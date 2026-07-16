México

Bajo los colores de Morena, Diana Sánchez Barrios busca disputar la alcaldía Cuauhtémoc

Su aspiración ocurre en medio de las diferencias con Alessandra Rojo de la Vega, derivadas de operativos contra comerciantes y el reordenamiento del espacio público en la alcaldía

Guardar
Google icon
Crédito: X/@DianaSánchezBar
Crédito: X/@DianaSánchezBar

La diputada local Diana Sánchez Barrios anunció formalmente su intención de participar en el proceso interno de Morena para convertirse en coordinadora de los Comités de la Defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional en la alcaldía Cuauhtémoc, cargo que perfila a quien resulte seleccionado como candidato del partido para las elecciones de 2027.

En conferencia de prensa, la legisladora informó que solicitará licencia a su cargo en el Congreso de la Ciudad de México cuando inicie el proceso interno, con el objetivo de inscribirse en la encuesta que definirá la coordinación del movimiento en la demarcación.

PUBLICIDAD

Sánchez Barrios aseguró que tomó la decisión tras recibir el respaldo de habitantes de la alcaldía y expresó confianza en obtener un resultado favorable. También señaló que mantiene una buena relación con otros integrantes de Morena que podrían participar en el mismo proceso.

Su incorporación a Morena y el cambio en su trayectoria política

La legisladora informó que se afiliò a Morena hace aproximadamente dos meses y descartó que su pasado en el PRI represente un obstáculo para competir por la candidatura.

PUBLICIDAD

Diana Sanchez Barros habla sobre movilidad en el Congreso de la Ciudad de México
Diana Sánchez Barrios dio un giro a su trayectoria política al incorporarse a Morena, luego de haber participado en procesos electorales con otras fuerzas políticas. CRÉDITO: Congreso Ciudad de México

Su decisión marca una nueva etapa en su carrera política, ya que durante el proceso electoral de 2024 participó como candidata suplente a diputada local por la coalición integrada por PAN, PRI y PRD. Además, su organización respaldó la candidatura de Santiago Taboada a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Sánchez Barrios es también la primera diputada transgénero del Congreso capitalino y es reconocida por su liderazgo entre organizaciones de comerciantes del Centro Histórico.

Antecedentes que han marcado la trayectoria de Diana Sánchez Barrios

Diana Sánchez Barrios fue detenida ayer por presuntos delitos de extorsión y robo
La trayectoria de Diana Sánchez Barrios ha estado marcada por su liderazgo entre comerciantes, cambios políticos y diversos episodios que han generado controversia pública.

A lo largo de su carrera política y como dirigente de comerciantes, Diana Sánchez Barrios ha estado relacionada con diversos acontecimientos que han tenido repercusión pública:

  • En 2021 fue detenida por acusaciones de extorsión y robo en pandilla; posteriormente sostuvo que se trató de una persecución política.
  • En octubre de 2024 sobrevivió a un atentado armado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, caso por el que las autoridades realizaron diversas detenciones.
  • En marzo de 2026 recibió críticas en redes sociales tras participar de manera virtual en una sesión oficial del Congreso mientras se encontraba en un salón de belleza.

Ha rechazado señalamientos sobre presuntos cobros a comerciantes ambulantes y cualquier vínculo con actos ilícitos relacionados con el comercio informal.

Las diferencias con Alessandra Rojo de la Vega

Uno de los principales frentes políticos de la diputada ha sido su confrontación con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, derivada de diversos operativos para el retiro de comercio en la vía pública.

Alessandra Rojo de la Vega
Alessandra Rojo de la Vega presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tras la riña en Zona Rosa y señaló a personas vinculadas a la legisladora Diana Sánchez Barrios como responsables de lo que calificó como una emboscada planeada contra el operativo de reordenamiento. (@alessandrardlv)

En junio de 2026, un operativo en la Zona Rosa terminó en enfrentamientos entre comerciantes y autoridades.

Tras los hechos, Rojo de la Vega responsabilizó públicamente a personas presuntamente vinculadas con la organización de Sánchez Barrios de haber agredido a funcionarios y policías, además de acusarla de mantener control sobre espacios de comercio informal y realizar presuntos cobros a vendedores.

La alcaldesa informó que presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Por su parte, Sánchez Barrios rechazó los señalamientos, negó cualquier relación con las agresiones y aseguró que existía una persecución política en su contra. Además, anunció el fin de las mesas de diálogo que mantenía con la administración de la alcaldía.

