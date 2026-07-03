Liam Gallagher cambia su pronóstico del México vs. Inglaterra tras polémica: “Estaba bromeando”

(. Reuters Nathan Ray Seebeck/IG/REUTERS Eloisa Sanchez)

La polémica entre Liam Gallagher y la afición mexicana por su pronóstico del México vs. Inglaterra en el Mundial 2026 sigue sumando capítulos virales.

El vocalista de Oasis sorprendió en redes sociales al declarar que su predicción inicial fue solo una broma, lo que generó una nueva ola de reacciones tanto de fans mexicanos como ingleses.

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La rivalidad digital entre el músico y la afición tricolor se ha convertido en uno de los ingredientes más comentados en la previa del partido.

“Inglaterra le gana a México 5-0”: el primer pronóstico que encendió la polémica

Todo comenzó cuando Liam Gallagher publicó en sus redes sociales que Inglaterra vencería a México con un marcador de “5-0”.

Una ilustración en acuarela presenta a Liam Gallagher junto a las banderas de México e Inglaterra, con un balón de fútbol en un fondo oscuro y estrellado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La declaración rápidamente circuló entre la afición mexicana, que respondió con memes, mensajes y hasta retos musicales, aludiendo a la cultura pop británica y mexicana.

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El músico, conocido por su estilo provocador y su afición al futbol, se colocó en el centro de la conversación digital, generando debates y bromas sobre la supuesta superioridad inglesa en la cancha.

Las cuentas oficiales, influencers y usuarios anónimos de México no tardaron en viralizar el pronóstico, tachándolo de exagerado y retando a Gallagher a cantar temas de Juan Gabriel para probar su talento. La expectativa creció y el duelo entre ambos países se trasladó de la cancha a las redes sociales.

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(Captura de pantalla/Fher de Mana)

“Estaba bromeando”: Liam Gallagher da marcha atrás y cambia su predicción

En respuesta a la ola de comentarios, Liam Gallagher recurrió a su cuenta para aclarar el sentido de sus palabras.

“Obviamente estaba bromeando cuando dije que Inglaterra le ganaría a México 5-0, creo que será más bien 3-0 a favor de Inglaterra”, escribió el músico, añadiendo:

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“Soy Bíblico”, en una referencia a su conocida actitud irreverente.

El mensaje generó miles de interacciones entre seguidores de ambos países. Incluso, un usuario le comentó: “No te eches para atrás ahora”.

(X)

A lo que Gallagher insistió: “No voy a retroceder, lunático, creo que Inglaterra gana 3-0”, y cuando le recordaron su primer pronóstico, respondió: “Sí, y estaba tomando el pelo”.

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Además, durante la mañana de este 3 de julio el cantante posteó en X: “Cada vez que he estado en México, todo el mundo ha sido encantador. No entiendo toda esta tontería de actitudes negativas. Todo va a salir bien”.

Las capturas de pantalla de estos intercambios circularon ampliamente, provocando nuevas reacciones y memes, tanto de quienes celebran el cambio como de los que siguen retando al músico a cumplir sus promesas si México logra la hazaña.

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(X)

Retos, música y amenazas de viaje

La polémica no quedó solo en los pronósticos. En los días previos, Liam Gallagher lanzó otras declaraciones que avivaron el intercambio cultural y deportivo.

El cantante se dijo capaz de cantar las canciones de Juan Gabriel “en la ducha” y hasta amagó con viajar a México tras la controversia:

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“Si gana México, me lanzo a cantar allá”, habría dicho en tono provocador. Estas frases alimentaron el ánimo festivo de la afición mexicana, que respondió pidiendo duetos improbables entre ídolos británicos y figuras nacionales.

El exintegrante de Oasis se ha convertido así en uno de los personajes más mediáticos de la previa, combinando humor, provocación y referencias a la música de ambos países. La comunidad digital mexicana ha aprovechado cada declaración para fortalecer la identidad nacional y desafiar el supuesto favoritismo inglés, mezclando futbol, rock y folklore en cada interacción.

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Mientras la expectativa crece rumbo al partido, el intercambio entre Gallagher y los mexicanos se consolida como parte del folclor mundialista, demostrando que el futbol trasciende la cancha y se juega también en el terreno de la cultura pop. El resultado sigue en el aire, pero la batalla digital ya dejó huella en la memoria de ambos países.