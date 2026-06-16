Isaac del Toro debuta en el Tour de Francia: cuándo, a qué hora y dónde ver al mexicano

Este será el reto más importante en la carrera del ciclista azteca. (Imagen cuenta de X @@paugr)

El ciclismo mexicano se alista para el histórico debut de Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026, el premio a uno de los atletas más exitosos de nuestro país en los últimos años.

Con apenas 22 años, Del Toro llega impulsado por la conquista del Tour Auvergne-Rhône-Alpes y un desempeño sobresaliente en territorio francés, posicionándose entre los protagonistas a seguir.

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Pese a que el ciclista mexicano que enfrentó lesiones durante el pasado mes de mayo, en su regreso exhibió un nivel notable que lo ayudará a participar en el Tour de Francia 2026 como integrante del UAE Team Emirates-XRG, donde tomará un rol clave de apoyo en la montaña.

La atención dentro y fuera del pelotón estará sobre su actuación, mientras la expectativa sobre sus posibilidades crece tanto entre aficionados como expertos en el país pues, actualmente, se encuentra como el tercer mejor ciclista en el ránking.

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El mexicano ha generado grandes expectativas para el deporte nacional. (EFE/EPA/ROBERTO BETTINI/Archivo)

El inicio de una nueva historia para el ciclista

Del Toro llega motivado tras victorias clasificatorias en montaña durante el Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, en el Grand Colombier y el Plateau de Solaison. El propio corredor definió su sentir: “Para mí es un sueño el poder estar en el Tour de Francia. Después de lo que viví esta temporada, recibo la convocatoria con muchísimo orgullo y con el compromiso de dar lo mejor de mí a mi equipo”.

Respecto a su proceso de recuperación y adaptación tras las lesiones sufridas, Isaac del Toro comentó: “Pese a que tuve una caída en la Vuelta al País Vasco y me quedé fuera del Giro, el regreso me hace valorar más cada momento y el estar fuerte en el Tour es el resultado del trabajo de todo el grupo”.

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El mexicano anticipó el reto de compartir ruta con figuras destacadas del pelotón internacional: “Corro acompañado de algunos de los mejores del mundo. Es una oportunidad enorme aprender de Pogačar, pero también espero demostrar que puedo responder en el máximo nivel”.

Del Toro entrará en la competición más prestigiosa del ciclismo profesional. (IG @sidisport_official)

Sobre el papel asignado dentro del UAE Team Emirates-XRG, Del Toro fue contundente en sus prioridades: “Entiendo que mi función será principalmente apoyar en la montaña. El equipo tiene aspiraciones muy altas y todos tenemos la responsabilidad de trabajar por el liderato de Pogačar”.

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Considerando la posibilidad de destacar por cuenta propia en alguna etapa, señaló: “Estoy listo para aprovechar cualquier oportunidad que se presente, pero el objetivo colectivo es lo más importante. Si surge la ocasión de pelear alguna etapa, estoy preparado”.

En cuanto a los momentos adversos recientes, Del Toro remarcó el valor de las dificultades: “Las lesiones me detuvieron por un momento, pero ahora regreso más fuerte. La incertidumbre por no estar en el Giro me hizo concentrarme aún más en llegar bien al Tour”.

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El trabajo de resistencia del corredor bajacaliforniano fue crucial para obtener un resultado positivo. (IG UAE Team Emirates)

¿Cuándo y dónde ver al mexicano?

La inclusión de Isaac del Toro en el máximo evento ciclista representa un parteaguas para el deporte mexicano. Sus logros recientes y el acceso a una escuadra de primer nivel abren horizontes para nuevos talentos nacionales y elevan la referencia de rendimiento fuera del país.

El propio Del Toro visualizó el impacto de su presencia con estas palabras: “Espero que esto motive a muchos jóvenes en México a creer en el ciclismo. El camino ha sido complicado, pero demostramos que es posible llegar al Tour cuando se trabaja con constancia”.

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El Tour de Francia 2026 inicia el sábado 4 de julio con el histórico Grand Départ en Barcelona, en su primera ocasión como sede del arranque oficial. Durante 21 etapas, el recorrido superará los 3,300 kilómetros, con final el 26 de julio en París. Para el público mexicano, la carrera se transmitirá por ESPN y Disney+, y la primera etapa está programada para las 8:00 horas, aunque el horario podría variar según las condiciones.

La primera prueba será una contrarreloj por equipos de 19.7 kilómetros, atravesando lugares icónicos como la Sagrada Familia y culminando en el estadio olímpico de Montjuïc. Al día siguiente, la segunda etapa cubrirá 178 kilómetros bordeando la costa mediterránea, con llegada al mismo recinto, consolidando a la capital catalana junto con San Sebastián y Bilbao como las únicas ciudades españolas que han inaugurado el Tour.

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