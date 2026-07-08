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Usa tu mano izquierda para lavarte los dientes: el truco que reorganiza tu cerebro

La ciencia revela que modificar una costumbre diaria puede beneficiar tu memoria y aprendizaje

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Una mujer se cepilla los dientes con la mano izquierda frente a un espejo. En su reflejo, un cerebro azul brillante se superpone a su cabeza.
Explora el truco respaldado por especialistas para mantener tu mente ágil y fortalecer tu salud cerebral a cualquier edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambiar de mano al cepillarse los dientes no solo es un reto divertido: la ciencia demuestra que este pequeño hábito activa mecanismos de reorganización cerebral, conocidos como neuroplasticidad, que potencian la memoria, el aprendizaje y la agilidad mental.

Esta capacidad de adaptación cerebral ha sido estudiada por equipos de investigación en destacados centros como el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Oxford.

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El equilibrio de las conexiones neuronales

Un equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, liderado por el profesor Mriganka Sur en el Picower Institute for Learning and Memory, publicó en la revista Science una investigación titulada “MIT scientists discover fundamental rule of brain plasticity”.

En este trabajo, los científicos demostraron que cuando se fortalece una conexión sináptica específica en una neurona, las conexiones vecinas tienden a debilitarse.

Este equilibrio, regulado por la proteína Arc, permite que el cerebro adapte sus circuitos de forma eficiente ante nuevos desafíos, como emplear la mano no dominante en actividades diarias.

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Según Sur, el hallazgo explica cómo el cerebro mantiene la plasticidad sin sobrecargar las neuronas, y puede ser clave para comprender los procesos de aprendizaje y memoria a nivel individual.

El estudio utilizó técnicas avanzadas de optogenética y microscopía para observar en tiempo real los cambios sinápticos en la corteza visual de ratones, confirmando que la neuroplasticidad se activa con retos motores novedosos.

Dos estructuras neuronales tubulares de tonos púrpuras y azules se unen en el centro, donde una zona brillante emite luz naranja y amarilla.
Los científicos demostraron que cuando se fortalece una conexión sináptica específica en una neurona, las conexiones vecinas tienden a debilitarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios estructurales tras nuevos retos motores

La investigación “Motor Skill Learning Induces Changes in White Matter Microstructure and Myelination”, liderada por la profesora Heidi Johansen-Berg en la Universidad de Oxford y publicada en The Journal of Neuroscience, fue pionera en demostrar que el aprendizaje de nuevas habilidades motoras induce cambios estructurales no solo en la materia gris, sino también en la materia blanca del cerebro.

El estudio, realizado en ratas, comprobó que tras entrenar una extremidad para tareas específicas, aumentaba la mielinización en las vías neuronales correspondientes.

Además, los animales que aprendieron más rápido mostraron mayor densidad de mielina, lo que evidencia que la práctica constante con la mano no dominante puede reorganizar y optimizar la conectividad cerebral.

Rutinas que favorecen la reserva cognitiva

Expertos de Harvard Medical School, como el Dr. Andrew E. Budson, han publicado en “Tips to leverage neuroplasticity to maintain cognitive fitness as you age” que incorporar actividades desafiantes en la rutina diaria —como lavarse los dientes con la mano izquierda— estimula la neuroplasticidad y refuerza la reserva cognitiva, un factor clave para retrasar el deterioro asociado a la edad.

La publicación explica que este tipo de ejercicios obliga al cerebro a planificar y coordinar nuevos movimientos, generando nuevas conexiones y fortaleciendo la flexibilidad mental.

Se recomienda mantener la práctica durante varias semanas para consolidar los cambios, y complementarla con aprendizaje de nuevas habilidades, actividad física, vida social activa y una alimentación equilibrada.

En otro artículo, “Train your brain”, el Dr. Howard E. LeWine señala que la clave está en desafiar al cerebro con tareas que requieran esfuerzo, complejidad y práctica constante, como cambiar la mano dominante en actividades cotidianas.

Este tipo de entrenamiento mental mejora la memoria, la atención y la capacidad de resolver problemas.

Esfera de cristal con modelo de cerebro brillante y rutas neuronales. Se lee "NEUROPLASTICIDAD" y "CRECIMIENTO". Documentos y libros en el fondo.
La neuroplasticidad se activa con retos motores novedosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mecanismos detrás de la reorganización cerebral

Los hallazgos del MIT revelan que la plasticidad cerebral depende de un delicado balance entre el fortalecimiento y el debilitamiento de sinapsis vecinas, regulado por la proteína Arc.

Cuando una persona adopta un hábito nuevo, como cepillarse los dientes con la mano no dominante, se desencadena una cascada molecular que ajusta los circuitos neuronales y evita la saturación de información.

Por su parte, la Universidad de Oxford aportó pruebas de que la práctica y el aprendizaje motor aumentan la mielina en la sustancia blanca, lo cual agiliza la transmisión de señales y mejora la eficiencia cerebral.

Cómo aplicar este hábito en la vida diaria

Para estimular la neuroplasticidad, los especialistas recomiendan elegir una actividad cotidiana y realizarla sistemáticamente con la mano no dominante.

Cepillarse los dientes es ideal porque exige precisión y atención. Al principio puede resultar incómodo, pero esa dificultad es señal de que el cerebro está generando nuevas conexiones.

También se puede practicar con otras tareas, como comer o escribir con la mano opuesta.

Infografía con título Cinco hábitos diarios para activar la neuroplasticidad. Muestra un cerebro y personas realizando tareas cotidianas con la mano opuesta.
Cinco hábitos cotidianos que promueven la neuroplasticidad cerebral y la formación de nuevas conexiones neuronales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resultados y perspectivas de aplicación

Estos estudios, realizados en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de Oxford y Harvard Medical School, coinciden en que dedicar unos minutos al día a este tipo de ejercicios puede contribuir a mantener la agilidad mental y favorecer la salud cerebral en distintas etapas de la vida.

Las investigaciones mencionadas —“MIT scientists discover fundamental rule of brain plasticity”, “Motor Skill Learning Induces Changes in White Matter Microstructure and Myelination”, “Tips to leverage neuroplasticity to maintain cognitive fitness as you age” y “Train your brain”— fundamentan que los pequeños cambios diarios pueden tener un impacto duradero sobre la salud cerebral, ayudando a mantener la agilidad mental en cualquier etapa de la vida.

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