México

Alfonso Obregón, voz de Shrek, vuelve a ser denunciado formalmente por abuso sexual

Brenda Rivero decidió llevar su acusación al terreno legal

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La joven asegura que tenía 16 años cuando la voz de Shrek intentó tener una relación con ella.

Brenda Rivero, hija de los actores de doblaje Javier Rivero y Carla Padrón, presentó una denuncia formal ante las autoridades contra Alfonso Obregón, la voz de Shrek en México, por presunto abuso sexual, según informó Milenio.

Los hechos habrían ocurrido cuando Rivero tenía 16 años y Alfonso Obregón rondaba los 50. El testimonio se suma a una cadena de señalamientos que acompaña al actor desde 2024. Te contamos lo que la actriz contó al respecto en un video que subió a sus redes sociales.

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Brenda Rivero conocía a Obregón desde niña: era amigo de sus padres en el doblaje

Alfonso Obregón, nuevamente acusado de abuso sexual.
Alfonso Obregón, nuevamente acusado de abuso sexual.

El primer contacto entre ambos no fue casual. Alfonso Obregón frecuentaba el círculo profesional de los padres de Rivero en el medio del doblaje, por lo que ella lo conocía de tiempo atrás. El reencuentro que describe como el inicio del presunto abuso habría ocurrido en una expo de convenciones en Cancún, cuando ella atravesaba una etapa de baja autoestima tras una ruptura con su padre.

Según su testimonio, Obregón le dijo ese primer día que no podía más, que “le gustaba mucho”, y la llevó a un rincón cerca del estacionamiento donde la besó sin que ella lo buscara. Sus palabras para describir ese momento son precisas: “Me sentía incómoda, rara, no me sentía bien. Pero sus elogios de ‘eres muy madura para tu edad’ me elevaban”.

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Tocamientos frente a su madre y mensajes por Messenger

Alfonso Obregón
No es la primera vez que Alfonso Obregón enfrenta acusaciones legales por presunto abuso sexual (Foto: FJGCDMX)

Durante los días siguientes en la expo, Rivero asegura que Obregón le robaba besos cuando nadie miraba y le tocaba la pierna por debajo de la mesa, incluso con su madre sentada junto a ellos. Al terminar el evento, el actor se habría presentado en casa de los abuelos de Rivero con la intención de llevársela a otra expo en Cancún. Los abuelos se habrían negado..

Días después, ya de regreso en Mérida, Obregón la habría buscado por Messenger. “Me empezó a hablar de cosas muy fuertes, de tono asqueroso. Era una menor de edad. Me asusté y lo bloqueé”, relató Rivero. El actor habría llamado entonces a la madre de la joven, y fue así como ella se enteró de todo. “Alfonso se delató”, asegura.

En una expo posterior en Cancún, Obregón se habría presentado acompañado de otra mujer, a quien presentó como su novia. Esa misma noche le habría reclamado a Brenda Rivero que lo había ignorado y le habría ofrecido dejar a esa mujer si ella accedía a estar con él.

Años de terapia para identificar lo vivido como abuso

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Alfonso Obregón, actor de doblaje. (Instagram)

Rivero aseguró que durante años no reconoció los hechos como abuso. El medio del doblaje, dice, normalizaba que Obregón anduviera con jovencitas. Ella misma llegó a trabajar en un evento para recaudar fondos a favor del actor tras su detención en agosto de 2024. Fue una psicóloga quien se lo señaló sin rodeos: “Lo que tú viviste es un abuso”.

En un encuentro reciente, Obregón le preguntó a Rivero por qué no habían tenido relaciones sexuales cuando eran más jóvenes. Al ser confrontado, respondió que no sabía que ella era menor de edad. “Cínico. Él sabía perfectamente”, afirma Rivero.

Desde que comenzó a hablar, le han llegado testimonios de otras jóvenes que habrían vivido situaciones similares con el actor, incluyendo casos de tocamientos en clases. Rivero menciona a Katy Zavala como la primera en alzar la voz públicamente: fue la denuncia de Zavala la que llevó a Obregón al Reclusorio Preventivo Varonil Norte en agosto de 2024, donde permaneció alrededor de una semana y media antes de ser liberado por falta de pruebas.

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