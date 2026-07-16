El error que se suele cometer con los tanques estacionarios y que incrementa el riesgo de accidentes

Un tanque estacionario de gas se encuentra en la azotea de una casa, junto a otras estructuras urbanas bajo un cielo parcialmente nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un tanque estacionario es un recipiente fijo diseñado para almacenar gas licuado de petróleo (LP) de manera segura en instalaciones residenciales, comerciales o industriales.

A diferencia de los cilindros portátiles, el tanque estacionario se instala permanentemente en un lugar específico, generalmente en exteriores, y se conecta mediante tuberías a la red de consumo del inmueble.

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Y aunque se suele señalar que son más seguros que los tanques portátiles, lo cierto es que se suelen suscitar diversos incidentes con este tipo de tanque principalmente debido al mal uso y errores humanos que son fáciles de evitar para prevenir accidentes, tal como te contamos a continuación.

Un tanque estacionario de gas se ubica en la azotea de un edificio, rodeado por otras construcciones residenciales y múltiples antenas parabólicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los principales errores que se suele cometer con los tanques estacionarios y que incrementan el riesgo de accidentes

De acuerdo con autoridades y especialistas en Protección Civil, los principales errores que se cometen con tanques estacionarios de gas y que incrementan el riesgo de accidentes, según , son:

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Falta de mantenimiento y revisión periódica: No inspeccionar válvulas, conexiones y tuberías para detectar fugas o desgaste es uno de los factores que más accidentes provoca.

Rellenar tanques en mal estado: Acudir a plantas de carburación sin verificar el estado físico del tanque o de la válvula puede hacer que se recargue un recipiente dañado, lo que incrementa el riesgo de fugas y explosiones.

Realizar modificaciones no autorizadas en las instalaciones: Cambiar conexiones, manipular válvulas o adaptadores sin certificación técnica puede generar fugas o fallas.

No reportar olores a gas de forma inmediata: Ignorar o minimizar la presencia de olor a gas retrasa la atención de la emergencia y aumenta el riesgo de explosión.

Exponer el tanque al sol, calor o fuentes de ignición: Dejar el tanque cerca de estufas, calentadores, o bajo rayos solares directos incrementa la presión interna y el riesgo de accidente.

Instalar el tanque en lugares sin ventilación adecuada o en sitios prohibidos, como sótanos, semisótanos o espacios cerrados.

No solicitar la revisión a personal certificado: carecer de supervisión profesional en la instalación y mantenimiento incrementa el riesgo de accidentes.

Utilizar tanques con corrosión visible, abolladuras o etiquetas ilegibles, lo que impide identificar el contenido o la condición real del recipiente.

Para reducir el riesgo de accidentes, Protección Civil recomienda mantenimiento regular, reportar cualquier anomalía y nunca intentar reparar fugas o daños por cuenta propia.

Una infografía de Infobae detalla los errores comunes y las prácticas de riesgo en la instalación y el uso de tanques de gas doméstico, según recomendaciones de Protección Civil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanque de gas estacionario explota en fraccionamiento de Huixquilucan: hay 3 heridos y 60 evacuados

La explosión de un tanque estacionario de gas en Residencial Los Yaquis, en Huixquilucan, deja tres personas lesionadas, 60 evacuadas y daños materiales en un inmueble.

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El incidente ocurre la noche de este lunes en un edificio de departamentos ubicado en avenida Jesús del Monte, esquina con cerrada de Adolfo López Mateos, en la colonia Jesús del Monte.

La presidenta municipal Romina Contreras Carrasco atribuye el accidente a una acumulación de gas en la parte alta de una de las torres de departamentos del fraccionamiento.

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La edil sostiene que la situación ya está bajo control y que las autoridades trabajan para reducir riesgos.

Contreras Carrasco detalla que las tres personas lesionadas son trasladadas a hospitales de la zona para recibir atención médica. En el sitio participan equipos de Protección Civil municipal, la Unidad de Rescate, la dirección de Gobierno y Seguridad Pública, agrega el reporte.

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El video muestra el interior de una propiedad en el residencial Los Yaqui, Huixquilucan, Estado de México, tras la explosión de un tanque de gas estacionario. Se observan muros y techos con daños estructurales significativos, y grandes cantidades de escombros de concreto y otros materiales en el suelo. Vecinos y equipos de emergencia hacen el rescate de una persona lesionada.

Por separado, Protección Civil del Estado de México informa que sus equipos de emergencia ya están en la zona para apoyar a los cuerpos de auxilio y bomberos del municipio de Huixquilucan.