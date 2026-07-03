¿Los Simpson lo volverán a hacer? La serie predijo una final del Mundial entre México y Portugal

En redes sociales circula la famosa teoría de una posible final del mundo entre México y Portugal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La famosa serie animada vuelve a la carga con una de sus famosas predicciones, tras la reciente victoria de la Selección Portuguesa ante su similar de Croacia, la teoría volvió a tomar más fuerza que nunca.

Por las redes circula una teoría que se sostiene que la Selección Mexicana llegaría a una hipotética final del mundial en contra de la selección de Portugal.

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¿En que capitulo surgió la teoría?

El capitulo estrenado en el año de 1997 es perteneciente a la novena temporada, titulado como Familia Peligrosa y siendo el sexto de dicha temporada muestra una transmisión de la Asociación Continental de Futbol de Springfield.

Dicha transmisión es una promoción sobre un partido de fútbol entre México y Portugal, bajo la premisa ¿Que nación es la más grande del mundo?.

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Sin embargo la teoría ha sido debatida en redes sociales debido a que en ninguna parte del episodio se menciona que dicho encuentro sea perteneciente a una copa del mundo y mucho menos perteneciente a una final del mundo.

¿Es posible dicha final?

Sí, gracias a las recientes victorias tanto de la Selección Mexicana como de la Selección Portuguesa es posible que se lleguen a ver las caras en la final de la copa del mundo.

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Esto gracias a que el bracket de las eliminatorias mundialistas los mantienen en lados contrarios, lo que significa que solo pueden tener un enfrentamiento directo en la final del mundial.

¿Cuales son los próximos partidos de ambas selecciones?

Para la Selección Mexicana su siguiente encuentro se llevará a cabo el domingo 5 de julio de 2026 ante la selección de Inglaterra.

El partido hasta el momento sigue programado para las 18:00 horas tendrá lugar en el estadio Ciudad de México.

Raúl Jiménez (izquierda), festeja con Julián Quiñones, su compañero de la selección de México, luego de marcar ante Ecuador, el martes 30 de junio de 2026 (AP Foto/Silvia Izquierdo)

Mientras que para la Selección Portuguesa su encuentro esta programado para el lunes 6 de julio de 2026 ante la Selección Española, ambas favoritas para ganar el mundial.

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Este encuentro se llevará a cabo en el Dallas Stadium en Arlington, Texas a las 13:00 de la Ciudad de México.

Cristiano Ronaldo, de Portugal, celebra tras marcar un gol durante el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Portugal y Croacia en Toronto (Canadá). EFE/EDUARDO LIMA

En caso de que ambas selecciones salgan victoriosas la teoría de la famosa serie estará un paso más cerca de ser realidad.

¿Qué otros eventos han sido predichos por Los Simpson?

Una de las predicciones más famosas de la popular serie animada es la que tiene conexión con el atentado a las torres gemelas en el año de 2001.

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Abarcando dos capítulos, el primero de ellos titulado Marge contra el monorriel de la temporada cuatro, en este capitulo se logra ver un cuadro de dos torres y un avión destruido.

Para el segundo capitulo titulado como La Ciudad de Nueva York contra Homero perteneciente a la novena temporada y estrenado en 1995 se muestra un cartel con un numero 9 y dos torres a la derecha del mismo, formando así la fecha 11 de septiembre.

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Dichos capítulos causaron conmoción tras los atentados por lo que fueron retirados temporalmente de la televisión por respeto a las victimas.

Otra predicción popular es la lesión del jugador Neymar Jr en el mundial de Brasil 2014, en el episodio No tienes que vivir como árbitro, un jugador brasileño, quien hace referencia a Neymar Jr se lesiona durante un partido. Ese mismo año, Neymar sufrió una lesión durante la Copa del Mundo.

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La compra de 21st Century Fox por Disney, en el episodio Cuando se anhela una estrella estrenado en 1998, se ve un letrero que indica que 20th Century Fox es “una división de Walt Disney Co.” En 2019, Disney adquirió 21st Century Fox (incluyendo 20th Century Fox).

(Captura/20th Century FOX)

Estas coincidencias han generado debates sobre si realmente son predicciones o simples casualidades, aunque muchas veces se trata de referencias satíricas o inventos de la cultura pop que luego se hicieron realidad.

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