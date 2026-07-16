Oficial, desaparece el descenso y ascenso en la Liga MX a partir del Apertura 2026

A menos de 24 horas de que empiece el Apertura 2026 de la Liga MX , la Federación Mexicana de Futbol ( FMF ) publicó el reglamento de competencia de la temporada 2026 - 2027 en la que se describe la desaparición del ascenso y descenso de clubes a Primera División.

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