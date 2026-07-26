México

Suman 3 detenidos por el feminicidio de Dafne Zapata: quién es Estrellita “N” y cuál era su papel en la academia militarizada Doenitz

La madre de la adolescente señaló a la mujer como la principal cuidadora de su hija durante los 4 días que permaneció en el campamento de verano en Ciudad Madero, Tamaulipas

Guardar
Google icon
Dafne Zapata Quintos murió de asfixia por sumersión cuando se encontraba bajo los cuidados de la Academia Marina Doenitz. (Captura de pantalla)
Dafne Zapata Quintos murió de asfixia por sumersión cuando se encontraba bajo los cuidados de la Academia Marina Doenitz. (Captura de pantalla)

Estrellita “N”, encargada de la Academia Militarizada Marina Doenitz, fue detenida la madrugada de este domingo en Altamira, Tamaulipas, por su presunta implicación en el feminicidio de la adolescente Dafne Zapata, ocurrido el 16 de julio al interior de la institución.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) informó que la detención de la mujer se llevó a cabo como parte de trabajos de investigación en la carpeta de investigación por el delito de feminicidio, y en cumplimiento a una orden de aprehensión por su probable participación en los hechos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), Estrellita “N” fue arrestada a las 00:40 horas de este domingo en la calle Las Flores, colonia Monte Alto de Altamira, Tamaulipas, por elementos de la Policía Ministerial.

Su detención se suma a la de Jorge Luis “N”, director de la academia militarizada, por su probable implicación en la muerte de la adolescente de 13 años de edad, así como a la de Danna Yanina “N”, joven de 18 años identificada como exalumna del plantel que actuaba como auxiliar del área femenil al momento de los hechos.

PUBLICIDAD

Ficha de detención Jorge Luis N feminicidio Dafne Tamaulipas
Jorge Luis "N" fue detenido por el feminicidio Dafne Tamaulipas. (especial)

Con esto, suman tres detenidos por el feminicidio de Dafne Zapata, quien murió por asfixia por sumersión, de acuerdo con la necropsia realizada por la Fiscalía de Tamaulipas. Los resultados contradicen la versión que sostuvieron tanto Jorge Luis “N” como Estrellita “N” al asegurar que la adolescente se desvaneció mientras se bañaba y que ya no se había podido hacer nada por ella.

¿Cuál era el papel de Estrellita “N” dentro de la academia militarizada?

Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata, señaló a Estrellita “N” como la principal responsable de los cuidados de los adolescentes dentro de la Academia Militarizada Marina Doenitz.

De acuerdo con la mujer, toda la información relacionada con su hija se la proporcionaba Estrellita “N” a través de mensajes o llamada durante los cuatro días que permaneció en el campamento.

En ese tiempo, recibió diversos reportes en los que la encargada le dijo que su hija vomitaba la comida que no le gustaba, que había sufrido una caída leve que le provocó lesiones en la cara (con la evidencia de un video en el que Dafne Zapata se observa acostada en una cama y saluda a su madre), así como que había sido llevada con un médico y que se encontraba bien.

(Crédito: Facebook | Alejandra Quintozz)
(Crédito: Facebook | Alejandra Quintozz)

Alejandra Quintos mencionó que a pesar de los reportes, la mujer insistía en preguntarle si se animaría a inscribir a su hija a los cursos regulares, pero fue la noche del 16 de julio cuando la situación empeoró.

Ese día, la madre de Dafne fue notificada que un malestar que su hija presentaba y de su traslado a un médico; sin embargo, horas después Estrellita “N” le llamó y le dijo que debía trasladarse a la academia porque la adolescente se había desvanecido en el baño y le pasó el teléfono a una persona que no se identificó, quien le informó que ya lo joven ya no tenía signos vitales y había muerto.

En su relato, Alejandra Quintos también mencionó que Estrellita “N” le dijo que tuvo que bañar a Dafne el mismo día que presentó malestares, una acción que se realizó sin su consentimiento al tratarse de una menor de edad.

Durante una entrevista, la madre describió el estado en que recibió el cuerpo de su hija, quien solo estuvo cuatro días en el campamento antes de morir: “huesos rotos, desnuda, con asfixia, nariz rota, sin comida, sin alimento”.

