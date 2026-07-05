¿La tinga ayuda a ganar músculo? Esto dicen los expertos en nutrición y deporte

La tinga puede integrarse a la dieta de personas activas por su aporte de proteína, hierro y vitamina B12. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de tinga, pollo y res se asocia con quienes buscan mejorar su recuperación tras el ejercicio y aumentar su masa muscular.

La inclusión regular de este platillo tradicional, elaborado con ingredientes frescos, puede facilitar el cumplimiento de los requerimientos proteicos diarios, según nutricionistas deportivos consultados.

Un análisis nutricional promedio indica que una porción de tinga de pollo, correspondiente a una taza de 235 gramos, contiene 29 gramos de proteína.

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Esta cantidad equivale a aproximadamente la quinta parte del requerimiento diario de proteína para una persona de 70 kilogramos, de acuerdo con estimaciones de especialistas en nutrición deportiva y cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

La tinga preparada con pechuga de pollo o carne de res magra aporta proteína de alto valor biológico, micronutrientes como hierro hemo, zinc y vitamina B12, y compuestos bioactivos procedentes de sus ingredientes vegetales.

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Según publicaciones académicas y reportes institucionales, estos elementos pueden contribuir a la recuperación y el desarrollo muscular en personas físicamente activas.

La tinga preparada con ingredientes frescos aporta proteína eficiente y micronutrientes clave

Especialistas de instituciones como la Cleveland Clinic y la Universidad de Pepperdine habrían señalado que el crecimiento muscular depende de la combinación de entrenamiento, descanso y un esquema alimentario que incluya suficiente proteína y calorías.

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La recomendación estándar para quienes entrenan fuerza es consumir entre 1,6 y 2,2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día.

La pechuga de pollo empleada en la tinga contiene aminoácidos esenciales, como leucina, isoleucina y valina.

La leucina participa en la activación de la vía mTOR, relacionada con la síntesis de nuevas fibras musculares.

Las variantes de tinga con carne de res magra pueden aportar entre 26 y 35 gramos de proteína por cada 100 gramos cocidos, junto con creatina, hierro y vitamina B12.

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El tomate, la cebolla y el chile chipotle de la salsa de tinga aportan licopeno, quercetina y capsaicina.

Diversos estudios sugieren que estos compuestos pueden funcionar como antioxidantes y antiinflamatorios naturales, ayudando a contrarrestar el estrés oxidativo vinculado al ejercicio intenso, según especialistas en fisiología del ejercicio.

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El aporte calórico de la tinga de pollo ronda las 294 kilocalorías por porción.

Más del 40% de estas calorías provienen de la proteína, lo que convierte a este platillo en una opción eficiente para quienes buscan incrementar masa muscular sin consumir excesivas grasas o carbohidratos.

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Consumir tinga elaborada con pollo o res magra ayuda a cubrir las necesidades diarias de proteína y otros nutrientes esenciales, facilitando la recuperación y el crecimiento muscular en planes de alimentación deportiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tinga puede favorecer la recuperación muscular al combinarse con carbohidratos complejos

Nutricionistas deportivos destacan que el consumo de tinga acompañado de arroz integral o quinoa puede potenciar la entrada de aminoácidos al músculo durante la llamada ventana anabólica posterior al entrenamiento.

En ese periodo, el tejido muscular muestra mayor receptividad a los nutrientes, lo que facilita la reparación y el crecimiento.

La inclusión de platillos tradicionales como la tinga en la dieta facilita la adherencia al plan alimentario, un factor que influye en la constancia del entrenamiento.

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Expertos en nutrición deportiva señalan que la monotonía alimentaria suele provocar abandono, lo que obstaculiza los objetivos físicos.

La preparación casera de la tinga reduce riesgos asociados a sodio y aditivos industriales

La tinga elaborada en casa, con ingredientes frescos, es preferible para deportistas y personas activas.

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y la Cleveland Clinic, las versiones industriales o de comida rápida pueden contener niveles elevados de sodio y aditivos como el TBHQ, asociados a alteraciones en la presión arterial y el balance hormonal.

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Especialistas en toxicología recomiendan evitar recalentar la tinga en recipientes plásticos, ya que el calor puede liberar sustancias químicas que alteran la absorción de nutrientes y la función hormonal.

Los envases de vidrio o cerámica se consideran la mejor alternativa. Preparar la salsa de chipotle de forma artesanal, hidratando los chiles secos y empleando tomate fresco, ayuda a reducir el consumo de sodio y aditivos.

Nutricionistas deportivos sugieren acompañar la tinga con tostadas horneadas en vez de fritas y sustituir cremas industriales por queso fresco, para añadir proteína y probióticos.

La tinga elaborada en casa, con ingredientes frescos, es preferible para deportistas y personas activas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tinga es una alternativa eficiente para quienes buscan incrementar masa muscular

Especialistas consultados y reportes de la FDA, los CDC y la Universidad de Pepperdine coinciden en que la tinga preparada con pechuga de pollo o carne de res magra, salsa de ingredientes frescos y acompañamientos adecuados puede facilitar el incremento de masa muscular.

Su perfil proteico, el aporte de micronutrientes y los compuestos antioxidantes de sus ingredientes vegetales la posicionan como una opción eficiente y adecuada al contexto mexicano para personas activas.