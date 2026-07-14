Esto le ocurre a tu cerebro cuando ves series hasta la madrugada, según neurocientíficos

El consumo excesivo nocturno de series altera la neurobiología cerebral, las funciones cognitivas y el estado emocional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ver series hasta la madrugada altera el equilibrio neurobiológico del cerebro, según los hallazgos de diversos estudios universitarios y de instituciones de salud reconocidas.

¿Qué ocurre? El hábito conocido como binge-watching, practicado en horarios nocturnos, provoca desajustes en circuitos dopaminérgicos, desorganiza los ritmos circadianos y debilita el control ejecutivo, con consecuencias inmediatas sobre la atención y la memoria, y riesgos a largo plazo para la salud mental.

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Circuitos de recompensa y hábitos compulsivos

La investigación “Binge eating linked to habit circuitry in the brain”, realizada por Casey Halpern en la Escuela de Medicina de Stanford en 2023, explora cómo los comportamientos compulsivos —como los atracones alimentarios— encuentran su base en la activación repetida de vías cerebrales de recompensa.

Mediante técnicas de neuroimagen, su trabajo identificó que la estimulación continua del putamen sensorimotor y su conectividad con la corteza orbitofrontal refuerzan el valor de recompensa de la conducta, mientras se debilita el enlace con áreas de autocontrol como la corteza cingulada anterior.

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El artículo describe que, al igual que en el atracón de comida, el binge-watching nocturno de series puede automatizarse, transformándose en un patrón difícil de interrumpir.

Los estímulos placenteros de nuevas historias y cliffhangers incrementan la liberación de dopamina, motivando la continuidad de la conducta incluso cuando el cuerpo experimenta fatiga.

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El estudio destaca que la reducción de sensibilidad dopaminérgica y el refuerzo de los circuitos de hábito explican la escalada en la duración de las sesiones y la dificultad para romper el ciclo.

Los estímulos placenteros de nuevas historias y cliffhangers incrementan la liberación de dopamina, motivando la continuidad de la conducta incluso cuando el cuerpo experimenta fatiga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dopamina, tolerancia y automatización de la conducta

El mecanismo identificado por Halpern muestra que la exposición repetida a recompensas audiovisuales conduce a fenómenos de tolerancia, donde el cerebro requiere sesiones más largas para lograr el mismo nivel de satisfacción.

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De acuerdo con la investigación, este circuito se activa por factores contextuales —noche, cama, pantalla encendida—, generando automatismos que dificultan la interrupción del binge-watching.

Cuando la corteza cingulada pierde peso frente al sistema de recompensa, el control voluntario disminuye.

Así, el espectador suele ceder ante la tentación de ver “solo un capítulo más”, aun reconociendo el impacto negativo sobre el día siguiente.

El equipo de Halpern propone que este patrón refleja un proceso de automatización similar al de otras conductas adictivas no relacionadas con sustancias.

La exposición repetida a recompensas audiovisuales conduce a fenómenos de tolerancia, donde el cerebro requiere sesiones más largas para lograr el mismo nivel de satisfacción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Privación de sueño y deterioro cognitivo

La revisión “Sleep deprivation: Impact on cognitive performance” de Alhola y Polo-Kantola publicada en el NIH en 2007 examina el impacto de la falta de sueño sobre el rendimiento cognitivo.

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El análisis indica que la atención sostenida y la memoria de trabajo son las primeras funciones en verse afectadas cuando el sueño nocturno se acorta, como suele ocurrir tras maratones de series.

Según su revisión, la privación de sueño total o parcial reduce significativamente la eficiencia de las redes frontoparietales responsables del procesamiento de información y la creatividad.

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Esto se traduce en mayor propensión a distracciones, menor capacidad de aprendizaje y dificultad para la toma de decisiones complejas.

Además, la memoria a largo plazo y la flexibilidad cognitiva se ven comprometidas a medida que se acumulan noches de sueño insuficiente.

La atención sostenida y la memoria de trabajo son las primeras funciones en verse afectadas cuando el sueño nocturno se acorta, como suele ocurrir tras maratones de series. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Regulación emocional, autocontrol y riesgo de ansiedad

En el ámbito emocional, la falta de descanso incrementa la reactividad de la amígdala y debilita la conexión funcional con la corteza prefrontal, estructuras cerebrales responsables de la modulación de emociones y del autocontrol.

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En el artículo titulado “Effects of sleep deprivation on cognition”, publicado en 2008 por W. D. S. Killgore en Progress in Brain Researchy, se describe que la falta de sueño incrementa la impulsividad, la irritabilidad y reduce la capacidad de autocontrol.

Según Killgore, estos efectos derivan de un debilitamiento de la conectividad entre la corteza prefrontal y la amígdala, lo que facilita la perpetuación de comportamientos impulsivos como el binge-watching nocturno, incluso cuando el individuo es consciente de sus consecuencias negativas.

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El NIH advierte que estos patrones favorecen la aparición de ansiedad, estrés y síntomas depresivos, especialmente si se repiten durante varias semanas.

La literatura científica destaca que la privación de sueño no solo afecta la cognición, sino que debilita la capacidad del cerebro para gestionar emociones y controlar impulsos, lo que puede agravar el círculo vicioso del consumo excesivo de series.

La falta de descanso incrementa la reactividad de la amígdala y debilita la conexión funcional con la corteza prefrontal, estructuras cerebrales responsables de la modulación de emociones y del autocontrol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adolescencia, insomnio y desarrollo cerebral

En adolescentes, los efectos del binge-watching nocturno pueden ser aún más graves.

El NIH informa que los jóvenes con insomnio crónico —vinculado a hábitos de consumo nocturno de medios— presentan reducción de sustancia gris en la corteza prefrontal, región clave para el autocontrol y la planificación.

Esto incrementa la vulnerabilidad a la impulsividad y dificulta la regulación emocional en una etapa de desarrollo crítico para el cerebro.

Recomendaciones oficiales

Ambas instituciones coinciden en que ningún avance tecnológico puede reemplazar la función integral del sueño nocturno.

Los estudios de Stanford y el NIH recomiendan limitar la exposición a pantallas al menos una hora antes de dormir, mantener horarios regulares y priorizar el descanso frente al entretenimiento nocturno.

Dormir lo suficiente es indispensable para la consolidación de la memoria, la limpieza de desechos cerebrales y la estabilidad emocional.

El binge-watching nocturno altera circuitos cerebrales y debilita la concentración, según investigaciones recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos subrayan que, aunque el binge-watching puede ser una fuente de disfrute social y cultural, prolongarlo hasta la madrugada pone en riesgo funciones cerebrales esenciales.

El equilibrio entre ocio y descanso resulta fundamental para preservar tanto la salud mental como el rendimiento cognitivo a cualquier edad.