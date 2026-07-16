La deuda del Club América podría elevarse al inicio del Apertura 2026, según reportes

Emilio Azcárraga y Grupo Ollamani buscarían desprenderse de activos y limitar los fichajes a corto plazo con el fin de sostener el valor comercial de la franquicia y estabilizar las cuentas mundialistas. (Anayeli Tapia/Infobae)

En la Liga MX, los movimientos financieros del Club América han llamado la atención de su afición y del mercado en los últimos días.

A horas para el arranque del Apertura 2026, el club se encuentra en una posición donde cada decisión económica ha repercutido en la planeación deportiva y en la imagen institucional.

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El entorno azulcrema se ha tambaleado en las últimas horas ante la falta de refuerzos, inversiones y anuncios después de la Copa del Mundo. REUTERS/Henry Romero

En este contexto, las cifras asociadas a una deuda y las estrategias tomadas por la directiva para abordarla ponen en evidencia los retos que enfrenta una de las franquicias más reconocidas del país.

La remodelación del Coloso de Santa Úrsula aumenta la deuda azulcrema

De acuerdo con reportes de 365Scores la exigencia de modernizar el Estadio Azteca para el Mundial 2026 habría generado una serie de obligaciones financieras que han afectado directamente la operación del América.

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Desde 2025, el club absorbe una parte proporcional de la deuda de Grupo Ollamani por la remodelación.

Más de 2 mil 200 millones de pesos es la cifra total de la deuda reportada por Ollamani , según los últimos informes.

El déficit semestral del América supera los 169 millones de pesos , atribuido a las inversiones en infraestructura.

Por el momento, el flujo de recursos se destinaría principalmente a pagos bancarios e intereses relacionados con la obra.

La exigencia de modernizar el Estadio Azteca para el Mundial 2026 habría generado deudas millonarias para el América. REUTERS/Kai Pfaffenbach

De esta manera, la prioridad de la directiva sería cumplir con las obligaciones crediticias, lo que limitaría la posibilidad de realizar inversiones o movimientos fuera del proyecto de infraestructura.

La venta parcial del club y el Estadio Azteca busca aliviar la presión financiera

Para enfrentar la presión financiera actual, Emilio Azcárraga y Grupo Ollamani permitieron la entrada de General Atlantic como socio estratégico.

Se autorizó la venta del 49% de las acciones del América y del Estadio Azteca a General Atlantic , en una operación valuada en más de 200 millones de dólares .

La nueva estructura acccionaria mantiene el control mayoritario mexicano, con Azcárraga y Ollamani al frente del 51% .

La inversión de General Atlantic se destinó a la modernización del Estadio y a consolidar el proyecto deportivo.

Emilio Azcárraga y Grupo Ollamani autorizan la venta del 49% de las acciones del América y del Estadio Azteca a General Atlantic por más de 200 millones de dólares. REUTERS/Eloisa Sanchez

La alianza busca dotar de estabilidad financiera al club y al Coloso de Santa Úrsula ante los retos que conlleva una Copa del Mundo.

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Fichajes detenidos y reglas de austeridad

La política de transferencias y la gestión operativa del club están marcadas por la necesidad de darle prioridad a las finanzas y cumplir los compromisos derivados de la deuda.

Fuentes internas atribuyen la falta de refuerzos en el Apertura 2026 a la carga financiera generada por la remodelación del estadio.

El club habría intentado obtener liquidez a través de la venta de jugadores, pero los gastos adquiridos en el Mundial 2026 han limitado el éxito de esta estrategia.

Se contemplarían ajustes internos y la posible venta de activos, como el histórico complejo de Coapa, para mejorar el flujo financiero.

Las Águilas se desprendieron de piezas clave en la plantilla como Jonathan Dos Santos y, a horas del arranque del torneo Apertura 2026, no han anunciado refuerzos. (X/ @ClubAmerica)

Así, el objetivo inmediato de la directiva sería estabilizar las cuentas y sostener el valor comercial del club, antes de contemplar nuevas inversiones deportivas de alto impacto.

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