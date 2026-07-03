México

“Todos los menús en español”: la broma que Alan Estrada quiere hacer en la colonia Roma antes del México vs Inglaterra

El famoso recibió un sinfín comentarios en X tras su propuesta

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Alan Estrada -México- 16 mayo
(Instagram/FIfa via AP)

La previa del México vs Inglaterra en el Mundial 2026 ha dado pie a bromas y propuestas insólitas en redes sociales.

Esta vez, Alan Estrada se volvió tendencia con una sugerencia que desató una ola de comentarios: modificar la experiencia gastronómica en uno de los barrios más visitados de la capital.

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La propuesta de Alan Estrada y la reacción en redes

En su cuenta de X, Alan Estrada publicó:

“Con motivo de nuestra rivalidad temporal con Inglaterra sugiero poner todos los menús de los restaurantes de la Roma en español. Jajajaja”.

alan estrada
(X)

El comentario, que en poco tiempo sumó más de 14 mil visualizaciones, abrió la puerta a una cascada de respuestas cargadas de humor y picardía.

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Usuarios replicaron: “Ni que fueran gringos. A los ingleses hay que dejarlos ser, nomás que se bañen, eso sí”. Otros recomendaron:

“Y si preguntan que si pica el platillo, pues digan: poquito, casi nada”.

Las bromas siguieron: “Mi aporte: quitar de todas las farmacias el Minoxidil hasta que pase el partido jaja”, y la de un internauta más: “Y que a huevo para ellos sean menús digitales con código QR que no sirve”.

(Ilustración: Jesús F. Beltrán)
(Ilustración: Jesús F. Beltrán)

La conversación mantuvo el tono lúdico, con propuestas de regalar jabón a los visitantes ingleses o dejar los menús así por tiempo indefinido.

Entre los comentarios, también hubo quien le dijo a Alan: “Eres un teto”. El ambiente revela el folclor y el ingenio con el que los mexicanos viven la rivalidad futbolera.

México vs Inglaterra, un duelo con sabor especial

El duelo entre México e Inglaterra se disputará este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México. El partido se perfila como uno de los más mediáticos de los octavos de final del Mundial 2026, no solo por lo que está en juego en la cancha, sino por el ambiente que se ha generado fuera de ella.

Las redes sociales han sido el escenario donde la afición mexicana expresa su apoyo con memes, canciones, videos y propuestas como la de Alan Estrada, que mezclan humor y orgullo nacional.

La expectativa crece a medida que se acerca el silbatazo inicial, con la afición lista para recibir a los ingleses con creatividad y sabor local.

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