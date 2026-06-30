México

Cuántos minutos de ejercicio en casa necesitas para ver resultados en dos semanas

Realizar ejercicio constante durante solo dos semanas en casa es suficiente para que el cuerpo inicie cambios fisiológicos comprobables

Guardar
Google icon
Una mujer en ropa deportiva se mira en un espejo. El espejo tiene un marco adornado. Se ven colchonetas de ejercicio y mancuernas.
Acumular minutos de movimiento diario, sin importar el tipo ni el espacio, inicia adaptaciones fisiológicas que elevan el bienestar y previenen enfermedades crónicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con organismos internacionales de salud como la OMS, los CDC y la Mayo Clinic, dos semanas de ejercicio regular bastan para que el cuerpo humano comience una transformación fisiológica medible.

Acumular 150 minutos de actividad física semanal, incluso en bloques breves y en casa, desencadena cambios medibles que mejoran la salud física y mental.

Según la Organización Mundial de la Salud, cualquier cantidad de movimiento suma: no es obligatorio realizar sesiones largas e ininterrumpidas. Los beneficios aparecen al acumular minutos, aunque sean fragmentos cortos.

PUBLICIDAD

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos confirman que dividir el ejercicio en 22 minutos diarios durante siete días también cumple la meta semanal. Esto facilita la adherencia en el hogar, sin la necesidad de equipo especial.

La Mayo Clinic respalda que las adaptaciones fisiológicas pueden observarse en solo 14 días.

Acumular minutos de actividad física no solo favorece la salud cardiovascular. Según la OMS, dos sesiones semanales de ejercicios de fuerza que incluyan todos los grupos musculares son suficientes para mantener la masa muscular y la funcionalidad.

PUBLICIDAD

El cuerpo responde en 14 días

Después de 14 días de ejercicio regular, el cuerpo humano presenta una expansión del volumen sanguíneo y una reducción de la frecuencia cardíaca en reposo.

El entrenamiento aeróbico incrementa la eficiencia del corazón y mejora la capacidad de transportar oxígeno.

Esto se traduce en menos fatiga en las actividades diarias y una sensación de mayor energía. La Mayo Clinic señala que los efectos pueden medirse en sangre y reflejarse en una mayor vitalidad.

Durante las primeras dos semanas, se incrementa la sensibilidad a la insulina y la eficiencia metabólica. El ejercicio estimula la biogénesis mitocondrial y optimiza el uso de glucosa y ácidos grasos.

Estos cambios favorecen el control glucémico y la prevención de enfermedades crónicas, como la diabetes tipo dos. Los CDC subrayan que estas mejoras pueden observarse incluso con rutinas realizadas en el hogar.

El aumento de fuerza al principio no se debe al crecimiento muscular visible, sino a una mejor coordinación neuromuscular.

El sistema nervioso aprende a reclutar más fibras musculares, lo que permite realizar más repeticiones o levantar más peso aun sin notar cambios en el espejo.

Un estudio determina que el entrenamiento aeróbico es más peligroso para el corazón que el de fuerza
El entrenamiento aeróbico incrementa la eficiencia del corazón y mejora la capacidad de transportar oxígeno. (Canva)

Dos semanas de inactividad revierten beneficios

La literatura médica, citada por OMS y CDC, documenta que dos semanas de inactividad física pueden revertir rápidamente las mejoras obtenidas.

Aumenta la grasa corporal, disminuye la masa muscular y aparecen alteraciones en la presión arterial y la sensibilidad a la insulina.

En adultos mayores, este deterioro persiste incluso tras retomar la rutina, lo que enfatiza la importancia de la constancia.

Microentrenamientos y acumulación flexible

Uno de los avances más relevantes en la prescripción de actividad física es la aceptación de los microentrenamientos.

Tanto la OMS como los CDC y la Mayo Clinic sostienen que bloques de 10 a 15 minutos, distribuidos a lo largo del día, pueden ser tan eficaces como una sesión continua más larga.

Esta flexibilidad permite adaptar el ejercicio a cualquier agenda y superar las barreras de tiempo o espacio en casa.

Realizar actividad física breve antes o después de las comidas ayuda a controlar la glucosa sanguínea, en especial para personas con riesgo metabólico.

Caminatas cortas, calistenia o circuitos con el propio peso cubren los requisitos de intensidad y volumen recomendados.

Ilustración de una persona corriendo, pesas, calendario con marcas, reloj, cronómetro y gráficos. Infografía con texto sobre rutinas de ejercicio para resultados rápidos. Fuente: Infobae.
Rutinas de ejercicio semanales y estrategias para observar cambios físicos en catorce días, según las recomendaciones de instituciones de salud internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rutina semanal práctica y efectos inmediatos

Para alcanzar los 150 minutos semanales sugeridos, una rutina doméstica puede estructurarse en cinco sesiones de 30 minutos de actividad aeróbica moderada, como caminar rápido, bailar o subir escaleras.

