Estas son las partes del tríceps y los ejercicios para fortalecer cada una en el gimnasio

Un atleta muestra sus tríceps definidos y venas marcadas durante una sesión de entrenamiento en un gimnasio moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tríceps ocupa cerca del 70% de la masa total del brazo, más que el bíceps, y se divide en tres porciones distintas: la cabeza larga, la cabeza lateral y la cabeza medial. Cada una tiene un origen diferente en el hueso y responde de forma distinta según el ángulo del movimiento y la posición del brazo.

Entrenar solo con jalones en polea —el ejercicio más popular para tríceps en cualquier gimnasio— activa principalmente la cabeza lateral y medial, pero deja sin estímulo suficiente a la cabeza larga, que es la más grande de las tres y la que más volumen aporta al brazo. Para desarrollar el tríceps de forma completa, el plan de entrenamiento necesita incluir al menos un ejercicio sobre la cabeza y otro de empuje compuesto.

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La cabeza larga: la más grande y la más ignorada

La extensión hacia arriba con mancuerna es un excelente ejercicio para el trícep (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cabeza larga es la única de las tres que cruza la articulación del hombro, lo que significa que solo alcanza su máximo estiramiento cuando el brazo se eleva por encima de la cabeza. Esa posición es la que activa esta porción con mayor eficiencia.

Ejerce dos funciones: extiende el codo y ayuda a estabilizar el hombro. Por su tamaño, es la que más contribuye al aspecto “lleno” y voluminoso de la parte posterior del brazo.

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Los mejores ejercicios para la cabeza larga:

Extensión de tríceps sobre la cabeza con mancuerna (una o dos manos): el codo apunta al techo y el antebrazo baja detrás de la nuca. El estiramiento en la parte baja del movimiento es donde ocurre el mayor estímulo.

Extensión en polea sobre la cabeza con cuerda: permite más rango de movimiento que la mancuerna y es más amigable con el codo.

Press de banca con agarre cerrado: movimiento compuesto que carga las tres cabezas, con buen estímulo para la larga al bajar la barra al pecho.

La regla práctica: si el brazo no sube por encima del hombro durante el ejercicio, la cabeza larga no trabaja en su rango completo.

La cabeza lateral: la que da forma al brazo visto de frente

Conoce este ejercicio para fortalecer los tríceps (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cabeza lateral es la más visible cuando el brazo cuelga al costado del cuerpo. Es la que forma el contorno exterior del tríceps y la que más se aprecia en poses de brazos extendidos.

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Se activa con fuerza en movimientos de extensión de codo con el brazo pegado al tronco, sin necesidad de elevar el hombro.

Ejercicios que la trabajan con mayor énfasis:

Jalón en polea con barra recta o V: el clásico. Eficiente, fácil de progresar y con bajo riesgo de lesión cuando el codo no se separa del cuerpo.

Jalón en polea con cuerda: permite una rotación de muñeca al final del movimiento que aumenta la contracción.

Fondos en paralelas (dips): movimiento compuesto que carga toda la parte posterior del brazo. Mantener el torso relativamente erguido dirige más el trabajo al tríceps que al pecho.

Entre 10 y 16 series semanales de trabajo directo en tríceps —distribuidas en dos sesiones— es el rango que produce adaptación sin sobrecargar el codo.

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La cabeza medial: pequeña, profunda y activa en todo momento

Un hombre caucásico sin camiseta realiza una extensión de tríceps acostado con mancuernas en un banco de gimnasio, enfocado en su rutina de fuerza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cabeza medial es la más pequeña y la más profunda de las tres. Se origina en la parte posterior del húmero, por debajo del surco del nervio radial, y trabaja en prácticamente cualquier extensión de codo, independientemente de la posición del brazo.

Su función principal es dar precisión y control al movimiento final de extensión, los últimos grados antes del bloqueo completo del codo.

Ejercicios que la activan de forma más específica:

Jalones con agarre neutro o invertido: el agarre supino (palmas hacia arriba) en polea recluta más la cabeza medial que el agarre en pronación.

Press francés (skull crusher) con barra EZ: extensión de codos desde la posición tumbada, bajando la barra hacia la frente. Trabaja las tres cabezas con énfasis en medial y larga.

Extensiones con mancuerna a un lado del cuerpo (kickback): útil para aislar la contracción final, aunque admite menos carga que otros ejercicios.

La cabeza medial rara vez necesita ejercicios exclusivos: recibe estímulo suficiente como parte del trabajo compuesto de las otras dos porciones. Lo que sí marca la diferencia es no cortar el rango de movimiento antes del bloqueo completo del codo, que es cuando esta porción termina su trabajo.

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