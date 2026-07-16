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Quién es Juan Manuel Lillo, mentor de Pep Guardiola que se perfila para ser auxiliar de Rafa Márquez

El estratega español, con recorrido en el Sevilla y Dorados de Sinaloa aparece como pieza para fortalecer el proyecto de la Selección Mexicana rumbo a 2030

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El técnico que fue guía de Pep Guardiola y trabajó con él en el Manchester City estaría en la mira para integrarse al equipo de Rafael Márquez en México. (Imgaen Ilustrativa Infobae)
El técnico que fue guía de Pep Guardiola y trabajó con él en el Manchester City estaría en la mira para integrarse al equipo de Rafael Márquez en México. (Imgaen Ilustrativa Infobae)

La posible llegada de Juan Manuel Lillo al cuerpo técnico encabezado por Rafael Márquez abriría una nueva etapa para la Selección Mexicana.

El entrenador español, reconocido por su extensa trayectoria en distintos continentes, se perfila como una opción clave en la reconfiguración del banquillo nacional.

Rafael Márquez buscaría a Lillo para impulsar en la Selección Mexicana un modelo de juego de posición, orden y evolución colectiva con metodologías de nivel internacional. REUTERS/Henry Romero
Rafael Márquez buscaría a Lillo para impulsar en la Selección Mexicana un modelo de juego de posición, orden y evolución colectiva con metodologías de nivel internacional. REUTERS/Henry Romero

Diversas fuentes cercanas a la Federación Mexicana de Futbol señalan que Lillo estaría en negociaciones avanzadas para integrarse como auxiliar de Márquez. Aunque su incorporación aún no se oficializa, su perfil genera confianza y abriría escenarios de fortalecimiento para el Tri en el próximo ciclo.

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Lillo, de mentor de Guardiola a opción en la Selección Mexicana

Se considera que la influencia de Juan Manuel Lillo en el futbol moderno se asocia con la formación de ideas y conceptos tácticos que predominan en equipos de élite.

  • Arrancó su carrera como entrenador a los 16 años y debutó en la Primera División de España a los 29.
  • Lillo transmitió a Guardiola principios sobre ocupación de espacios y circulación de balón, ejes tácticos que después se consolidaron en el FC Barcelona y el Manchester City.
  • Más adelante, Guardiola lo invitó como asistente técnico en el Manchester City, donde juntos lograron títulos como la Champions League y la Premier League.
Guardiola invitó a Lillo como asistente en el Manchester City, donde juntos ganaron títulos como la Champions y la Premier League. REUTERS/Dave Thompson
Guardiola invitó a Lillo como asistente en el Manchester City, donde juntos ganaron títulos como la Champions y la Premier League. REUTERS/Dave Thompson

De esta manera, la posibilidad de que Lillo se una al Tri se interpreta como una oportunidad para sumar ideas innovadoras y fortalecer la estructura del cuerpo técnico.

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Experiencia internacional: entre Dorados de Sinaloa y el Manchester City

La trayectoria de Juan Manuel Lillo incluye proyectos en diferentes países, lo que le ha permitido adaptarse y aportar en diversos contextos futbolísticos. Su paso por México marcó un antecedente en la Liga MX y entre quienes trabajaron con él.

  • Ha dirigido en España, Colombia, Japón, China y Qatar, además de su ciclo con Dorados de Sinaloa en 2005.
  • Coincidió con Guardiola en Sinaloa, donde el ahora técnico del City empezó a adquirir conocimientos como entrenador bajo su guía.
  • Además de su papel como técnico principal, Lillo ha sido auxiliar en la Selección de Chile y en el Sevilla junto a Jorge Sampaoli.
Juan Manuel Lillo también fue auxiliar en la Selección de Chile y en el Sevilla junto a Jorge Sampaoli. (Especial)
Juan Manuel Lillo también fue auxiliar en la Selección de Chile y en el Sevilla junto a Jorge Sampaoli. (Especial)

Así, sumar a Lillo al equipo de trabajo representaría la posibilidad de integrar experiencia internacional y entendimiento del futbolista mexicano al proceso de Márquez.

Por qué Márquez buscaría a Lillo en el Tri

La decisión de Rafael Márquez por acercarse a Lillo estaría respondiendo a la intención de dotar a su cuerpo técnico de experiencia y metodologías probadas en el máximo nivel.

  • Como exdefensor dirigido por Guardiola en el Barcelona, Márquez conoce la importancia de rodearse de perfiles con visión táctica global.
  • Lillo comparte el modelo futbolístico que Márquez busca implantar: juego de posición, orden y evolución colectiva.
  • Su experiencia como formador de entrenadores y su historial en equipos ganadores aportarían confianza al proceso del Tri.
Guardiola se comparó con Rafael Márquez y su inicio como entrenador en Barcelona (AFP)
Juan Manuel Lillo es identificado como mentor de Pep Guardiola, quien dirigió e hizo campeón a Márquez con el FC Barcelona. (AFP)

La eventual llegada de Lillo al banquillo mexicano se perfila como un movimiento que podría consolidar la propuesta de Márquez y aportar experiencia en el próximo reto internacional.

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