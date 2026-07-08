México

Niño mexicano rompe en llanto tras cumplir el sueño de conocer a Isaac del Toro

Un pequeño fan se robó los corazones en el Tour de Francia al vivir un momento emotivo con el ciclista nacional de 22 años de edad

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Un ciclista con uniforme blanco del UAE Team Emirates abraza a un adulto con cabello rizado oscuro y a un niño con camiseta azul y gorra blanca.
El mexicano cumplió el sueño de un fan de 9 años en Francia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conocer a tu más grande ídolo es una de las vivencias más especiales del ser humano. Isaac del Toro, con su pericia y pasión en el ciclismo a sus 22 años se ha convertido en una de las principales promesas del deporte mexicano y un ejemplo para los niños de nuestra nación.

Su carisma y sencillez, además de llevar consigo el nombre de México a los eventos internacionales, colocan a Isaac en el mapa de los ciclistas relevantes y con amplias posibilidades de ganar en la temporada y seguir marcando un antes y un después en su joven carrera profesional.

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Ahora que compite en el Tour de Francia, la carrera para ciclistas en ruta por etapas más antigua, prestigiosa y exigente del mundo, misma que está en su quinta etapa, del Toro pasó un momento conmovedor con un pequeño fan de 9 años que logró el sueño de conocer a su héroe mexicano.

Durante una convivencia con aficionados que asistieron al Tour de Francia, un infante se acercó a Isaac del Toro y su emoción lo impulsó a dar un abrazo al joven ciclista, quien obsequió su rúbrica en la gorra que portaba su fan número uno.

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El mexicano ganó la segunda etapa del Tour de Francia 2026. REUTERS/Gonzalo Fuentes
El mexicano ganó la segunda etapa del Tour de Francia 2026. REUTERS/Gonzalo Fuentes

“Muchas gracias”, expresó el pequeño, quien viajó desde México con el deseo de animar a Isaac del Toro en el Tour de Francia, donde estará durante cinco días al emprender el vuelo junto a su señor padre.

La reacción del niño rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde miles de internautas aplaudieron a Isaac del Toro por su bondad y cariño hacia las personas que siguen su camino, lo que simboliza el crecimiento del ciclismo mexicano a raíz de sus logros obtenidos.

Durante el Tour de Francia, el mexicano consiguió la victoria en la segunda etapa con meta en Barcelona, España el domingo 5 de julio.

Isaac del Toro volverá a la actividad este jueves 7 de julio con la etapa seis para un recorrido en los Pirineos que incluye el Col du Tourmalet, el puerto de montaña más legendario del Tour de Francia.

Para ver al pedalista en la sexta etapa, la transmisión en México será entre las 03:00 y las 06:00 horas (tiempo de la capital). La cobertura está a la orden de la cadena deportiva ESPN y la plataforma de streaming de Disnet Plus Premium.

¿Quién es Isaac del Toro?

Otra semana con una victoria importantísima para el torito, quien no tiene límites (Imagen)
Otra semana con una victoria importantísima para el torito, quien no tiene límites (Imagen)

Isaac del Toro Romero es originario de Ensenada, Baja California. A sus 22 años corre con el equipo UAE Team Emirates XRG y es visto como uno de los próximos prodigios del ciclismo mundial.

Entre los principales logros de Isaac del Toro destaca el triunfo en el Tour de l’Avenir 2023, considerado el Tour de Francia para ciclistas menores de 23 años. Asimismo, cosecha victorias y actuaciones destacadas en carreras del calendario internacional de este deporte.

Especialistas consideran que figuras como Isaac del Toro pueden incentivar:

Del Toro portó el maillot verde tras la segunda etapa del Tour de Francia. REUTERS/Gonzalo Fuentes
Del Toro portó el maillot verde tras la segunda etapa del Tour de Francia. REUTERS/Gonzalo Fuentes
  • Mayor práctica del ciclismo entre niños y adolescentes.
  • Incremento en escuelas y clubes de ciclismo.
  • Más apoyo de patrocinadores.
  • Mayor cobertura mediática para el ciclismo mexicano.

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