tratarse de una menor de edad.

Durante una entrevista, la madre describió el estado en que recibió el cuerpo de su hija, quien solo estuvo cuatro días en el campamento antes de morir: “huesos rotos, desnuda, con asfixia, nariz rota, sin comida, sin alimento”.

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La joven de 18 años, que presuntamente está involucrada en el homicidio de Dafne Zapata Quintos, sería exalumna y auxiliar de la Academia Militarizada de Marina Doenitz. (Redes sociales)

Luego de los hechos, familias y adolescentes que se encontraban en la academia militarizada comenzaron a movilizarse con Alejandra Quintos para exigir justicia, además de denunciar los malos tratos e irregularidades que se cometían en la institución.

Pese a varios testimonios compartidos por medios locales refieren que los estudiantes eran forzados a golpearse entre sí, el director de la academia, Jorge Luis “N”, brindó su declaración ante la Fiscalía de Tamaulipas y sostuvo que Dafne Zapata presentaba una dolencia que el médico no había podido detectar, y reafirmó que se había desvanecido en la regadera cuando murió.

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Además, el director dijo de manera pública que “le podemos regresar a la mamá lo que depositó, porque realmente solo lo ocupó cuatro días”, esto respecto al pago del curso de verano que pagó Alejandra Quintos para su hija.

Se espera que sea en las próximas horas cuando se realice la audiencia de Estrellita “N” y Jorge Luis “N” para determinar su situación jurídica, luego de que fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

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