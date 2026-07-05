México

Vinculan a proceso a tres hombres por el homicidio de dos albañiles en Iztapalapa: habrían quemado los cuerpos para ocultar el crimen

La Policía de Investigación capturó al primer imputado en la misma alcaldía; los otros dos fueron localizados en Ixtapaluca

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La Policía de Investigación capturó al primer imputado en la misma alcaldía; los otros dos fueron localizados en Ixtapaluca con apoyo de la fiscalía del Estado de México. Crédito: Fiscalía CDMX
La Policía de Investigación capturó al primer imputado en la misma alcaldía; los otros dos fueron localizados en Ixtapaluca con apoyo de la fiscalía del Estado de México. Crédito: Fiscalía CDMX

Tres personas fueron vinculadas a proceso por el doble homicidio de dos albañiles en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México por un crimen cometido en diciembre de 2025 y motivado por una disputa derivada de una deuda por trabajos de construcción. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informó que los imputados, identificados como Bonifacio “N”, Yani “N” y Erik “N”, habrían atraído a las víctimas con engaños a una zona despoblada, las mataron e incendiaron sus cuerpos para borrar rastros del crimen.

La Fiscalía CDMX obtuvo la vinculación a proceso de los tres imputados tras una investigación que se extendió por más de seis meses e implicó la coordinación con autoridades del Estado de México. Los tres enfrentan cargos como probables coautores materiales del delito de homicidio calificado y permanecen bajo prisión preventiva.

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El crimen en el Cerro Xaltepec

El 18 de diciembre de 2025, las dos víctimas fueron llevadas con engaños a una zona despoblada del Cerro Xaltepec, en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, alcaldía Iztapalapa. Según las indagatorias, el crimen habría sido cometido por una disputa debido a una deuda relacionada con trabajos de albañilería que las víctimas realizaron para los ahora imputados.

Cerro Xaltepec, en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, alcaldía Iztapalapa. Crédito: RRSS
Cerro Xaltepec, en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, alcaldía Iztapalapa. Crédito: RRSS

En ese lugar, una de las víctimas fue privada de la vida mediante disparos de arma de fuego. La otra sufrió lesiones que le provocaron un traumatismo del que derivó su muerte. Tras los hechos, los probables responsables incendiaron ambos cuerpos en un intento por ocultar el crimen y huyeron del sitio.

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Los restos fueron hallados el 25 de diciembre de 2025, siete días después del homicidio, en la misma zona del Cerro Xaltepec, por lo que el hallazgo dio origen formal a la investigación.

La investigación que identificó a los imputados

A partir del descubrimiento de los cuerpos, la Fiscalía CDMX desplegó diversas diligencias: entrevistas a testigos, análisis de indicios en la escena, revisión de videograbaciones de cámaras públicas y privadas, y otras acciones de campo.

Mural de corcho con fotos de casas, cuchillo, guantes, bufanda, zapatillas, camiseta, portátil, cintas, hilos rojos, ADN y huellas digitales.
la Fiscalía CDMX desplegó diversas diligencias: entrevistas a testigos, análisis de indicios en la escena, revisión de videograbaciones de cámaras públicas y privadas, y otras acciones de campo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esas pesquisas permitieron identificar a Bonifacio “N”, Yani “N” y Erik “N” como probables participantes en los hechos. Con esos elementos, la Fiscalía CDMX obtuvo ante la autoridad judicial las órdenes de aprehensión correspondientes para los tres.

La captura de Bonifacio “N” en Iztapalapa

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron a Bonifacio “N” en la colonia San José Buenavista, dentro de la propia alcaldía Iztapalapa, y lo aprehendieron el 9 de junio de 2026.

El 15 de junio, un juez de control lo vinculó a proceso como probable coautor material del doble homicidio. La autoridad judicial le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Coordinación con el Estado de México para capturar a los otros dos imputados

Con Bonifacio “N” ya procesado, la investigación continuó para localizar a Yani “N” y Erik “N”. Trabajos de campo y seguimiento desarrollados por agentes de la PDI permitieron establecer que ambos podrían encontrarse en el Estado de México.

La Fiscalía CDMX solicitó entonces la colaboración de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Como resultado de esa coordinación interinstitucional, Yani “N” y Erik “N” fueron localizados y aprehendidos el 1 de julio de 2026 en el municipio de Ixtapaluca.

Dos días después, el 3 de julio, durante la audiencia ante el juez de control, el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba recabados a lo largo de la investigación. Con base en esos elementos, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a ambos imputados como probables coautores materiales del delito de homicidio calificado.

Al igual que Bonifacio “N”, Yani “N” y Erik “N” recibieron la medida cautelar de prisión preventiva. El plazo fijado para el cierre de la investigación complementaria es también de dos meses.

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