México

Tinga de pollo con chipotle: receta tradicional mexicana con sabor casero, picante y rendidor

Un platillo versátil que combina ingredientes sencillos con un resultado intenso, ideal para comidas familiares y preparaciones prácticas del día a día

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Un plato de tinga de pollo con aguacate, queso y cilantro; al lado, un chile rojo, una rodaja de lima y una pila de tortillas sobre una tabla de madera
La tinga de pollo con chipotle se prepara con una base de jitomate, cebolla y chile chipotle que equilibra lo dulce, lo salado y lo picante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tinga de pollo con chipotle es uno de los platillos más representativos de la cocina mexicana por su sabor ahumado, su textura jugosa y su facilidad de preparación. Su base de jitomate, cebolla y chile chipotle la convierte en una receta equilibrada entre lo dulce, lo salado y lo picante, capaz de adaptarse a distintos gustos y niveles de intensidad.

Este guiso se ha mantenido vigente en la gastronomía casera porque no requiere técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir. Además, su versatilidad permite servirlo en tostadas, tacos, tortas o como acompañamiento de arroz, lo que lo convierte en una opción práctica para comidas completas o reuniones familiares.

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Otro de sus atractivos es que puede prepararse con anticipación y conservarse durante varios días sin perder su sabor. De hecho, muchas personas consideran que su sabor mejora después de reposar, ya que los ingredientes se integran mejor con el paso del tiempo, intensificando su perfil tradicional.

Ingredientes y preparación de la tinga de pollo con chipotle

Plato de tinga de pollo con tomate, cebolla y cilantro, acompañado de un bol con aguacate en rebanadas y queso desmoronado, rodajas de limón y tortillas.
Este guiso de cocina mexicana se mantiene vigente en la gastronomía casera porque no requiere técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 2 pechugas de pollo cocidas y deshebradas
  • 5 jitomates maduros
  • 1 cebolla blanca grande fileteada
  • 2 dientes de ajo
  • 2 a 3 chiles chipotles adobados (al gusto)
  • ½ taza de caldo de pollo
  • 2 cucharadas de aceite vegetal
  • 1 hoja de laurel
  • Sal al gusto
  • Pimienta al gusto

Preparación

  1. Coloca las pechugas de pollo en una olla con agua y sal. Cocina hasta que estén suaves, retira y deshebra cuando se enfríen ligeramente. Reserva el caldo.
  2. Hierve los jitomates durante unos minutos hasta que la piel se desprenda fácilmente. Licúalos junto con los dientes de ajo, los chipotles y el caldo de pollo hasta obtener una salsa uniforme.
  3. En una sartén grande, calienta el aceite y sofríe la cebolla fileteada hasta que tome un tono transparente y ligeramente dorado.
  4. Agrega la hoja de laurel y vierte la salsa de jitomate con chipotle. Cocina a fuego medio durante aproximadamente 10 minutos para que espese ligeramente.
  5. Incorpora el pollo deshebrado y mezcla hasta que se integre completamente con la salsa.
  6. Sazona con sal y pimienta al gusto y cocina a fuego bajo durante 10 a 15 minutos adicionales, moviendo ocasionalmente para evitar que se pegue.
  7. Retira del fuego y sirve caliente en tostadas, tacos o tortas, acompañando con crema, queso fresco, aguacate o lechuga según preferencia.

Claves para lograr una tinga con sabor intenso y textura perfecta

Plato de tinga de pollo con chipotle sobre tortilla, adornado con queso, cebolla y cilantro; al fondo, limones, salsa y una cesta de tortillas.
Sofreír la cebolla a fuego medio y dejar reposar la tinga antes de recalentarla ayuda a lograr textura y un sabor más profundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El éxito de una buena tinga depende en gran medida del equilibrio entre la salsa y el pollo. Utilizar jitomates maduros es fundamental, ya que aportan dulzura natural y ayudan a reducir la acidez del chipotle. También es importante no excederse en la cantidad de líquido para evitar una consistencia demasiado aguada.

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La cebolla cumple un papel esencial dentro del platillo, por lo que se recomienda sofreírla a fuego medio hasta que se suavice sin llegar a quemarse. Este paso aporta un toque ligeramente dulce que contrasta con el picante del chipotle, generando una mezcla de sabores más compleja y equilibrada.

Finalmente, el reposo es un elemento clave. Al dejarla enfriar y recalentarla posteriormente, la tinga desarrolla un sabor más profundo, ya que los ingredientes se integran mejor. Esto la convierte en una receta ideal para preparar con anticipación y disfrutar durante varios días sin perder calidad ni intensidad en su sabor.

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