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A un día del debut, Atlante pierde jugador clave para el Apertura 2026

Los Potros de Hierro no contarán con Hardy Meza, capitán del equipo quien sufrió una grave lesión durante la pretemporada

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CIUDAD DE MÉXICO, 18DICIEMBRE2021.- Los “Potros” del Atlante enfrentan a la “Jaiba Brava” de Tampico en partido de vuelta de la gran final del Torneo Apertura 2021 de la Liga de Expansión MX llevado a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes. Marcado parcial y global: Atlante (2) - (0) Tampico. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
Los Potros se coronaron en la Liga de Plata antes de volver a la Liga MX. (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

A unas horas para ver el regreso de los Potros de Hierro del Atlante FC a la Liga Mx, el club Azulgrana informó que durante la pretemporada su capitán, Hardy Meza, se lesionó gravemente y en consecuencia se perderá el Torneo Apertura 2026,

Al presentar el informe médico, Atlante FC mencionó que Hardy Meza sufrió una fractura de rótula derecha, lo que obligó a una cirugía exitosa para iniciar su proceso de rehabilitación y logre volver al campo de juego una vez que evolucione de manera favorable.

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“El Club de Futbol Atlante informa que, durante la etapa de pretemporada, el jugador Hardy Meza sufrió una fractura de rótula derecha, lo que obligó a que fuera intervenido quirúrgicamente de manera exitosa", dice el dictamen.

“El mediocampista se encuentra bajo la supervisión del cuerpo médico del club para iniciar su proceso de rehabilitación. Su regreso a la competencia dependerá de su proceso de evolución”, agregan los Potros de Hierro enviando fuerza al capitán mexicano.

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¿Quién es Hardy Meza, futbolista del Atlante FC?

El futbolista sufrió fractura en pretemporada, su regreso dependerá de su evolución
El futbolista sufrió fractura en pretemporada, su regreso dependerá de su evolución (X / Atlante FC)

Hardy Jair Meza Rendón, mediocampista mexicano de 25 años, forma parte de la plantilla del Atlante FC en su retorno a la Primera División. El mediocampista sería considerado por el ahora técnico del equipo Miguel Herrera para debutar contra los Rayos del Club Necaxa.

Hardy Meza mantenía la ilusión y compromiso de jugar en la Máxima Categoría como principal representante de los Potros de Hierro al tener consigo el gafete de capitán, reconociendo la labor de sus compañeros por ser buenos líderes que cada uno aspira a portar el brazalete.

“Mucho compromiso con esta institución. Es más allá del gafete de capitán. Pienso que en el club, en el equipo hay muchos líderes también, que también pudieran llevar el gafete. Pero sí es una responsabilidad muy grande y bueno tratándola de asumir de la mejor manera”, dijo Hardy Meza.

Por otro lado, el mexicano recordó la última lesión que lo dejó fuera por un tiempo y como supo sobrellevar esta situación para regresar en mejores condiciones a la alineación del Atlante FC.

“Sí, hace un año, pasa lo de la lesión, lo de mi recuperación, regreso de a poco, pero bueno, hoy me toca y tratarlo de hacerlo de la mejor manera y con muchas ganas”, comentó Hardy Jair Meza.

El capitán se fracturó y en consecuencia quedará fuera del Apertura 2026
El capitán se fracturó y en consecuencia quedará fuera del Apertura 2026 (X / Atlante FC)

“Principalmente Dios y mi familia son mis pilares más importantes, me acompañan en momentos buenos y malos”, expresó el capitán del Atlante FC que le tocará animar y transmitir su buena energía a sus compañeros para responder a las exigencias del club y de la propia afición.

“Lo que intento yo es transmitir. Es transmitir, estar exigiendo, entre todos exigirnos, no relajarnos. cancha donde juguemos, cancha que tenemos que ser intensos. Este equipo es así y tratar de transmitir a los jugadores lo mejor de sí”, mencionó el jugador.

“La afición siempre exige resultados y por la historia del equipo los títulos lo dicen. Entonces, uno tiene que ponerse al servicio del equipo y entregarlo todo, entregarlo todo. Tratar de reflejarlo en el campo y meterle con todo, exigiendo a los compañeros y tratando de siempre ganar todos los fines de semana, todos los partidos”, concluyó.

Atlante FC jugará en el duelo inaugural del Apertura 2026 ante los Rayos del Club Necaxa, en el clásico más antiguo del Futbol Mexicano, llamado “El padre de todos los clásicos”, al ser considerado el primero de la historia entre dos clubes de la capital mexicana y el de mayor tradición.

¿A qué hora jugará Atlante contra Necaxa?

Con una rivalidad histórica, Atlante y Necaxa traerán de nuevo la actividad a la Liga MX en el Estadio Victoria. (X/ @LigaBBVVAMX)
Con una rivalidad histórica, Atlante y Necaxa traerán de nuevo la actividad a la Liga MX en el Estadio Victoria. (X/ @LigaBBVVAMX)

El duelo de la fecha 1 entre Atlante FC y Club Necaxa está programado para el día jueves 16 de julio en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana). El estadio Victoria será el epicentro para abrir el telón del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

¿Cuántos títulos tiene el Atlante FC?

Atlante fue campeón de la Liga de Expansión MX en el Apertura 2021. (Foto: twitter/@Atlante)
Atlante fue campeón de la Liga de Expansión MX en el Apertura 2021. (Foto: twitter/@Atlante)

Los Potros de Hierro del Atlante FC cuentan con tres campeonatos en la Primera División, el más actual sucedió en el Apertura 2007, bajo el mando de José Guadalupe Cruz tras derrotar a Pumas de la UNAM con global de 2-1 en el estadio Andrés Quintana Roo.

Además, el equipo de pueblo suma títulos de la Segunda División, Liga de Expansión Mx, Campeón de Campeones y de la Concacaf Liga de Campeones. A continuación te presentamos el palmarés del Atlante FC:

  • 3 títulos de Liga MX: 1946-1947, 1992-1993, Apertura 2007.
  • 3 títulos de Copa MX: 1941-1942, 1950-1951, 1951-1952.
  • 2 títulos del Campeón de Campeones: 1941-1942, 1951-1952.
  • 2 títulos de la Concacaf Liga de Campeones: 1983, 2008-2009.
  • Títulos en divisiones inferiores: 2 de Segunda División, 3 de la Liga de Expansión MX, 1 de Campeón de Campeones de Expansión.

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