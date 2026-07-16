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Turismo en México a la baja durante el Mundial 2026, no se alcanzó la meta de cinco millones de visitantes

Las estimaciones de las autoridades mexicanas apuntaban a la llegada de más de cinco millones de turistas durante el Mundial, pero esa cifra no estuvo ni cerca de cumplirse

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A México no llegaron los 5.5 millones de turistas durante el Mundial 2026. Crédito: Luke Hales/Getty Images
En México, las cifras de turistas no cumplieron las expectativas durante el Mundial 2026. Crédito: Luke Hales/Getty Images

Desde 2024, en México, autoridades, organismos y representantes del Mundial 2026 estimaron que nuestro país recibiría más de 5.5 millones de visitantes durante el torneo, lo que fue considerado una “oportunidad histórica” para el turismo nacional. Sin embargo, la realidad muestra “otros datos”.

Cifras preliminares presentadas por el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y el Centro de Investigación Avanza en Turismo Sostenible (STARC Anáhuac Cancún) revelan que México recibió cerca de 175 mil turistas internacionales adicionales por el torneo.

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En una entrevista con Bloomberg, Antonio Cosío, presidente de la CNET, detalló que durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 arribaron 850 mil turistas en total, una cifra que se queda muy debajo de las cifras estimadas por las autoridades.

“Habría que preguntárselo al gobierno de dónde sacaron esos datos”, comentó Cosío al cuestionar las proyecciones oficiales. Además, consideró que los números anunciados fueron “demasiado altos”.

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Ni el Mundial 2026 en México atrajo más turistas que en 2025

Cifras del Inegi, difundidas por la Secretaría de Turismo en febrero pasado y retomadas por Forbes, revelaron que México recibió 47.78 millones de turistas internacionales durante 2025, un crecimiento anual de 6.1 por ciento, con ingresos superiores a 31 mil 700 millones de dólares.

Aquella ocasión, Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, afirmó que el país llegaría a la justa mundialista con un “sector fortalecido” y proyectó que “2026 sería un año mejor”, impulsado por el torneo y por la expectativa de recibir más de 5.5 millones de visitantes.

Sin embargo, luego de que México concluyó como sede de la Copa Mundial en Norteamérica, los balances muestran que ese incremento extraordinario nunca se registró en el sector turístico.

Visitantes en un bar de la CDMX ven el juego entre Colombia y Uzbekistán. Crédito: Camila Ayala / Cuartoscuro
Turistas en un bar de la CDMX ven el juego entre Colombia y Uzbekistán. Crédito: Camila Ayala / Cuartoscuro

Ocupación hotelera bajó respecto a 2025

El análisis de CNET y STARC Anáhuac reportó que la ocupación hotelera bajó en junio de 2026 en las tres sedes mexicanas del Mundial, en comparación con el mismo mes de un año antes.

En la Ciudad de México, la ocupación preliminar fue de 56.5 por ciento, dos puntos porcentuales menos. En Guadalajara se ubicó en 56 por ciento, con una reducción de siete puntos.

Mientras que en Monterrey, el reporte estimó una ocupación de 53.5 por ciento, lo que representó una caída de 5.8 puntos porcentuales frente a junio del año previo.

Los hoteles registraron menor ocupación porque viajeros de negocios pospusieron visitas ante la expectativa de congestionamientos y afectaciones por los partidos, según la explicación del sector.

Aun con esa baja, el sector compensa parte del hueco con un aumento en la tarifa por noche: los precios subieron entre 39 por ciento y 47 por ciento, de acuerdo con la ciudad.

Turistas durante el Fan Fest de la Copa del Mundo en la Ciudad de México. Crédito: Omar Flores / El Sol de México.
Turistas durante el Fan Fest de la Copa del Mundo en la Ciudad de México. Crédito: Omar Flores / El Sol de México.

Expertos advirtieron sobre esta caída en el turismo durante la Copa del Mundo

Pese a las altas expectativas, las cifras no tomaron por sorpresa a todos, ya que antes del inicio del torneo, el especialista Francisco Madrid cuestionó públicamente las proyecciones de 5.5 millones de visitantes adicionales.

Su razonamiento también consideró que la capacidad área hacía casi imposible alcanzar ese volumen de visitantes e insistió en que la oferta adicional de asientos internacionales estaba muy lejos de respaldar esa proyección.

Aunque las proyecciones turísticas no cumplieron con las expectativas, tanto para Madrid como para STARC, el mayor legado del Mundial podría ser la enorme exposición internacional que obtuvo México como destino turístico tras varios años de una inversión federal limitada en promoción del país.

Las proyecciones del gobierno de Claudia Sheinbaum también contrastaron con lo ocurrido durante el Mundial de Brasil 2014, pues pese a que la justa solo se disputó en ese país y duró un mes, la cifra de turistas nunca rebasó los cinco millones de visitantes.

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