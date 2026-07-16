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Captan al Turco Mohamed en Atlanta festejando el pase de Argentina a la final

El técnico de Toluca acudió al estadio a ver el triunfo de su selección a pesar de que en poco tiempo reanudará actividad en la Liga MX

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Captaron al Turco Mohamed en el Estadio Atlanta celebrando el pase de Argentina a la final del Mundial 2026 (REUTERS/Eloisa Sanchez// Captura redes)
Captaron al Turco Mohamed en el Estadio Atlanta celebrando el pase de Argentina a la final del Mundial 2026 (REUTERS/Eloisa Sanchez// Captura redes)

Argentina avanzó a la final de la Copa Mundial 2026, en una remontada en últimos minutos, la albiceleste buscará el bicampeonato ante España. La hinchada celebró el pase perfecto que lleva el equipo dirigido por Lionel Scaloni y entre el público que presenció esta hazaña está Antonio El Turco Mohamed.

El actual técnico del Club Deportivo Toluca viajó a Atlanta, Estados Unidos, para ver el partido de semifinales, al término del juego fue captado entre los festejos. Como un aficionado más, Tony entonó los cánticos para alentar a su selección. Y en un breve encuentro con la prensa mexicana accedió a dar una declaraciones.

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Cabe recordar que en menos de 24 horas empezará la actividad en el Apertura 2026 en la Liga MX, por lo que generó extrañeza que el técnico de los Diablos Rojos haya tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos para ver la semifinal del Mundial 2026.

Argentina avanzó a la final del Mundial 2026 ( REUTERS/Paul Childs)
Argentina avanzó a la final del Mundial 2026 ( REUTERS/Paul Childs)

Así reaccionó el Turco Mohamed al pase de Argentina a la final del Mundial

Antonio Mohamed expresó su visión tras el pase de Argentina a la final del Mundial 2026, en una breve charla con un medio mexicano expresó la importancia de la pasión en el fútbol nacional. Cuando le cuestionaron sobre el sufrimiento del equipo albiceleste para obtener el resultado, afirmó:

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“Nada, el futbol es acá, todo es una pasión, es como futbol. Esto tienen que respetar, tienen que respetar a la pasión del fútbol. Nada más. No hay que hablar más, no se habla antes en esto”. Subrayó que la victoria se consiguió “jugando al fútbol”, dirigiéndose a quienes habían realizado declaraciones previas.

En cuanto al trabajo de Scaloni y sus jugadores, sentenció: “Le ganamos jugando al futbol, para todos los que hablaron de más, todos los que hablaron de más, todos los que están ahí y hablaron de más, para todos ellos”.

El técnico de Toluca festejó el pase de Argentina a la final del Mundial 2026 (Captura redes)
El técnico de Toluca festejó el pase de Argentina a la final del Mundial 2026 (Captura redes)

En sus comentarios, Mohamed remarcó el significado cultural del deporte para el país: “Nosotros disfrutamos acá, porque para nosotros es una pasión, es una fiesta, para nosotros es una religión esto”. Además, manifestó su intención de acompañar a la selección en la final en próximo domingo 19 de julio en el estadio: “Si Dios quiere, vamos a estar allá, como siempre, apoyando a la selección”.

En relación al partido que dio el pase a la final, el entrenador sostuvo: “Es un partido de fútbol, lo ganamos jugando al fútbol como cualquier normal partido. Lo ganamos con el orgullo argentino, como siempre”.

Turco Mohamed seguirá al frente de Toluca

La directiva de Toluca confirmó que Antonio Turco Mohamed continuará como director técnico para la próxima temporada de Liga MX, con contrato vigente por un año más. El club descartó cualquier cambio en el banquillo tras los rumores recientes.

El presidente Francisco Suinaga sostuvo ante la prensa que la continuidad del estratega argentino “ni siquiera se ha tocado” y que existe conformidad con la actualidad del equipo.

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Toluca v Tigres UANL - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - December 14, 2025 Toluca's Alexis Vega and teammates celebrate with the trophy after winning Liga MX REUTERS/Henry Romero
Antonio Mohamed es uno de los directores técnicos argentinos más reconocidos en la Liga MX (REUTERS/Henry Romero)

Los rumores sobre una posible salida de Mohamed surgieron a raíz de reportes en medios deportivos y redes sociales que mencionaban el interés de equipos en México y el extranjero, especialmente en Argentina. Toluca indicó que esas versiones no tienen sustento dentro de la institución.

La dirigencia del club establece que la prioridad es mantener estabilidad rumbo a los compromisos inmediatos y al plan deportivo del próximo año, con la expectativa de competir por otro título y, en caso necesario, ajustar la plantilla para los objetivos de 2026.

Antonio Mohamed es uno de los directores técnicos argentinos más reconocidos en la Liga MX. Actualmente dirige al Toluca en el torneo Apertura 2026. Bajo su mando, Toluca ha realizado fichajes importantes como Víctor Guzmán y Erick Gutiérrez.

A lo largo de su carrera en México, Mohamed ha dirigido a varios equipos y se ha destacado por su trabajo táctico y la gestión de planteles competitivos. En el actual torneo, lidera el plantel de Toluca, que aporta una cantidad relevante de futbolistas al equipo de estrellas de la Liga MX para el All-Star Game, lo que refleja la confianza y el reconocimiento a su labor.

Mohamed ha sido un referente constante entre los técnicos extranjeros en el futbol mexicano, donde los entrenadores argentinos mantienen una presencia dominante.

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