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Aguirre estalla contra la FIFA por cambio de horario del México vs Inglaterra: “Nos complica todo”

El giro en los octavos del Mundial 2026 hizo estallar al Vasco, que ahora se ve obligado a replantear su estrategia

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La reprogramación le quita seis horas de margen al Tri y complica traslados, descanso y planificación, según el Vasco. (Composición: Raúl A. González/Infobae México)
La reprogramación le quita seis horas de margen al Tri y complica traslados, descanso y planificación, según el Vasco. (Composición: Raúl A. González/Infobae México)

El anuncio sobre el cambio de horario para el partido entre México e Inglaterra perturbó el ambiente en la concentración del Tricolor.

La noticia, inesperada y resuelta con poco margen de anticipación, generó una ola de reacciones en el entorno nacional, pero ninguna tan contundente como la de Javier Aguirre.

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Aguirre afirmó que la reprogramación impactará la preparación física, la recuperación de los jugadores y la dinámica de grupo de la Selección Mexicana. EFE/ Sashenka Gutiérrez
Aguirre afirmó que la reprogramación impactará la preparación física, la recuperación de los jugadores y la dinámica de grupo de la Selección Mexicana. EFE/ Sashenka Gutiérrez

El técnico dejó la diplomacia de lado para exponer abiertamente su frustración por una decisión que, según él, trastoca el trabajo de semanas e impone dificultades innecesarias a su equipo.

El cambio trastoca la logística del Tri

De acuerdo con la breve declaración de Aguirre otrogada a López Doriga, el cuerpo técnico y los jugadores seguían una rutina establecida para un partido vespertino.

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El adelanto del horario obligó a replantear desde el primer minuto el itinerario de la Selección Mexicana: “Tenemos una activación temprano, un almuerzo, una charla y un partido. Te mueve todo porque tienes que reprogramar todo, y madrugar. A mí no me gusta nada la idea”.

Por otro lado, el tiempo dedicado a la fisioterapia y la recuperación de los futbolistas se vería reducido. El equipo trabajó durante semanas bajo una rutina vespertina que, de un día para otro, dejó de ser útil.

Estos ajustes, explicó Aguirre, afectan la concentración y el ritmo de los jugadores, quienes estaban habituados a rendir mejor por la tarde.

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