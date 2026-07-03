Aguirre estalla contra la FIFA por cambio de horario del México vs Inglaterra: “Nos complica todo”

La reprogramación le quita seis horas de margen al Tri y complica traslados, descanso y planificación, según el Vasco. (Composición: Raúl A. González/Infobae México)

El anuncio sobre el cambio de horario para el partido entre México e Inglaterra perturbó el ambiente en la concentración del Tricolor.

La noticia, inesperada y resuelta con poco margen de anticipación, generó una ola de reacciones en el entorno nacional, pero ninguna tan contundente como la de Javier Aguirre.

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Aguirre afirmó que la reprogramación impactará la preparación física, la recuperación de los jugadores y la dinámica de grupo de la Selección Mexicana. EFE/ Sashenka Gutiérrez

El técnico dejó la diplomacia de lado para exponer abiertamente su frustración por una decisión que, según él, trastoca el trabajo de semanas e impone dificultades innecesarias a su equipo.

El cambio trastoca la logística del Tri

De acuerdo con la breve declaración de Aguirre otrogada a López Doriga, el cuerpo técnico y los jugadores seguían una rutina establecida para un partido vespertino.

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El adelanto del horario obligó a replantear desde el primer minuto el itinerario de la Selección Mexicana: “Tenemos una activación temprano, un almuerzo, una charla y un partido. Te mueve todo porque tienes que reprogramar todo, y madrugar. A mí no me gusta nada la idea”.

Por otro lado, el tiempo dedicado a la fisioterapia y la recuperación de los futbolistas se vería reducido. El equipo trabajó durante semanas bajo una rutina vespertina que, de un día para otro, dejó de ser útil.

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Estos ajustes, explicó Aguirre, afectan la concentración y el ritmo de los jugadores, quienes estaban habituados a rendir mejor por la tarde.