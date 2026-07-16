México

Wendy Guevara rompe el silencio y explica por qué ya no es amiga de Kimberly ‘La más preciosa´

La influencer también explicó que se alejó de Sergio Mayer tras perderle la confianza

Guardar
Google icon
Persona en dos imágenes: cabello rubio y traje negro con patrón de red sobre fondo morado; cabello oscuro y vestido de lentejuelas sobre fondo blanco
Wendy Guevara contó que, pese a los años de cercanía con Kimberly ‘La más preciosa’, la amistad se ha visto afectada por terceros y agendas diferentes. (Instagram)

Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, está de vuelta en el reality, ahora como conductora de la cuarta edición.

Su regreso no solo ha generado expectativas entre los seguidores del programa, sino que también ha puesto sobre la mesa uno de los temas más comentados en su entorno personal: el distanciamiento con Sergio Mayer y Kimberly ‘La más preciosa’.

PUBLICIDAD

La influencer explicó en una reciente entrevista que la ruptura con ambos se debió principalmente a la pérdida de confianza, tras una serie de actitudes y declaraciones que juzgó poco coherentes con la amistad que compartían.

Sergio Mayer y Wendy Guevara: la confianza rota tras el reality

La relación entre Wendy Guevara y Sergio Mayer nació en el contexto de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, donde ambos formaron parte del conocido Team Infierno.

PUBLICIDAD

La alianza, que parecía sólida durante el programa, se quebró más adelante por hechos ocurridos fuera de cámaras.

Sin embargo, tras la reciente polémica en la que la influencer fue señalada por comentarios desafortunados del pasado, el actor no solo la criticó públicamente, sino que también ofreció ayuda a las presuntas víctimas.

Esto contrastó con su actitud anterior, ya que tiempo atrás le había propuesto a Wendy contar su historia de vida, sin filtros, en escuelas, a cambio de una fuerte suma de dinero.

Wendy fue clara al explicar:

“Le encanta meterse en cosas de otras personas y que según ayudar. Entonces yo me moleste y luego dijo: ‘Ay, es que ella también habló de crímenes que hizo…’, pues que raro porque en ese tiempo ya había dicho eso y él quería llevarme a preparatorias a dar mi discurso con la gente y obviamente a cobrar (…) Se me hizo mala onda, se pierde la confianza. Igual le deseo lo mejor, pero no se me hace lógico”.

Con estas palabras, la influencer resumió su decepción respecto a la actitud de Mayer.

Hombre con cabello gris y barba, sonriendo y mirando a la derecha, vestido con blazer rojo, chaleco azul y camisa celeste, sentado en un sofá rojo con fondo colorido borroso
La relación entre Wendy Guevara y Sergio Mayer nació en el contexto de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, donde ambos formaron parte del conocido Team Infierno. (Sergio Mayer: Instagram)

Kimberly ‘La más preciosa’ y Wendy Guevara: conflictos por terceros

Wendy Guevara explicó que su vínculo con Kimberly Irene, quien integra Las Perdidas, se resintió principalmente por agendas laborales diferentes y la influencia de personas externas.

“Yo no la odio, no tengo nada en contra de ella, al contrario, siempre le voy a tener un cariño especial porque también desde niños somos como hermanas. Pero fue algo que, no hemos ni hablado, podemos hablarlo también, no ha nacido, pero sé que algún día lo vamos a hablar (…) Ella es muy inteligente y un día lo vamos a hablar, así es esto, así es la vida”, expresó.

La influencer considera que el entorno de Kimberly dificulta la reconciliación, pues hay personas que interfieren “para ganar foto”.

No obstante, Wendy subraya que el afecto permanece, aunque la distancia se impone por ahora.

Las Perdidas reunidas en la boda de Kimberly La Más Preciosa.
Wendy Guevara explicó que su vínculo con Kimberly Irene, quien integra Las Perdidas, se resintió principalmente por agendas laborales diferentes y la influencia de personas externas. (X @LaPortadaAI1).

Wendy Guevara, regreso a la televisión y nuevos proyectos

En medio de estas rupturas, Wendy Guevara se alista para regresar como conductora a la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

Aunque el entorno personal se ha modificado por los conflictos recientes, la influencer prefiere enfocarse en sus proyectos laborales y en dejar atrás las polémicas.

