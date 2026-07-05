EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy domingo 5 de julio en CDMX

Se reducen carriles sobre Paseo de la Reforma desde Av. Hidalgo hacia la Glorieta de la Diana Cazadora con dirección al Poniente, en sentido contrario desde Lieja hacia Av. Hidalgo, por logística. Alternativa: Vial Chapultepec y Circuito Interior.
El Centro de Orientación Vial de la SSC informa que continúa la reducción de un carril a la circulación de Av. México Coyoacán a la altura de Puente Xoco, frente al INPI.
La Ciudad de México no tiene programadas grandes marchas sociales o protestas políticas masivas para hoy, domingo 5 de julio de 2026. Sin embargo, la capital experimenta un despliegue operativo extremo y cierres viales masivos debido al partido de octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra, lo que provocará aglomeraciones masivas y bloqueos vehiculares equivalentes o mayores a los de una manifestación masiva.
Operativos y cierres viales
1. Zona Sur (Entorno del Estadio Ciudad de México)
A partir de las 08:00 horas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) activó el operativo de seguridad “Última Milla”. Este restringe por completo la circulación de vehículos ajenos al evento dentro del perímetro delimitado por:
- Norte: Avenida Santa Úrsula.
- Sur: Circuito Azteca y Anillo Periférico.
- Poniente: Avenida del Imán y Gran Sur.
- Oriente: Calzada de Tlalpan, Calzada Acoxpa y Avenida de las Torres.
2. Zona Centro (Paseo de la Reforma y Monumento a la Revolución)
Se espera la concentración de hasta un millón de personas en el corredor central.