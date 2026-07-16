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Estos son los estados que superan el promedio de las personas más felices en México

El datos de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado fueron retomados por el Informe Mundial de la Felicidad, y destacados por la presidenta Claudia Sheinbaum

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Estos son los estados que superan el promedio de las personas más felices en México.
Estos son los estados que superan el promedio de las personas más felices en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México hay una encuesta que mide el el grado de felicidad de las personas en distintos rubros. La Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) tomó mayor relevancia este 15 de julio, al haber sido destacada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El estudio referido mide la satisfacción con la vida, el balance afectivo y el sentido de vida, teniendo sus inicios en 2013, pero formalizando el primer levantamiento de encuestas en 2021, por lo que la versión publicada el día de ayer, 14 de julio, se basa en los datos recogidos el año pasado, siendo el segundo informe que se emite.

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La edición más reciente de la encuesta identificó al estado con el promedio más alto de satisfacción con la vida, considerándolo el estado “más feliz” de México, además, agrega datos que permiten visualizar la diferencia de percepción en este ámbito entre mujeres y hombres.

Estos son los estados “más felices” en México

La medición parte de una escala de 0 a 10: el valor mínimo refleja nula satisfacción vital y el máximo, satisfacción plena. Con esos parámetros, el INEGI determinó que Coahuila obtuvo el promedio estatal más alto del país, 8.85, por encima del 8.62 que registró la media nacional.

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El listado preciso posiciona a cinco estados:

  • Coahuila: 8.85
  • Tamaulipas: 8.79 
  • Durango: 8.78
  • Sinaloa: 8.77
  • Baja California Sur: 8.77

Sin embargo, el documento también enlista a las entidades con el promedio más bajo de satisfacción: Oaxaca (8.32), Tabasco (8.37), Michoacán (8.48), Guerrero (8.51) y Zacatecas (8.51).

Estos son los estados “más felices” en México. (Inegi)
Estos son los estados “más felices” en México. (Inegi)

Entidades donde las mujeres y los hombres son más felices

El estudio que se realizó en las 32 entidades del país precisa la diferencia de la “satisfacción con la vida actual” entre sexos. Por un lado, las mujeres presentan mayor satisfacción en estados como: Baja California Sur (8.81), Sonora (8.77) y Tamaulipas (8.77).

Por otro lado, los hombres son más felices en Coahuila (8.95), Durango (8.88) y Campeche (8.83).

Tanto las mujeres como los hombres sienten menos satisfacción en Oaxaca, Tabasco, Michoacán y Zacatecas.

Otros datos que también midió la encuesta

Otros datos que también engloba la ENBIARE muestran una relación directa entre soledad, economía y bienestar subjetivo:

  • Entre quienes nunca se sintieron solos en el último mes, 70.4% reportó estar totalmente satisfecho con la vida. El porcentaje cae a 47.3% entre quienes experimentaron soledad pocas o algunas veces, y se desploma a 36.7% entre quienes la vivieron la mayor parte o todo el tiempo.
  • La situación económica sigue un patrón similar. De las personas con dificultad o mucha dificultad para cubrir sus gastos habituales, 44.1% se declaró totalmente satisfecha con la vida, 36.8 % moderadamente satisfecha, 14.2 % poco satisfecha y 4.8 % nada satisfecha. En contraste, entre quienes cubren sus gastos con facilidad o mucha facilidad, 71.0 % alcanza el nivel de total satisfacción.
  • La brecha entre hombres y mujeres es mínima. Entre quienes reportaron total satisfacción con la vida y facilidad para cubrir gastos, 70.6% fueron mujeres y 71.5% hombres. Para quienes enfrentaron dificultades económicas, el porcentaje de satisfacción plena fue de 44.2 % en mujeres y 44.0 % en hombres.
(Presidencia)

Según el Informe Mundial de Felicidad de la ONU la población en México “es la más feliz del mundo”, con datos respaldados por la encuesta del Inegi, posicionando al país en el lugar número 12.

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