“Igual le deseo lo mejor”, dijo sobre Mayer, y repite el mensaje de afecto para Kimberly, aunque la distancia permanezca.

Para Wendy, la confianza es irrecuperable por ahora, aunque no descarta la posibilidad de un encuentro o reconciliación en el futuro, al menos con Kimberly.

Por el momento, la influencer opta por mantener la distancia y centrar sus esfuerzos en el crecimiento profesional y la protección de su entorno emocional, mientras el futuro de sus antiguas amistades queda en suspenso.

Temas Relacionados

Wendy GuevaraLa Casa de los Famosos MéxicoKimberly La Mas PreciosaSergio Mayermexico-entretenimientomexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

A un día del debut, Atlante pierde jugador clave para el Apertura 2026

Los Potros de Hierro no contarán con Hardy Meza, capitán del equipo quien sufrió una grave lesión durante la pretemporada

A un día del debut, Atlante pierde jugador clave para el Apertura 2026

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de julio: “El Jando” fue el piloto que llevó a El Mayo Zambada a Estados Unidos

Sigue la cobertura de Infobae México sobre los acontecimientos más importantes del país en el rubro de seguridad

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de julio: “El Jando” fue el piloto que llevó a El Mayo Zambada a Estados Unidos

Procesan a sacerdote por pederastia agravada; el contacto “Winnie Poo” en el celular de una menor lo delató

El comunicado de este 15 de julio señala que la Iglesia se enteró por el propio presbítero detenido, promete colaborar con la autoridad y pide no difundir datos que identifiquen a la adolescente

Infobae

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 15 de julio: tras las fuertes lluvias se registra otra caída de árbol en Presidente Plutarco Elías Calles

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 15 de julio: tras las fuertes lluvias se registra otra caída de árbol en Presidente Plutarco Elías Calles

Paz, el partido conservador que es aliado de Morena y mantiene a líderes del extinto PES

El diputado federal Hugo Éric Flores encabeza el partido que tiene por logo una paloma morada, y que consiguió su registro ante el INE en meses recientes

Paz, el partido conservador que es aliado de Morena y mantiene a líderes del extinto PES
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de julio: “El Jando” fue el piloto que llevó a El Mayo Zambada a Estados Unidos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de julio: “El Jando” fue el piloto que llevó a El Mayo Zambada a Estados Unidos

Víctimas de la masacre LeBarón buscan que EEUU use activos de Ismael “El Mayo” Zambada para pagarles indemnización

Se enfrentan fuerzas federales y civiles armados en Campo El Diez, Culiacán: autoridades piden no acercarse a la zona

FGR asegura más de 30 mil litros y 25 mil kilos de precursores químicos en Tamazula, Durango

Baja California acumula 573 detenciones coordinadas con EEUU en cuatro años

ENTRETENIMIENTO

Mariana Botas compra bolsa de más de 100 mil pesos y la presume en redes sociales

Mariana Botas compra bolsa de más de 100 mil pesos y la presume en redes sociales

Alfonso Obregón, voz de Shrek, vuelve a ser denunciado formalmente por abuso sexual

Ernesto Laguardia revela su estrategia para La Casa de los Famosos 2026, no quiere polémicas

Miss México 2025 rompe estereotipos: Cassandra García nació con labio paladar hendido pero sus cicatrices no son una debilidad

Lionel Messi y Tania Rincón protagonizan momento viral, ¿Le hizo el feo el argentino?

DEPORTES

A un día del debut, Atlante pierde jugador clave para el Apertura 2026

A un día del debut, Atlante pierde jugador clave para el Apertura 2026

Captan al Turco Mohamed en Atlanta festejando el pase de Argentina a la final

Quién es Juan Manuel Lillo, mentor de Pep Guardiola que se perfila para ser auxiliar de Rafa Márquez

Faitelson califica de “acobardados” a los ingleses y afirma que México los tuvo que eliminar en 8vos de Final

Tigres sin Guzmán ni Gignac tras incidentes en la final contra Toluca