Dos días a la semana se recomienda trabajar la fuerza con ejercicios como sentadillas, flexiones y planchas durante 20 a 30 minutos.

Complementar con micro-pausas activas de 5 a 10 minutos varias veces al día ayuda a mitigar el sedentarismo.

En dos semanas, la persona experimenta mayor energía, mejor calidad de sueño y menos dolor muscular inicial.

Se atenúan los síntomas de ansiedad y mejora el ánimo gracias a la liberación de endorfinas y otros neurotransmisores estimulados por el ejercicio.

El bienestar subjetivo, junto con mejoras en presión arterial, control glucémico y capacidad cardiorrespiratoria, confirma que el esfuerzo realizado en casa tiene un efecto real y cuantificable desde los primeros 14 días.

Temas Relacionados

EjercicioEjercicio AerobicoEntrenamiento De FuerzaCambio FisicoRutina De Ejerciciomexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México vs Ecuador EN VIVO: sigue minuto a minuto el duelo por el pase a octavos de final del Mundial 2026

Javier Aguirre buscará aprovechar la localía en el Estadio Ciudad de México para competir ante “La Tricolor” que también mantiene un paso perfecto en la fase de grupos

México vs Ecuador EN VIVO: sigue minuto a minuto el duelo por el pase a octavos de final del Mundial 2026

Anuncian nueva venta de “tarjetas del Mundial”: a partir de cuándo y cuántas habrá disponibles

En la reventa se han visto precios de venta de hasta 2 mil pesos

Anuncian nueva venta de “tarjetas del Mundial”: a partir de cuándo y cuántas habrá disponibles

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de junio: EEUU sanciona a 2 mexicanos y 9 empresas por huachicol fiscal vinculado al CJNG

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país de este domingo con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de junio: EEUU sanciona a 2 mexicanos y 9 empresas por huachicol fiscal vinculado al CJNG

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y si sí? Miles de aficionados se reúnen en el Ángel de la Independencia horas antes del partido

Los fanáticos viven el torneo como una celebración y acompañan a la Selección Mexicana en su búsqueda del pase a la siguiente ronda del Mundial 2026

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y si sí? Miles de aficionados se reúnen en el Ángel de la Independencia horas antes del partido

Esta era la zona de operación de “Los Sierra”, el grupo que extorsionaba mezcaleros y madereros en Michoacán

Actores políticos que habrían facilitado, colaborado o filtrado información al grupo criminal están en la mira de la Fiscalía de Michoacán tras la detención de los dos líderes

Esta era la zona de operación de “Los Sierra”, el grupo que extorsionaba mezcaleros y madereros en Michoacán
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de junio: EEUU sanciona a 2 mexicanos y 9 empresas por huachicol fiscal vinculado al CJNG

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de junio: EEUU sanciona a 2 mexicanos y 9 empresas por huachicol fiscal vinculado al CJNG

Esta era la zona de operación de “Los Sierra”, el grupo que extorsionaba mezcaleros y madereros en Michoacán

Cómo el CJNG convirtió la evasión fiscal en su mayor negocio fuera del narcotráfico

Colectivos denuncian desplazamiento de más de 200 personas por violencia en Apatzingán

Hallan fosa clandestina en Sinaloa: las dos víctimas eran originarias de Querétaro y estaban desaparecidos desde 2025

ENTRETENIMIENTO

Guillermo del Toro se convierte en parte de la Junta Directiva del Museo de la Academia de Hollywood

Guillermo del Toro se convierte en parte de la Junta Directiva del Museo de la Academia de Hollywood

¿Quién es Colibrí Jiménez, la mujer que conquistó a Gabriel Soto y ahora es su nueva novia?

¿Lo volvió a hacer? Gabriel Soto presume a su nueva novia Colibrí Jiménez, mientras su ex sospecha infidelidad con ella

Peso Pluma tiene encontronazo con influencer ecuatoriana que asegura perderá la Selección Mexicana

Mar Contreras responde por qué fue eliminada del promo La Casa de los Famosos México y le contesta a Elaine Haro

DEPORTES

México vs Ecuador EN VIVO: sigue minuto a minuto el duelo por el pase a octavos de final del Mundial 2026

México vs Ecuador EN VIVO: sigue minuto a minuto el duelo por el pase a octavos de final del Mundial 2026

Álex Aguinaga ya eligió a su favorito para el duelo entre México vs Ecuador en el Mundial 2026: “Me gana el corazón”

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y si sí? Miles de aficionados se reúnen en el Ángel de la Independencia horas antes del partido

Javier Aguirre envía mensaje de solidaridad a Venezuela": Les mando un abrazo"

No hay mañana para el Tri: México vs Ecuador, el partido en que Aguirre tiene que romper su propio esquema