En una transmisión en sus cuentas oficiales, la alcaldesa de la Cuauhtémoc vinculó a los agresores como presuntos colaboradores de la diputada local Diana Sánchez Barrios.

Morena perfila a sus aspirantes para las elecciones de 2027

Con este anuncio, Morena comienza a perfilar a quienes buscarán encabezar sus candidaturas en la Ciudad de México de cara al proceso electoral de 2027. Diana Sánchez Barrios adelantó que solicitará licencia cuando inicie el proceso interno para dedicarse de lleno a la contienda partidista.

Su aspiración la coloca entre los perfiles que buscarán representar a Morena en una de las alcaldías con mayor relevancia política de la capital.

Su experiencia legislativa, el trabajo que ha desarrollado con organizaciones de comerciantes y los distintos episodios que han marcado su trayectoria forman parte del contexto en el que se desarrollará el proceso interno del partido para definir a su eventual candidata o candidato en Cuauhtémoc.

Temas Relacionados

Diana Sánchez BarriosCuauhtémocAlessandra Rojo de la VegaMorenaCDMXPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Toluca podría debutar sin Paulinho ante Chivas por lesión muscular

Los actuales campeones de Concacaf sufrirían la baja de su goleador para el arranque del Apertura 2026

Toluca podría debutar sin Paulinho ante Chivas por lesión muscular

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de julio: “El Jando” fue el piloto que llevó a El Mayo Zambada a Estados Unidos

Sigue la cobertura de Infobae México sobre los acontecimientos más importantes del país en el rubro de seguridad

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de julio: “El Jando” fue el piloto que llevó a El Mayo Zambada a Estados Unidos

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 15 de julio: por fuertes lluvias y posible caída de granizo se mantiene la Alerta Amarilla en la capital

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 15 de julio: por fuertes lluvias y posible caída de granizo se mantiene la Alerta Amarilla en la capital

De Lomas de Chapultepec al Altiplano: director de Black Wallstreet Capital regresa a prisión

La jueza revocó el resguardo en Lomas de Chapultepec al concluir que su hipertensión puede atenderse dentro del penal y que el edificio donde estaba no ofrecía condiciones suficientes de seguridad

De Lomas de Chapultepec al Altiplano: director de Black Wallstreet Capital regresa a prisión

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 15 de julio: tras las fuertes lluvias se registra otra caída de árbol en Presidente Plutarco Elías Calles

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 15 de julio: tras las fuertes lluvias se registra otra caída de árbol en Presidente Plutarco Elías Calles
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de julio: “El Jando” fue el piloto que llevó a El Mayo Zambada a Estados Unidos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de julio: “El Jando” fue el piloto que llevó a El Mayo Zambada a Estados Unidos

Autoridades anuncian histórico golpe al crimen en la Costa Chica de Oaxaca, desarticulan banda y aseguran armas

Víctimas de la masacre LeBarón buscan que EEUU use activos de Ismael “El Mayo” Zambada para pagarles indemnización

Se enfrentan fuerzas federales y civiles armados en Campo El Diez, Culiacán: autoridades piden no acercarse a la zona

FGR asegura más de 30 mil litros y 25 mil kilos de precursores químicos en Tamazula, Durango

ENTRETENIMIENTO

Enfermeras de Elsa Aguirre revelan cómo fueron los últimos momentos de la diva del cine de oro

Enfermeras de Elsa Aguirre revelan cómo fueron los últimos momentos de la diva del cine de oro

¿Quién es Masad Altamimi, el noveno habitante confirmado de La Casa de los Famosos México 4?

Este es el precio de los productos de skincare que ofrece Aarón Mercury en su faceta de empresario

Masad Altamimi se une a La Casa de los Famosos México 2026 como el noveno habitante

Wendy Guevara rompe el silencio y explica por qué ya no es amiga de Kimberly ‘La más preciosa´

DEPORTES

México elige a Gabriela Rodríguez y Juan Celaya como abanderados para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

México elige a Gabriela Rodríguez y Juan Celaya como abanderados para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La deuda del Club América podría elevarse al inicio del Apertura 2026, según reportes

Oficial, desaparece el descenso y ascenso en la Liga MX a partir del Apertura 2026

A un día del debut, Atlante pierde jugador clave para el Apertura 2026

Captan al Turco Mohamed en Atlanta festejando el pase de Argentina a la final