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Masad Altamimi se une a La Casa de los Famosos México 2026 como el noveno habitante

El árabe se une al grupo de celebridades que buscan ganar los 4 millones de pesos

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El joven de origen árabe forma parte de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México (ig/masadaltamimi1)
El joven de origen árabe forma parte de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México (ig/masadaltamimi1)

Masad Altamimi es el noveno habitante confirmado de La Casa de los Famosos México 2026, el reality de Televisa que se estrena el 26 de julio en Las Estrellas y VIX. El anuncio se realizó este miércoles 15 de julio a las 8:28 p.m., hora del centro de México.

El tiktoker de origen árabe se suma a una lista de ocho participantes ya confirmados: Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera, Aldo Rendón, Moisés Peñaloza, Cynthia Klitbo, Yahir y Flor Vigna. La producción prevé revelar un total de 13 integrantes antes del primer programa de la temporada.

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“Es un sueño y una gran oportunidad” le contó Masad a Wendy Guevara después de que fue confirmado para el reality show.

Las pistas sobre Masad Altamimi

Estas fueron las pistas sobre Masad Altamimi para LCDLFM (ig/masadaltamimi1)
Estas fueron las pistas sobre Masad Altamimi para LCDLFM (ig/masadaltamimi1)

El video promocional con las pistas del noveno habitante mostró una lámpara de Aladdin, una kufiya —la prenda tradicional árabe—, guantes de MMA, un paisaje desértico, joyas, un auto de lujo, helicópteros y fajos de billetes de 100 dólares en un maletín. También apareció una máquina de garras con un león de peluche, detalle que los seguidores más cercanos a Altamimi reconocieron de inmediato: el tiktoker recibió ese mismo tipo de peluche con la voz de su hijo en una ocasión que compartió ampliamente en redes sociales.

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La combinación de referencias a la cultura de Medio Oriente y al estilo de vida que Altamimi exhibe en TikTok hizo que la especulación en foros y canales de difusión apuntara a un solo nombre desde los primeros minutos.

Masas Altamimi fue acusado de violencia por Melissa Navarro

Masad Altamimi fue señalado por su ex como violento (ig/masadaltamimi1)
Masad Altamimi fue señalado por su ex como violento (ig/masadaltamimi1)

Masad Altamimi es originario de un país árabe y alcanzó popularidad en México tras mudarse para vivir con su entonces pareja mexicana, Melissa Navarro. Sus videos documentaron su adaptación a la cultura local —diferencias culturales, vida cotidiana, anécdotas personales— y le ganaron miles de seguidores en plataformas digitales.

La ruptura con Navarro derivó en una polémica que dividió opiniones en redes sociales. Navarro lo denunció públicamente por violencia física y psicológica, y relató cómo la situación “empezó como un juego” antes de terminar en denuncias formales. Altamimi respondió a las acusaciones, pero la controversia marcó su imagen en el entorno digital mexicano.

La cuarta temporada, con galas casi diarias

masad -México- 15 de julio
Masad fue el noveno confirmado de La Casa de los Famosos México (Jovani Pérez/Infobae)

Galilea Montijo conduce la cuarta edición del reality. Diego de Erice y Odalys Ramírez estarán en las galas semanales, mientras que Wendy Guevara y Ricardo Margaleff encabezan las pre y postgalas. Marie Claire Harp es la host digital.

El calendario de transmisiones contempla galas de eliminación los domingos a las 8:30 p.m. por Las Estrellas y VIX; galas semanales los lunes, martes, jueves y viernes a las 10 p.m. por Canal 5 y VIX; y galas de nominación los miércoles a las 10 p.m. La transmisión 24/7 estará disponible en la app de VIX.

La producción tiene previsto revelar al menos 13 participantes antes del estreno del 26 de julio, aunque en ediciones anteriores han sumado sorpresas durante la primera gala una vez que todos los concursantes ingresan a la casa.

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