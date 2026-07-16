Wendy Guevara rompe el silencio y explica por qué ya no es amiga de Kimberly ‘La más preciosa´

Wendy Guevara contó que, pese a los años de cercanía con Kimberly ‘La más preciosa’, la amistad se ha visto afectada por terceros y agendas diferentes. (Instagram)

Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, está de vuelta en el reality, ahora como conductora de la cuarta edición.

Su regreso no solo ha generado expectativas entre los seguidores del programa, sino que también ha puesto sobre la mesa uno de los temas más comentados en su entorno personal: el distanciamiento con Sergio Mayer y Kimberly ‘La más preciosa’.

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La influencer explicó en una reciente entrevista que la ruptura con ambos se debió principalmente a la pérdida de confianza, tras una serie de actitudes y declaraciones que juzgó poco coherentes con la amistad que compartían.

Sergio Mayer y Wendy Guevara: la confianza rota tras el reality

La relación entre Wendy Guevara y Sergio Mayer nació en el contexto de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, donde ambos formaron parte del conocido Team Infierno.

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La alianza, que parecía sólida durante el programa, se quebró más adelante por hechos ocurridos fuera de cámaras.

Sin embargo, tras la reciente polémica en la que la influencer fue señalada por comentarios desafortunados del pasado, el actor no solo la criticó públicamente, sino que también ofreció ayuda a las presuntas víctimas.

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Esto contrastó con su actitud anterior, ya que tiempo atrás le había propuesto a Wendy contar su historia de vida, sin filtros, en escuelas, a cambio de una fuerte suma de dinero.

Wendy fue clara al explicar:

“Le encanta meterse en cosas de otras personas y que según ayudar. Entonces yo me moleste y luego dijo: ‘Ay, es que ella también habló de crímenes que hizo…’, pues que raro porque en ese tiempo ya había dicho eso y él quería llevarme a preparatorias a dar mi discurso con la gente y obviamente a cobrar (…) Se me hizo mala onda, se pierde la confianza. Igual le deseo lo mejor, pero no se me hace lógico”.

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Con estas palabras, la influencer resumió su decepción respecto a la actitud de Mayer.

La relación entre Wendy Guevara y Sergio Mayer nació en el contexto de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, donde ambos formaron parte del conocido Team Infierno. (Sergio Mayer: Instagram)

Kimberly ‘La más preciosa’ y Wendy Guevara: conflictos por terceros

Wendy Guevara explicó que su vínculo con Kimberly Irene, quien integra Las Perdidas, se resintió principalmente por agendas laborales diferentes y la influencia de personas externas.

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“Yo no la odio, no tengo nada en contra de ella, al contrario, siempre le voy a tener un cariño especial porque también desde niños somos como hermanas. Pero fue algo que, no hemos ni hablado, podemos hablarlo también, no ha nacido, pero sé que algún día lo vamos a hablar (…) Ella es muy inteligente y un día lo vamos a hablar, así es esto, así es la vida”, expresó.

La influencer considera que el entorno de Kimberly dificulta la reconciliación, pues hay personas que interfieren “para ganar foto”.

No obstante, Wendy subraya que el afecto permanece, aunque la distancia se impone por ahora.

Wendy Guevara explicó que su vínculo con Kimberly Irene, quien integra Las Perdidas, se resintió principalmente por agendas laborales diferentes y la influencia de personas externas. (X @LaPortadaAI1).

Wendy Guevara, regreso a la televisión y nuevos proyectos

En medio de estas rupturas, Wendy Guevara se alista para regresar como conductora a la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

Aunque el entorno personal se ha modificado por los conflictos recientes, la influencer prefiere enfocarse en sus proyectos laborales y en dejar atrás las polémicas.

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“Igual le deseo lo mejor”, dijo sobre Mayer, y repite el mensaje de afecto para Kimberly, aunque la distancia permanezca.

Para Wendy, la confianza es irrecuperable por ahora, aunque no descarta la posibilidad de un encuentro o reconciliación en el futuro, al menos con Kimberly.

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Por el momento, la influencer opta por mantener la distancia y centrar sus esfuerzos en el crecimiento profesional y la protección de su entorno emocional, mientras el futuro de sus antiguas amistades queda en suspenso.