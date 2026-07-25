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Isaac del Toro termina quinto en la Etapa 20 del Tour de Francia 2026: ¿tiene el podio asegurado rumbo a la final?

Del Toro llega a la recta final del Tour de Francia con el objetivo de mantenerse entre los protagonistas de la clasificación general

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(REUTERS/Gonzalo Fuentes)
(REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El ciclista mexicano Isaac del Toro volvió a escribir historia en el Tour de Francia 2026 al finalizar en la quinta posición de la Etapa 20 este sábado 25 de julio, en una de las jornadas más exigentes de la competencia, disputada entre Le Bourg d’Oisans y Alpe d’Huez.

Con este resultado, el corredor del UAE Team Emirates XRG aseguró matemáticamente un lugar en el podio de la clasificación general, a falta únicamente del cierre tradicional en los Campos Elíseos.

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Del Toro cruzó la meta a 1 minuto y 5 segundos del ganador de la etapa, el ecuatoriano Richard Carapaz, quien se impuso después de una larga escapada y consiguió su segundo triunfo en esta edición del Tour de Francia.

El resultado permitió al mexicano mantenerse en la tercera posición de la clasificación general, con una diferencia de 9 minutos y 42 segundos respecto al líder, el esloveno Tadej Pogacar.

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Además, el ciclista mexicano se quedó con el jersey blanco, reconocimiento que distingue al mejor corredor joven de la competencia, convirtiéndose en una de las grandes figuras de la presente edición de la Grande Boucle.

Richard Carapaz conquista Alpe d’Huez en una etapa marcada por la montaña

(EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO)
(EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO)

La vigésima etapa fue considerada la etapa reina del Tour de Francia 2026 debido a la dificultad de su recorrido, que incluyó tres puertos fuera de categoría y uno de primera, con más de 5 mil 450 metros de desnivel positivo acumulado.

La exigencia comenzó con el ascenso a la Col de la Croix de Fer, ubicada a más de 2 mil metros sobre el nivel del mar. Posteriormente, el pelotón enfrentó la Col du Télégraphe y la temida Col du Galibier, uno de los puntos más altos del recorrido, antes de cerrar con la subida a la Col de Sarenne, último gran obstáculo previo a la llegada en Alpe d’Huez.

Carapaz aprovechó la dureza del trazado para consolidar una fuga que le permitió sumar su segundo triunfo en esta edición del Tour y, además, asegurar el maillot de la montaña por segunda ocasión en su carrera.

Isaac del Toro queda cerca de una actuación histórica en el Tour

(REUTERS/Gonzalo Fuentes)
(REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Con la etapa 20 concluida, la clasificación general quedó prácticamente definida. Tadej Pogacar mantiene el liderato con un tiempo acumulado de 72 horas, 53 minutos y 44 segundos, seguido por Remco Evenepoel, quien marcha segundo a 6 minutos y 26 segundos.

Isaac del Toro ocupa la tercera posición con una diferencia de 9 minutos y 42 segundos, por delante del francés Paul Seixas y su compatriota Lenny Martínez.

El mexicano llegará a la última etapa con la tranquilidad de haber asegurado un lugar en el podio y con el jersey blanco en sus manos, en una participación que lo coloca como uno de los grandes protagonistas del Tour de Francia 2026.

Clasificación general del Tour de Francia 2026 tras la Etapa 20

  • 1. Tadej Pogacar (Eslovenia) — UAE Team Emirates XRG Tiempo: 72h 53’44”
  • 2. Remco Evenepoel (Bélgica) — Red Bull–Hansgrohe Tiempo: +6’26”
  • 3. Isaac del Toro (México) — UAE Team Emirates XRG Tiempo: +9’42”
  • 4. Paul Seixas (Francia) — Decathlon AG2R La Mondiale Tiempo: +11’56”
  • 5. Lenny Martínez (Francia) — Bahrain Victorious Tiempo: +13’02”

La última etapa será un homenaje rumbo a los Campos Elíseos

Infografía del Tour de Francia. Muestra ciclistas en carretera, montañas y el Arco del Triunfo. Contiene datos sobre etapas, kilómetros, participantes, maillots y premios económicos.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tour de Francia cerrará este domingo con la tradicional etapa final entre Thoiry y los Campos Elíseos de París, un recorrido plano que suele convertirse en una celebración para los líderes de la clasificación general.

Debido a las características del trazado, los especialistas en velocidad serán los protagonistas en busca del triunfo de etapa, mientras que el pelotón normalmente mantiene controlada la carrera para evitar cambios en la clasificación.

Con el podio prácticamente definido, “Torito” vivirá su llegada a París como uno de los protagonistas de la edición 2026 del Tour de Francia, donde además será reconocido como el mejor ciclista joven de la competencia.

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