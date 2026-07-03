Detienen a ex policía municipal de Mexicali en posesión de arma de fuego: lo ligan a Los Rusos

El hombre fue detenido cuando circulaba en un vehículo. (Cortesía)

Un ex policía municipal de Mexicali, Baja California, fue detenido el pasado jueves por la noche en posesión de un arma de fuego tras un operativo de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) en el fraccionamiento Quintas del Rey.

El sujeto fue identificado como Juan Israel N, de 41 años de edad, quien cuenta con historial delictivo y su nombre figura en diversas investigaciones por su presunta relación con el crimen organizado. Fuentes estatales señalaron a Infobae México que el detenido estaría relacionado con el grupo delictivo de Los Rusos, una estructura criminal ligada al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción de La Mayiza.

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De acuerdo con información difundida por las autoridades, la captura se llevó a cabo en la calzada Anáhuac, entre las calles Fonemas y Colmenar, donde el sujeto circulaba en un vehículo Jeep Compass modelo 2017.

Al revisar los antecedentes del detenido se descubrió que, estando activo en la corporación municipal, fue investigado por delitos de daño en propiedad ajena en 2016, detenido por impedir actuar a la autoridad.

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Un año después, en 2017, fue ligado a un delincuente apodado El Chito, quien se encuentra cumpliendo una condena por diversos ilícitos relacionados al crimen organizado.

Juan Israel N fue turnado a la Fiscalía General de la República (FGR) por la posesión de arma. (Gob. de México)

Juan Israel N fue turnado a la Fiscalía General de la República (FGR) por la posesión de arma y para investigaciones correspondientes.

Capturan a El Rodilla de Los Rusos

Apenas a mediados del pasado mes de junio se dio a conocer la detención de Miguel “N”, alias “El Rodilla”, presunto integrante de la célula criminal “Los Rusos”y señalado por su probable participación en la privación ilegal de la libertad de varias de las víctimas halladas en las fosas clandestinas del poblado Miguel Alemán, en Mexicali.

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El Rodilla habría sido detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, específicamente, agentes de la Agencia Estatal de Investigación, tras trabajos de inteligencia de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares.

La investigación estableció que al menos cinco personas habían sido privadas de la libertad y trasladadas a un domicilio en Mexicali, donde permanecieron retenidas contra su voluntad y, presuntamente, sometidas a agresiones físicas por parte de sus captores.

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Tras de las víctimas, identificadas como Hiram “N”, René “N” y María Lizbeth “N”, contaban con reporte de desaparición y fueron identificadas posteriormente entre los cuerpos encotrados en las fosas.

Miguel "N" fue señalado por las autoridades como integrante de "Los Rusos". Crédito: FGEBC

Autoridades revelaron recientemente que han sido localizados 44 cuerpos en las fosas clandestinas del poblado de Miguel Alemán.

Las indagatorias permitieron descubrir que El Rodilla mantenía vínculos con Marco Antonio Valenzuela, alias El Cabezón, quien fue identificado como uno de los principales operadores de Los Rusos en la región. Valenzuela fue abatido durante un operativo de fuerzas federales en San Luis Río Colorado en fechas recientes.

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La captura de “El Rodilla” se enmarca en una investigación más amplia. La FGE identificó a otros integrantes de la organización criminal como colaboradores de “El Cabezón”, y las líneas de investigación apuntan a determinar el grado de participación de cada uno en los hechos relacionados con las fosas.

Según las líneas de investigación, las víctimas fueron privadas de la libertad en un primer momento y llevadas a un domicilio en Mexicali. Ahí permanecieron retenidas contra su voluntad y presuntamente fueron sometidas a agresiones físicas por parte de sus captores antes de ser trasladadas al sitio donde fueron localizadas.

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Su identificación fue posible gracias a las indagatorias realizadas por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares.