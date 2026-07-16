México

Mariana Botas compra bolsa de más de 100 mil pesos y la presume en redes sociales

La actriz compartió el proceso que tuvo que hacer para conseguirla

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Mariana Botas compartió en sus redes sociales la adquisición de su nueva bolsa (Video: Instagram/marianabotasl)

La actriz mexicana, Mariana Botas, mostró a todos sus seguidores su última adquisición, una bolsa Chanel número 25 en color negro.

Botas mencionó que llevaba mucho tiempo buscando conseguir la bolsa, por esto decidió compartir su felicidad con todos sus seguidores.

“No saben, estuve casi un año buscando la bolsa, yo moría por tenerla”, comentó Mariana Botas.

La bolsa Chanel 25

La bolsa Chanel Número 25 es una de las recientes incorporaciones a la línea de accesorios de la reconocida marca.

Esta pieza se caracteriza por su diseño refinado y minimalista, que retoma los códigos clásicos de la marca y los actualiza con materiales y detalles contemporáneos.

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Se encuentra disponible en una gama de colores como negro, navy, dorado y gris oscuro, en este caso la actriz adquirió el modelo en color negro.

Además, la bolsa incluye detalles prácticos como bolsillos espaciosos en el interior, pensados para combinar funcionalidad y estética.

La inspiración de la Chanel 25 proviene del legado de Coco Chanel y su histórica 2.55, que revolucionó la moda en 1955 al incorporar la cadena para colgar al hombro.

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El diseño de la Chanel 25 mantiene un espíritu de innovación y elegancia atemporal, destacando la calidad de los materiales y la artesanía tradicional de la casa.

Esta pieza se consolida como un accesorio versátil, pensado para quienes buscan una bolsa que combine lujo, durabilidad y sofisticación en cualquier ocasión.

La Chanel 25 es vista como una actualización de los clásicos, dirigida a coleccionistas y aficionados al diseño que valoran la herencia y la modernidad de la marca.

¿Cuál es el precio de la bolsa?

La Chanel 25, es una pieza sumamente exclusiva y elegante, el valor de la icónica bolsa asciende a los 125 mil pesos, esto de acuerdo con los precios oficiales presentados en la página web de la propia marca.

De igual forma, el precio depende del tamaño, materiales y color de la pieza, por lo que el costo puede elevarse hasta más de 140 mil pesos.

¿Cuál fue la reacción de sus seguidores?

Los mensajes y felicitaciones no se hicieron esperar, asegurando que es una pieza hermosa e icónica.

“Está padrísima, seguro le sacarás mucho provecho”

“Mi favorita, eres un icono hermana”

“Que bonita, me encanta”

Son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en la publicación. Pero no todos los comentarios son positivos, algunos de ellos cuestionan la compra de la actriz.

Esto por el elevado precio que tiene la pieza, sin embargo, la actriz comentó que es algo que ha querido durante mucho tiempo.

Foto: La Neta Noticias
La actriz mencionó que es algo que quería desde hace tiempo. Foto: La Neta Noticias

¿Cómo consiguió la bolsa?

La actriz comentó que a pesar de que acudió a diversas sucursales tanto dentro del país como fuera de este, no lograba adquirirla.

“Me costó mucho trabajo conseguirla, no la encontraba en ninguna tienda, la busqué en varios países”, comentó.

Este tipo de piezas no están disponibles para su compra en linea, esto por las estrictas políticas de seguridad de la marca de lujo.

Por lo que para adquirir un producto así se debe acudir a alguna de sus exclusivas boutiques físicas, tiendas en las cuales la bolsa se encuentra agotada.

Razón por la cual, la actriz tuvo que contratar los servicios de una personal shopper.

La actriz comentó que fue a través de esta personal shopper que logró conseguir la costosa bolsa. Este tipo de servicios se encargan de conseguir artículos de lujo bajo pedido para otras personas.

Estas personas suelen conseguir artículos exclusivos por lo que además del producto sus servicios suelen tener un costo elevado.

La actriz formará parte de este programa de televisión - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México
La actriz adquirió el bolsa a través de una Personal Shopper. - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

Un motivo de orgullo

La actriz mencionó que conseguir y tener este tipo de piezas en su armario le causa mucho orgullo.

“Tenerlas en tu armario son de esas cosas que te dan orgullo”

El proceso que tuvo que pasar la actriz para conseguir la icónica pieza fue lo que más llamó la atención en sus seguidores.

Por lo que la actriz, Mariana Botas, comentó que seguirá compartiendo este tipo de contenido en sus redes sociales.

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