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Fan Fest del Zócalo se llena previo al México vs Inglaterra: cierran accesos por aforo completo

Miles de aficionados desbordaron la Plaza de la Constitución horas antes del encuentro mundialista. La SSC pidió acudir a sedes alternas debido al lleno total y mantiene un operativo de seguridad en distintos puntos de la capital

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Miles de personas en el Zócalo de México con camisetas de fútbol, mirando una pantalla gigante con un partido. La Catedral Metropolitana y puestos de comida son visibles.
El Zócalo capitalino registró lleno total ante la alta afluencia de aficionados que siguieron el partido México vs Inglaterra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

iles de aficionados nacionales y extranjeros abarrotaron el Zócalo capitalino para seguir el partido entre México e Inglaterra en la Copa Mundial 2026.

Ante la máxima capacidad de la Plaza de la Constitución, las autoridades restringieron el acceso y recomendaron acudir a otras sedes habilitadas en distintos puntos de la Ciudad de México.

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Fan Fest del Zócalo alcanza lleno total antes del México vs Inglaterra

La expectativa por el partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra provocó una asistencia masiva al FIFA Fan Festival instalado en el Zócalo de la Ciudad de México.

Desde horas antes del inicio del encuentro, la Plaza de la Constitución alcanzó su capacidad máxima, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) determinó cerrar los accesos como medida preventiva para proteger a los asistentes.

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Las autoridades capitalinas restringieron el acceso al Zócalo tras alcanzar su máxima capacidad por el Fan Fest mundialista.
Las autoridades capitalinas restringieron el acceso al Zócalo tras alcanzar su máxima capacidad por el Fan Fest mundialista.

Las autoridades informaron que ya no era posible ingresar al recinto y exhortaron a quienes aún se dirigían al Centro Histórico a optar por otras sedes de transmisión gratuitas para evitar aglomeraciones y riesgos.

SSC recomienda sedes alternas para seguir el partido

Ante la alta concentración de personas, el Gobierno capitalino recordó que existen decenas de pantallas gigantes distribuidas en diferentes puntos de la ciudad para que los aficionados puedan disfrutar del encuentro.

Entre las principales alternativas destacan:

Pantallas instaladas en calles del Centro Histórico.

  • Corredor de transmisión sobre Paseo de la Reforma.
  • Monumento a la Revolución.
  • Festivales Futboleros distribuidos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
  • Más de 60 pantallas gigantes instaladas en distintos espacios públicos.
SSC recomienda sedes alternas para seguir el partido ante saturación en el Zócalo. Crédito: Gobierno de la CDMX
SSC recomienda sedes alternas para seguir el partido ante saturación en el Zócalo. Crédito: Gobierno de la CDMX

Las autoridades pidieron a la ciudadanía trasladarse a estos puntos en caso de encontrar saturadas las zonas cercanas al Zócalo o al Ángel de la Independencia.

Operativo de seguridad se refuerza por tierra y aire

La SSC desplegó un operativo especial para supervisar la llegada de miles de personas que acudieron a seguir el encuentro mundialista.

Además de elementos en tierra y filtros preventivos, el agrupamiento Cóndores realizó sobrevuelos constantes sobre Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia y otras zonas de alta concentración para monitorear el desarrollo de la jornada.

El objetivo del dispositivo es mantener el orden, facilitar la movilidad y responder de manera inmediata ante cualquier eventualidad durante las actividades relacionadas con el Mundial.

Refuerzan operativo de seguridad por tierra y aire durante jornada mundialista.
Refuerzan operativo de seguridad por tierra y aire durante jornada mundialista.

Lluvia complica la jornada, pero no frena el ambiente mundialista

La intensa lluvia registrada durante la tarde también marcó la actividad en el Fan Fest. Debido a la presencia de tormenta eléctrica, la transmisión del partido entre Brasil y Noruega fue suspendida temporalmente por motivos de seguridad cuando el encuentro ya se encontraba en la segunda mitad.

La interrupción generó inconformidad entre algunos asistentes, quienes expresaron su molestia con rechiflas y trompetas mientras esperaban la reanudación de la transmisión.

Sin embargo, la mayoría permaneció en el lugar resguardándose bajo los portales, edificios históricos o utilizando impermeables y paraguas para continuar disfrutando del ambiente futbolero.

Dos futbolistas en uniformes de México e Inglaterra corren en un campo de fútbol con lodo y charcos bajo la lluvia. Se ven banderas y un trofeo.
Lluvia complica la jornada, pero no frena el ambiente mundialista en la CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Afición responde con entusiasmo al llamado mundialista

Además del Zócalo, el Gobierno de la Ciudad de México reportó una importante concentración de personas en el Ángel de la Independencia y otros espacios habilitados para seguir el partido entre México e Inglaterra, reflejando el entusiasmo que ha generado la participación de la Selección Nacional en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las medidas de seguridad, atender las indicaciones del personal de protección y utilizar las sedes alternas disponibles para evitar aglomeraciones.

Con miles de personas reunidas en distintos puntos de la capital, la ciudad vive una de las jornadas de mayor convocatoria del torneo, mientras la afición espera acompañar a México en su búsqueda por avanzar a la siguiente fase del Mundial.

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