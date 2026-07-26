Temblor hoy en México: Se reportan dos sismos de magnitudes 4.0 y 4.1 en Chiapas

Durante la madrugada de este domingo, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó dos sismos frente a las costas de Ciudad Hidalgo, Chiapas, ambos con epicentro en el océano Pacífico y de magnitud moderada.
- Sismo 1: Magnitud 4.1, registrado a las 01:55:21 horas, con epicentro a 118 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a una profundidad de 25.1 kilómetros.
- Sismo 2: Magnitud 4.0, ocurrido a las 00:42:50 horas, localizado a 137 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, con una profundidad de 19 kilómetros.
Hasta el momento, no se reportan daños materiales ni personas lesionadas derivados de estos movimientos telúricos.
Debido a que ambos ocurrieron mar adentro y fueron de magnitud moderada, es común que no generen afectaciones significativas en tierra, aunque pueden ser percibidos de forma ligera en algunas zonas del sur de Chiapas. Las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad sísmica en la región.
México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.