La joven de 18 años, que presuntamente está involucrada en el homicidio de Dafne Zapata Quintos, sería exalumna y auxiliar de la Academia Militarizada de Marina Doenitz. (Redes sociales)
La joven de 18 años, que presuntamente está involucrada en el homicidio de Dafne Zapata Quintos, sería exalumna y auxiliar de la Academia Militarizada de Marina Doenitz. (Redes sociales)

Luego de los hechos, familias y adolescentes que se encontraban en la academia militarizada comenzaron a movilizarse con Alejandra Quintos para exigir justicia, además de denunciar los malos tratos e irregularidades que se cometían en la institución.

Pese a varios testimonios compartidos por medios locales refieren que los estudiantes eran forzados a golpearse entre sí, el director de la academia, Jorge Luis “N”, brindó su declaración ante la Fiscalía de Tamaulipas y sostuvo que Dafne Zapata presentaba una dolencia que el médico no había podido detectar, y reafirmó que se había desvanecido en la regadera cuando murió.

Además, el director dijo de manera pública que “le podemos regresar a la mamá lo que depositó, porque realmente solo lo ocupó cuatro días”, esto respecto al pago del curso de verano que pagó Alejandra Quintos para su hija.

Se espera que sea en las próximas horas cuando se realice la audiencia de Estrellita “N” y Jorge Luis “N” para determinar su situación jurídica, luego de que fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

Temas Relacionados

Dafne Zapata QuintosAcademia Marina DoenitzTamaulipasCiudad MaderoDetenidosfeminicidiomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 26 de julio

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 26 de julio

Metrobús hoy 26 de julio: estado del servicio en esta última hora

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Metrobús hoy 26 de julio: estado del servicio en esta última hora

Poncho De Nigris celebra ganarle a Ibai en vistas con Ring Royal a La Velada del Año VI

El influencer mexicano reiteró que habrá segunda edición Ring Royal

Poncho De Nigris celebra ganarle a Ibai en vistas con Ring Royal a La Velada del Año VI

Esta es la calidad del aire en CDMX y Edomex este domingo 26 de julio: reporte completo por alcaldías y municipios

Todos los días y cada hora se hace un monitoreo de la calidad del ambiente en la Zona Metropolitana del Valle de México

Esta es la calidad del aire en CDMX y Edomex este domingo 26 de julio: reporte completo por alcaldías y municipios

EN VIVO |Clima en CDMX y resto de México hoy 26 de julio: Genevieve se convirtió en Huracán de categoría 1

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO |Clima en CDMX y resto de México hoy 26 de julio: Genevieve se convirtió en Huracán de categoría 1
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de julio: van 3 detenidos por el caso Dafne Zapata en la academia militarizada Doenitz

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de julio: van 3 detenidos por el caso Dafne Zapata en la academia militarizada Doenitz

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 25 de julio: persecución policial termina con aseguramiento de drogas y vehículo

Fuerzas federales aseguran presunta refinería clandestina con más de 3.7 millones de litros de hidrocarburo en Tamaulipas

Descubren vivero ilegal de marihuana al interior de predio de 250 metros cuadrados en San Quintín, Baja California

Capturan al “Palma”, presunto integrante del CJNG señalado como generador de violencia en Acapulco

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: sigue el estreno de la cuarta temporada

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: sigue el estreno de la cuarta temporada

Poncho De Nigris celebra ganarle a Ibai en vistas con Ring Royal a La Velada del Año VI

Novio de Alejandra Jaramillo expone a Gustavo Adolfo Infante: “Le escribió para invitarla a su programa”

“Todas con Karina hasta que ganemos”: amigas de la influencer lanzan playera de apoyo

Ernesto Laguardia se despide de su esposa y es advertido: “No regresas si no ganas los cuatro millones”

DEPORTES

Final del Tour de Francia 2026 EN VIVO: sigue minuto a minuto a Isaac del Toro

Final del Tour de Francia 2026 EN VIVO: sigue minuto a minuto a Isaac del Toro

Alarmas en la MLS: Germán Berterame quedó noqueado tras peligroso golpe en la cabeza

Esta es la razón por la que Chucky Lozano no llegó a Chivas

Cruz Azul golea a Toluca y se corona como el Campeón de Campeones de la Liga MX

Samy Rivers y Natalia MX: cuánto ganarán las mexicanas por pelear en La Velada del Año 6