Bajo los colores de Morena, Diana Sánchez Barrios busca disputar la alcaldía Cuauhtémoc

La diputada local Diana Sánchez Barrios anunció formalmente su intención de participar en el proceso interno de Morena para convertirse en coordinadora de los Comités de la Defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional en la alcaldía Cuauhtémoc, cargo que perfila a quien resulte seleccionado como candidato del partido para las elecciones de 2027.
En conferencia de prensa, la legisladora informó que solicitará licencia a su cargo en el Congreso de la Ciudad de México cuando inicie el proceso interno, con el objetivo de inscribirse en la encuesta que definirá la coordinación del movimiento en la demarcación.
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Sánchez Barrios aseguró que tomó la decisión tras recibir el respaldo de habitantes de la alcaldía y expresó confianza en obtener un resultado favorable. También señaló que mantiene una buena relación con otros integrantes de Morena que podrían participar en el mismo proceso.
Su incorporación a Morena y el cambio en su trayectoria política
La legisladora informó que se afiliò a Morena hace aproximadamente dos meses y descartó que su pasado en el PRI represente un obstáculo para competir por la candidatura.
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Su decisión marca una nueva etapa en su carrera política, ya que durante el proceso electoral de 2024 participó como candidata suplente a diputada local por la coalición integrada por PAN, PRI y PRD. Además, su organización respaldó la candidatura de Santiago Taboada a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Sánchez Barrios es también la primera diputada transgénero del Congreso capitalino y es reconocida por su liderazgo entre organizaciones de comerciantes del Centro Histórico.
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Antecedentes que han marcado la trayectoria de Diana Sánchez Barrios
A lo largo de su carrera política y como dirigente de comerciantes, Diana Sánchez Barrios ha estado relacionada con diversos acontecimientos que han tenido repercusión pública:
- En 2021 fue detenida por acusaciones de extorsión y robo en pandilla; posteriormente sostuvo que se trató de una persecución política.
- En octubre de 2024 sobrevivió a un atentado armado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, caso por el que las autoridades realizaron diversas detenciones.
- En marzo de 2026 recibió críticas en redes sociales tras participar de manera virtual en una sesión oficial del Congreso mientras se encontraba en un salón de belleza.
Ha rechazado señalamientos sobre presuntos cobros a comerciantes ambulantes y cualquier vínculo con actos ilícitos relacionados con el comercio informal.
Las diferencias con Alessandra Rojo de la Vega
Uno de los principales frentes políticos de la diputada ha sido su confrontación con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, derivada de diversos operativos para el retiro de comercio en la vía pública.
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En junio de 2026, un operativo en la Zona Rosa terminó en enfrentamientos entre comerciantes y autoridades.
Tras los hechos, Rojo de la Vega responsabilizó públicamente a personas presuntamente vinculadas con la organización de Sánchez Barrios de haber agredido a funcionarios y policías, además de acusarla de mantener control sobre espacios de comercio informal y realizar presuntos cobros a vendedores.
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La alcaldesa informó que presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Por su parte, Sánchez Barrios rechazó los señalamientos, negó cualquier relación con las agresiones y aseguró que existía una persecución política en su contra. Además, anunció el fin de las mesas de diálogo que mantenía con la administración de la alcaldía.
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En una transmisión en sus cuentas oficiales, la alcaldesa de la Cuauhtémoc vinculó a los agresores como presuntos colaboradores de la diputada local Diana Sánchez Barrios.
Morena perfila a sus aspirantes para las elecciones de 2027
Con este anuncio, Morena comienza a perfilar a quienes buscarán encabezar sus candidaturas en la Ciudad de México de cara al proceso electoral de 2027. Diana Sánchez Barrios adelantó que solicitará licencia cuando inicie el proceso interno para dedicarse de lleno a la contienda partidista.
Su aspiración la coloca entre los perfiles que buscarán representar a Morena en una de las alcaldías con mayor relevancia política de la capital.
Su experiencia legislativa, el trabajo que ha desarrollado con organizaciones de comerciantes y los distintos episodios que han marcado su trayectoria forman parte del contexto en el que se desarrollará el proceso interno del partido para definir a su eventual candidata o candidato en Cuauhtémoc.
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