¿Ventaja o desventaja? Afectaría el cambio de horario a la Selección Mexicana

La Selección Mexicana se toma la foto oficial en el estadio Ciudad de México. REUTERS/Henry Romero

El partido de la Selección Mexicana de Futbol sufriría un cambio de horario rotundo el domingo 5 de junio a causas de fuerza mayor. En primera instancia, el juego contra Inglaterra se llevaría a cabo a las 18:00 horas, sin embargo, a falta del anuncio oficial el encuentro de 8vos de Final se realizaría al medio día.

Las probabilidades de tormentas eléctricas en la Ciudad de México harían que la definición de este compromiso ocurra horas previas a su programación original, sin embargo la decisión no sólo tiene inconforme al equipo mexicano, sino que aumenta la tentación de si beneficia jugar a esa hora o podría afectar el rendimiento de la Selección Azteca.

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Javier Aguirre, seleccionador de México, señaló que el cambio de horario altera la planeación del equipo, ya que implica ajustar el plan de trabajo y perder horas importantes de preparación para encarar el duelo por la tarde del fin de semana.

Beneficia o afecta el cambio de horario

México tiene que jugar vs Inglaterra a la espera de horario oficial. REUTERS/Eloisa Sánchez

El Vasco Aguirre no ve ventaja alguna para la Selección Mexicana si el partido se disputa al mediodía sobre todo por el tema de la altitud y el calor de la Capital. Las condiciones pondrán más aprueba a la Selección de Inglaterra, que llegará a la CDMX este viernes por la tarde-noche.

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Claves del impacto

Altitud: La Ciudad de México se ubica a 2,240 metros sobre el nivel del mar. A esa altura hay hasta 30% menos oxígeno disponible, lo que reduce el rendimiento aeróbico, aumenta la frecuencia cardiaca y genera mayor fatiga muscular, principalmente en jugadores que no están acostumbrados. Inglaterra tendrá 48 horas de adaptación y eso los posiciona en desventaja frente a la Selección Nacional.

Calor y sol: A las 12:00 horas, la temperatura suele ser más elevada y hay mayor exposición solar directa. Aunque el pronóstico para el domingo indica temperaturas templadas (alrededor de 21-22°C y alta humedad), el desgaste físico es superior a diferencia de los partidos por la noche. El calor puede provocar mayor deshidratación y fatiga acelerada, obligando a los jugadores a dosificar esfuerzos y a hacer pausas de hidratación obligatorias.

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Ventaja local: Los futbolistas mexicanos están más acostumbrados a jugar bajo estas condiciones, mientras que para Inglaterra llega desde ciudades norteamericanas a nivel del mar, pero el cambio implica ajustar rutinas, alimentación y sueño en poco tiempo. El cambio de horario reduce el tiempo de preparación para los ingleses y exige modificar su planificación original, lo que puede afectar su rendimiento durante el partido.

Opinión de jugadores y expertos: Marcus Rashford, delantero de Inglaterra, no se inmuta por el cambio de horario y afirma que la altura es la misma para enfrentar a la Selección Mexicana el siguiente domingo. No obstante, especialistas de la UNAM y medios deportivos advierten que la altitud y el calor pueden reducir el desempeño físico y aumentar el desgaste, especialmente en la segunda mitad del partido.

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¿Cuándo fue la última vez que el Tri jugó en medio del calor de la Ciudad de México?

Raúl Jiménez celebra con el público mexicano. REUTERS/Hannah Mckay

No tiene mucho que la Selección Mexicana vivió uno de sus partidos oficiales a plena luz del día. Ocurrió el jueves 11 de junio, día de la inauguración del Mundial 2026 cuando el Tri enfrentó a la Selección de Sudáfrica en la cancha del estadio Ciudad de México.

El partido entre México y Sudáfrica se jugó con una temperatura cercana a los 24 y 26°C. Durante el encuentro hubo cielo medio nublado, lluvias ligeras y rachas de viento de hasta 40 km/h durante la victoria mexicana sobre los Bafana Bafana,

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¿Qué ha dicho la FIFA?

Hasta el momento la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) no ha emitido algún comunicado en el que confirme el cambio de horario para el partido de México vs Inglaterra. Será en las próximas horas que se sabrá si el juego se jugará al medio día o mantendrá su horario principal el día domingo 5 de julio.