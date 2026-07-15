Baja California acumula 573 detenciones coordinadas con EEUU en cuatro años

Las cifras de detenciones con ayuda de EEUU se suman a los 122 objetivos prioritarios detenidos en la entidad. Crédito: Gobierno de Baja California

El gobierno de Baja California acumuló 573 detenciones en coordinación con autoridades de Estados Unidos entre 2022 y el 14 de julio de 2026, según informó el secretario de Seguridad Ciudadana, el general Laureano Carrillo Rodríguez, durante la conferencia mañanera del estado encabezada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

La misma conferencia abrió con la defensa pública de la gobernadora, ante la difusión de audios en los que habría sostenido conversaciones comprometedoras con personas que se identificaron como intermediarios de autoridades estadounidenses.

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De las 573 detenciones coordinadas con agencias del país vecino, 266 correspondieron a Mexicali, 209 a Tijuana y 98 al resto de los municipios del estado.

Según los datos revelados, las agencias con las que el gobierno estatal mantuvo enlace fueron:

Consulado General de los Estados Unidos en Tijuana

Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)

Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos (USBP)

Patrulla de Caminos de California (CHP)

Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI)

Buró Federal de Investigaciones (FBI)

U.S. Marshals

Administración para el Control de Drogas (DEA)

Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF)

Alguacil del Condado de San Diego

Departamento de Policía de San Diego

Ningún acuerdo autorizó a agencias de Estados Unidos el operar en Baja California

El secretario Carrillo Rodríguez precisó que las reuniones con las once agencias acreditadas en el Consulado General de los Estados Unidos en Tijuana fueron periódicas y se enfocaron exclusivamente en el intercambio de información e inteligencia.

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“No tenemos ningún compromiso con ellos más que el intercambio de información a través de las diferentes mesas y mecanismos que tenemos”, sostuvo el funcionario.

Carrillo Rodríguez subrayó que ningún documento ni convenio autorizó a las agencias estadounidenses a operar directamente en territorio bajacaliforniano. Aclaró que ese tipo de coordinación binacional es práctica común en cualquier institución de seguridad, federal, estatal o municipal, con presencia en la frontera.

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Los datos fueron revelados este 15 de julio. REUTERS/Jorge Duenes

La gobernadora Marina del Pilar respaldó esa postura desde su intervención al inicio de la conferencia. “Por convicción yo voy a seguir trabajando en coordinación con las autoridades norteamericanas en el marco institucional”, sostuvo, y aclaró que ese intercambio nunca implicó la entrega de información reservada ni la operación de agentes extranjeros en territorio mexicano.

122 objetivos prioritarios detenidos, la mayoría vinculados al Cártel de Sinaloa

Otras de las cifras compartidas en la conferencia revelaron que las labores de inteligencia estatal permitieron la captura de 122 objetivos prioritarios entre noviembre de 2022 y julio de 2026.

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91 personas de las arrestadas pertenecerían al Cártel de Sinaloa, 22 al Cártel Jalisco Nueva Generación y 9 al Cártel Arellano Félix.

Las autoridades también aclararon que tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada el 25 de julio de 2024, la organización sinaloense se dividió en facción de Los Mayos y facción de Los Chapitos: de los objetivos capturados, 85 correspondieron a los Mayos y 6 a los Chapitos, cerrando así la cifra de 91.

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La gobernadora y la fiscal del estado en la conferencia de este 15 de julio. Crédito: Gobierno de Baja California

Por su parte, la fiscal general del estado María Elena Andrade Ramírez informó se han desarticulado 43 bandas dedicadas a la extorsión, con 95 detenidos, lo que posicionó a Baja California entre los tres estados con mejores resultados en ese rubro a nivel nacional.

Marina del Pilar negó haber entregado información reservada a autoridades extranjeras

Al inicio de la conferencia, antes de la presentación de resultados de seguridad, Marina del Pilar tomó la palabra para rechazar las acusaciones derivadas de los audios filtrados. La gobernadora sostuvo que jamás traicionó a México ni entregó información que comprometiera la seguridad nacional, y atribuyó la grabación a una operación orquestada por el exgobernador Jaime Bonilla Valdez.

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El anuncio viene luego de que se filtraran audios de la gobernadora de Baja California platicando con presuntos intermediarios extranjeros. Crédito: Gobierno de Baja California

Según su versión, Bonilla la contactó por WhatsApp en diciembre de 2025 para ofrecerle una reunión con personas que se presentaron como asesores o intermediarios de agencias estadounidenses, en el contexto de gestiones relacionadas con su visa para entrar a EEUU. La reunión se realizó el 15 de diciembre de 2025 en las oficinas de Tijuana. “Confié de buena fe, ingenuamente quizá, sí, por qué no decirlo”, admitió la gobernadora ante los medios de comunicación.

Del Pilar señaló que, al notar irregularidades en la conversación, remitió a los visitantes con un abogado que nunca fue contactado por ellos.