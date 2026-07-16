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Oficial, desaparece el descenso y ascenso en la Liga MX a partir del Apertura 2026

Los clubes de la Liga de Expansión MX ya no tendrán oportunidades de acceder a plazas en Primera División con este nuevo formato de competencia

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Es un hecho, no habrá ascenso ni descenso en la Liga MX (X/ @LigaBBVAMX)
Es un hecho, no habrá ascenso ni descenso en la Liga MX (X/ @LigaBBVAMX)

A menos de 24 horas de que empiece el Apertura 2026 de la Liga MX, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) publicó el reglamento de competencia de la temporada 2026 - 2027 en la que se describe la desaparición del ascenso y descenso de clubes a Primera División.

**INFORMACIÓN EN DESARROLLO

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